Hoàn Mỹ Thủ Đức: Hành trình 5 năm nỗ lực chăm sóc sức khỏe người dân

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức - điểm hẹn chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhiều người (Ảnh: BVCC).

Hành trình xây dựng niềm tin

Tháng 10/2020, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức đi vào hoạt động tại cửa ngõ phía Đông TPHCM. Trong bối cảnh y tế thành phố cùng chung sức chống lại dịch bệnh, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vẫn duy trì cấp cứu và điều trị thường quy, đồng thời thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp cho các bệnh lý ngoại khoa, sản khoa.

Giai đoạn này giúp Hoàn Mỹ Thủ Đức hoàn thiện quy trình chuyên môn, vừa củng cố niềm tin ban đầu của cộng đồng dành cho một bệnh viện trẻ.

Sau giai đoạn đó, Hoàn Mỹ Thủ Đức nhanh chóng bước vào thời kỳ phát triển. Bệnh viện tập trung đầu tư đồng bộ vào các chuyên khoa, trong đó có các chuyên khoa trọng điểm như Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Tiêu hóa - Gan mật, Sản - Nhi, cùng các dịch vụ tầm soát sức khỏe định kỳ.

Bệnh viện cũng từng bước hình thành khu điều trị chuyên sâu về ung bướu, hướng tới triển khai các kỹ thuật hiện đại như hóa trị, phẫu thuật và liệu pháp trúng đích - góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tầm soát và điều trị ung thư tại địa phương và các tỉnh thành lân cận.

Đội ngũ y bác sĩ Hoàn Mỹ Thủ Đức tận tâm vì người bệnh (Ảnh: BVCC).

Đổi mới dịch vụ - nâng tầm trải nghiệm

Lấy người bệnh làm trung tâm, Hoàn Mỹ Thủ Đức đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quy trình khám chữa bệnh. Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đang được triển khai theo lộ trình, giúp đồng bộ và bảo mật dữ liệu, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Song song đó, bệnh viện ứng dụng công nghệ trong đặt lịch khám trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và nhắc tái khám định kỳ, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người bệnh.

Trong năm 2025, Hoàn Mỹ Thủ Đức đưa vào hoạt động khu nội trú cao cấp với không gian hiện đại, tiện nghi và riêng tư. Đây không chỉ là bước nâng tầm dịch vụ y tế khu vực, mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, mang đến thêm lựa chọn chăm sóc đa dạng và chuyên nghiệp.

Khu nội trú cao cấp mang đến không gian điều trị hiện đại và tiện nghi (Ảnh: BVCC).

Tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hoàn Mỹ Thủ Đức còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình hiến máu nhân đạo được tổ chức thường xuyên, những chuyến khám bệnh miễn phí đến với người dân khó khăn và các buổi truyền thông sức khỏe tại trường học, khu dân cư đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình của bệnh viện.

Mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, từ việc giúp cộng đồng được chăm sóc y tế sớm hơn, đến việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Nhờ đó, hình ảnh Hoàn Mỹ Thủ Đức không chỉ gói gọn trong khái niệm “bệnh viện”, mà còn trở thành người bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện lan tỏa yêu thương qua các hoạt động cộng đồng (Ảnh: BVCC).

Sau 5 năm hình thành và phát triển, Hoàn Mỹ Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, thân thiện.

Với nền tảng cơ sở vật chất vững chắc, đội ngũ tận tâm và chiến lược phát triển bền vững, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn chăm sóc sức khỏe tin cậy, nơi người dân tìm thấy sự an tâm, chuyên nghiệp và tận tâm trong từng dịch vụ y tế.