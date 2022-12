Hỗ trợ giảm nám, sạm da với viên uống TWhite

Hytolive là gì?

Hytolive là một chiết xuất từ quả olive tự nhiên bằng phương pháp cơ học, không sử dụng dung môi hữu cơ hay các thành phần hóa học. Chính vì thế, Hytolive đạt được sự tinh khiết tự nhiên.

Hytolive là chiết xuất giàu Hydroxytyrosol. Đây là hợp chất phenol có khả năng chống oxy hóa và các gốc tự do cao trong các loại thực vật. Với khả năng hấp thụ gốc oxy hóa, Hytolive giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do. Mặt khác, Hydroxytyrosol có trong Hytolive cũng giúp tác động đến con đường vận chuyển Cystine vào cơ thể, qua đó tăng cường quá trình tổng hợp Glutathione nội sinh, giúp da trở nên trắng sáng.

Phân tử Hydroxytyrosol có kích cỡ nhỏ, nên dễ dàng hấp thu và đem lại hiệu quả.

Tác dụng của Hytolive đối với da

Thử nghiệm DPPH do công ty Genosa - Tây Ban Nha thực hiện tại phòng thí nghiệm cho thấy, hoạt tính chống oxy hóa của Hydroxytyrosol từ Hytolive cao hơn nhiều so với Coenzyme Q10 và Idebenone; tương đương với Vitamin C nhưng có tính ổn định hơn Vitamin C.

Khi kiểm tra trực tiếp trên da, hiệu quả của Hydroxytyrosol cũng cho thấy tác dụng ở những vùng da nám lâu năm và khó chăm sóc.

Thí nghiệm tiến hành sử dụng Hytolive lên vùng da nám (Ảnh: Genosa.com)

Với nhiều thí nghiệm được ghi nhận, Hytolive đã đạt chứng nhận ISO 9001, 14001, 22000 và GMP, HALAL, KOSHER, GRAS để có thể đưa vào phục vụ đời sống.

Hỗ trợ cải thiện nám nhờ viên uống TWhite

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm cao cấp chứa Hytolive dạng bôi chủ yếu được phân phối tại thị trường châu Âu. Các sản phẩm này hỗ trợ các vấn đề trên bề mặt da.

Để có thể điều trị triệt để sạm nám và làm trắng sáng da, chị em cần bổ sung dưỡng chất cả từ bên trong.

Viên uống TWhite là sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang, có nồng độ cao hoạt chất làm trắng như: Hytolive (nhập khẩu Tây Ban Nha), L-Glutathione (nhập khẩu Thụy Sỹ), L-Cystine (nhập khẩu Pháp), Collagen thủy phân,... giúp nâng tông và hỗ trợ cải thiện nám.

Twhite được nhiều chị em quan tâm (Ảnh: Twhite).

Sản phẩm có tác dụng: Hỗ trợ giảm tàn nhang, nám sạm; hỗ trợ tăng sinh Glutathione nội sinh; hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi cho da, cải thiện vấn đề lão hóa; hỗ trợ dưỡng da, kiểm soát bã nhờn.

TWhite phù hợp với người trên 18 tuổi muốn cải thiện làn da nám - sạm, khô da, nhăn da; cho làn da thêm trắng sáng, mịn màng.

Twhite hỗ trợ cải thiện tình trạng sạm nám (Ảnh: Twhite).

Với liệu trình dùng từ 2-3 tháng, da của bạn có thể cải thiện tình trạng nám sạm. Không dùng sản phẩm cho người có tỳ vị thấp nhiệt, đại tiện lỏng, phụ nữ có thai và cho con bú, người dưới 18 tuổi, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bạn có thể tìm mua sản phẩm chính hãng tại website của TWhite hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 0971.888.772 để được tư vấn cụ thể.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống sáng đẹp da TWhite số 1814/2022/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 10/11/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.