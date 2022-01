Hỗ trợ 395 triệu đồng cho y bác sĩ BV Tuệ Tĩnh bị nợ lương kéo dài

Liên quan đến việc nợ lương kéo dài tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam), bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao 395 triệu đồng hỗ trợ 158 đoàn viên công đoàn, người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Số tiền này được huy động từ sự hỗ trợ của các công đoàn ngành khối trung ương. Như vậy mỗi người lao động của Bệnh viện sẽ được nhận 2,5 triệu đồng.

"Đây chỉ là một khoản hỗ trợ nhỏ để cán bộ y tế, người lao động của Bệnh viện có cái Tết bớt khó khăn trong khi chờ giải quyết vấn đề nợ lương. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo công đoàn Bệnh viện lấy từ nguồn tích lũy để chăm lo đời sống của người lao động", bà Bình cho biết.

Ảnh: Minh Nhật.

Theo bà Bình bản thân Bệnh viện cũng đã rất nỗ lực để giải quyết vấn đề nợ lượng song vướng vấn đề pháp lý nên chưa tháo gỡ được. Bộ Y tế cũng đã có công văn lần 2 xin ý kiến Bộ Tài chính về việc hỗ trợ 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên cho Bệnh viện do tác động của dịch Covid-19. Bộ cũng đã làm việc với Bệnh viện nhằm cơ cấu lại tổ chức để đảm bảo hoạt động.

"Trong năm qua, không chỉ Bệnh viện Tuệ tĩnh gặp khó khăn mà nhiều cơ sở y tế cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Hầu hết lương, thưởng của cán bộ nhân viên giảm 30-50% so với năm trước do không có bệnh nhân, tập trung nhân lực chống dịch Covid-19", bà Bình nói.

Trước đó, chiều 11-12/1, hơn 40 cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã xuống đường, cùng với băng rôn nhằm gây sức ép để Bệnh viện trả khoản lương đã nợ suốt 8 tháng qua. Nhiều cán bộ, viên chức tham gia "xuống đường" đòi lương chia sẻ, bước đường cùng họ mới phải làm như vậy.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật.