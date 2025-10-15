Hiểu về nội tiết tố - Chìa khóa để yêu mình trọn vẹn

Nội tiết tố nữ là yếu tố giúp duy trì sự trẻ trung, cân bằng cảm xúc, làn da mượt mà và hạnh phúc vợ chồng. Khi estrogen suy giảm - thường từ sau tuổi 30, rõ rệt sau 40 - nội tiết suy yếu đi, khiến làn da, giấc ngủ và cả niềm vui sống cũng dần phai nhạt.

Hiểu nội tiết tố để yêu mình trọn vẹn - thông điệp từ hành trình 15 năm Bảo Xuân (Ảnh: Bảo Xuân).

Hiểu về nội tiết tố không chỉ là kiến thức y khoa, mà là hành trình người phụ nữ học cách yêu thương bản thân. Bởi xuống sắc, khô hạn, mất ngủ không phải do số phận, mà là lời nhắc của cơ thể để ta chủ động chăm sóc chính mình.

Yêu thương bản thân là cách người phụ nữ nuôi dưỡng nguồn năng lượng để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Khi người vợ rạng rỡ, người mẹ khỏe mạnh, người phụ nữ tự tin, mái ấm cũng trở nên an lành và đầy ắp yêu thương hơn.

15 năm - Hành trình bền bỉ của Bảo Xuân cùng phụ nữ Việt

15 năm trước, khi câu chuyện nội tiết tố nữ vẫn còn là điều e ngại, Bảo Xuân đã mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe từ thảo dược, để góp phần khơi dậy hành trình phụ nữ yêu thương và thấu hiểu chính mình.

Bởi hơn cả một sản phẩm, điều phụ nữ cần là sự đồng hành trọn vẹn để tự tin gìn giữ thanh xuân và hạnh phúc theo cách của riêng mình.

15 năm - Hành trình bền bỉ của Bảo Xuân cùng phụ nữ Việt (Ảnh: Bảo Xuân).

Suốt 15 năm qua, Bảo Xuân vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy của nhiều phụ nữ Việt. Đó là minh chứng cho cam kết bền bỉ: nghiên cứu - cải tiến - đồng hành. Trên hết là hành trình của tình yêu thương khi thương hiệu chọn đứng về phía phụ nữ, trao gửi giải pháp an toàn từ thiên nhiên để nhắc rằng “Bạn xứng đáng được yêu thương, bắt đầu từ chính mình”.

Từ thảo dược đến giải pháp cân bằng nội tiết trọn vẹn

Từ những tinh túy thiên nhiên Việt Nam, Bảo Xuân đã không ngừng nghiên cứu để biến thảo dược thành giải pháp chăm sóc nội tiết tố cho phụ nữ hiện đại. Sản phẩm không chỉ giúp bổ sung estrogen thảo mộc, mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng đau đầu, bốc hỏa, mất ngủ, yếu sinh lý, giảm tình trạng khô nám, sạm da.

Từ thảo dược đến giải pháp hỗ trợ cân bằng nội tiết (Ảnh: Bảo Xuân).

Hiện nay, Viên uống Bảo Xuân mang đến hai dòng sản phẩm chuyên biệt:

TPBVSK Bảo Xuân Gold dành cho phụ nữ trên 30 bị thiếu hụt nội tiết tố estrogen, phụ nữ tiền mãn kinh có các triệu chứng khô, nám, sạm da, bốc hỏa, yếu sinh lý.

TPBVSK Bảo Xuân 50+ dành cho phụ nữ sau tuổi 50 suy giảm nội tiết tố nữ, cải thiện tình trạng bốc hỏa, cáu gắt, mất ngủ, giảm ham muốn sinh lý, tóc khô dễ gãy rụng. Hỗ trợ tăng hấp thụ canxi, giảm nguy cơ loãng xương.

Sự phát triển chuyên biệt ấy chính là minh chứng cho cam kết của Bảo Xuân luôn thấu hiểu và đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình gìn giữ thanh xuân, từ trong ra ngoài.

Yêu mình hôm nay, để ngày mai vẫn rạng ngời

Ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ cũng xứng đáng được hạnh phúc. Yêu bản thân không chỉ là lời nói, mà là lựa chọn mỗi ngày hiểu cơ thể, chăm sóc nội tiết, giữ cân bằng và sống tích cực.

Như một lời tri ân gửi đến phái đẹp đã tin tưởng và đồng hành suốt 15 năm qua, Bảo Xuân mang đến chương trình khuyến mãi là một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Mua 2 hộp Bảo Xuân Gold, tặng 1 tuýp sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin.

Bảo Xuân tri ân phái đẹp với ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 15 năm đồng hành (Ảnh: Bảo Xuân).

Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là lời nhắn nhủ dịu dàng hãy tiếp tục yêu thương bản thân từ trong ra ngoài - từ cân bằng nội tiết tố đến chăm sóc làn da, để mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình rạng rỡ và trọn vẹn hơn.

Tìm hiểu thêm tại: https://baoxuan.vn/

Số XNQC của sản phẩm: 1518/2022/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.