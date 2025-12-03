Hiện tượng "cơ thể dự báo thời tiết" tiềm ẩn bệnh lý nguy hiểm

Theo BS.CKI Vi Văn Dương, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM), hiện tượng "cơ thể dự báo thời tiết" không phải hiếm gặp.

Tại bệnh viện, nhiều người tìm đến với cùng một mô tả, rằng hễ trời lạnh, mưa dầm hoặc độ ẩm thay đổi là cơn đau tái phát, cứng khớp buổi sáng hoặc nhức mỏi tăng khi ngồi lâu.

Dù mỗi người có biểu hiện khác nhau, điểm chung là cảm giác đau xuất hiện đúng lúc thời tiết biến động, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống.

3 nguyên nhân gây ra hiện tượng "cơ thể dự báo thời tiết"

Theo bác sĩ Dương, có ba nguyên nhân thường gặp khiến hiện tượng đau tăng theo thời tiết.

Thứ nhất, nhiệt độ và độ ẩm giảm. Khi trời lạnh, mạch máu co lại, gân cơ dễ căng cứng. Những người có bệnh lý như thoái hóa khớp, viêm khớp, gút… thường cảm thấy đau rõ hơn do khớp trở nên kém linh hoạt.

Thứ hai, sức đề kháng suy giảm. Thời tiết lạnh khiến hệ miễn dịch hoạt động kém, cơ thể dễ viêm nhiễm và phản ứng đau nhức mạnh hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.

Thứ ba, thói quen sinh hoạt mùa lạnh. Khi ngồi lâu, ít vận động, co ro khi trời lạnh làm tuần hoàn máu giảm, khiến cơn đau xuất hiện hoặc kéo dài lâu hơn. Đây là nguyên nhân thường gặp ở người làm việc văn phòng.

"Nhiều người bệnh chia sẻ rằng cứ đến mùa lạnh là khớp đau tăng, đặc biệt buổi sáng hoặc khi trời mưa. Đây là phản ứng sinh lý thường gặp, nhưng nếu đau kéo dài hoặc kèm sưng, tê, hạn chế vận động thì không nên xem nhẹ", bác sĩ Dương phân tích.

Cách giảm đau an toàn khi thời tiết thay đổi

Từ những tình huống lâm sàng thường gặp, bác sĩ Dương khuyến nghị một số biện pháp giúp giảm khó chịu trong mùa lạnh.

Theo đó, mọi người có thể xoa bóp nhẹ vùng vai gáy, lưng, đầu gối để tăng tuần hoàn máu; giữ ấm cơ thể, đặc biệt là cổ, lưng, đầu gối và bàn chân; vận động định kỳ, đứng dậy sau mỗi 45-60 phút ngồi lâu; tập đi bộ, yoga hoặc các bài tập nhẹ; ăn uống cân bằng, bổ sung thực phẩm giàu canxi, magie, vitamin D; hạn chế đồ uống có cồn và thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Đi bộ, yoga hoặc các bài tập nhẹ giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Trong ảnh là khoảnh khắc tập thể dục của người cao tuổi ở công viên Tao Đàn những ngày TPHCM chuyển lạnh vào cuối tháng 11 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bác sĩ Dương nhấn mạnh không tự ý dùng thuốc giảm đau xương khớp, nhất là thuốc chống viêm để tránh xảy ra các tình huống nguy hiểm. Người có bệnh lý nền cần tuân thủ phác đồ điều trị và trao đổi với bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp tập luyện hay dùng thuốc bổ sung.

Bên cạnh đó, việc thăm khám đúng lúc để phòng biến chứng xấu cũng rất quan trọng. Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nhiều trường hợp đau tăng theo thời tiết được phát hiện kèm theo thoái hóa khớp, viêm gân hoặc tổn thương sụn.

Nhờ thăm khám sớm, người bệnh được can thiệp bằng các phương pháp phù hợp như vật lý trị liệu, điều chỉnh sinh hoạt, điều trị nội khoa… giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

“Không phải cơn đau nào do thời tiết cũng nguy hiểm. Nhưng nếu đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hoặc tăng mức độ khi trời lạnh, người bệnh nên kiểm tra để tìm đúng nguyên nhân", bác sĩ Dương chia sẻ.

Thăm khám sớm với bác sĩ giúp phát hiện những bất thường ở xương khớp (Ảnh: BV).

