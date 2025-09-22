H’Hen Niê tin chọn dầu gạo lứt được sản xuất từ cánh đồng lúa Việt

Lý do dầu gạo lứt được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển

Được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt, phần giàu dinh dưỡng nhất của hạt gạo với nhiều dưỡng chất tốt cho tim, dầu gạo lứt được tin dùng và sử dụng ngày càng phổ biến trong việc nấu nướng thức ăn hàng ngày ở các quốc gia phát triển phương Đông lẫn phương Tây.

Dầu gạo lứt được mệnh danh là “dầu ăn của trái tim”, nhờ những lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch. Tại Nhật Bản - đất nước có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thói quen ăn uống lành mạnh - dầu gạo lứt được người dân ưu ái và sử dụng phổ biến.

Theo nghiên cứu của Yong Wang (2019) trong Rice Bran and Rice Bran Oil - Chemistry, Processing and Utilization, có hơn 40% các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học tại quốc gia này đã chuyển sang sử dụng dầu gạo lứt để chế biến bữa trưa và bữa tối cho học sinh.

Ở các nước phương Tây, dầu gạo lứt được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất, dầu gạo lứt được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia đưa vào trong những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

Dầu gạo lứt trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển nhờ những lợi ích với sức khỏe tim mạch (Ảnh: Simply).

Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch. Gamma Oryzanol có tác dụng hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

H’Hen Niê tự tin khoẻ đẹp cùng dầu gạo lứt sản xuất tại Việt Nam

Vốn là người con của Tây Nguyên, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - mang theo sự mộc mạc, giản dị và niềm tự hào dân tộc để bước ra thế giới. Đối với nàng hậu, những giá trị bản địa, từ văn hóa, con người đến những nông sản cần được trân trọng và lan tỏa.

Vì thế, từ khi đăng quang, H'Hen Niê nỗ lực truyền cảm hứng, gắn liền hình ảnh của mình với những nét đẹp đặc sắc của Việt Nam. Trong hành trình ấy, cô dành tình cảm cho những sản phẩm có nguồn gốc từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam - nơi làm nên vị thế nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Vì vậy, khi biết có những thương hiệu như Simply đã phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào từ cánh đồng lúa và đầu tư công nghệ trích ly hiện đại để sản xuất thành công dầu gạo lứt, hoa hậu H'Hen Niê đã tin chọn. Bởi với cô, chăm sóc trái tim luôn là điều quan trọng nhất. Trái tim không chỉ là nền tảng của sức khỏe thể chất, mà còn là cội nguồn của lòng nhân ái.

“Một trái tim khỏe mạnh mới đủ sức để thực hiện ước mơ và đủ bao dung để yêu thương mọi người. Khi trái tim ấy được nuôi dưỡng từ những nguyên liệu, sản phẩm tốt lành được làm ra từ chính quê hương mình thì ý nghĩa càng trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn rất nhiều”, nàng hậu chia sẻ.

H'Hen Niê dành tình cảm đặc biệt cho những sản phẩm đi ra từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Giờ đây, khi bắt đầu bước vào hành trình làm mẹ, H’Hen Niê ý thức được rằng trái tim mình mang nhiều trọng trách hơn, nhiều sự kết nối hơn. Điều này khiến cô càng trân trọng việc chăm sóc cho sức khỏe trái tim bằng dinh dưỡng. Dầu gạo lứt Simply theo đó được H’Hen Niê lựa chọn sử dụng.

H’Hen Niê chia sẻ, một chế độ dinh dưỡng tốt cho tim nên được bắt đầu từ việc lựa chọn cho cơ thể những sản phẩm, nguyên liệu có thành phần tốt cho sức khỏe tim mạch.

“Để giữ tim khỏe, dù bận rộn bao nhiêu thì Hen vẫn cố gắng duy trì lối sống và chế độ dinh dưỡng khoa học. Hen thường kết hợp việc: tập luyện đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần lạc quan với chế độ ăn tăng cường rau xanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều cholesterol và sử dụng chất béo có lợi như việc sử dụng dầu gạo lứt trong nấu nướng hàng ngày”, cô nói.

Dầu gạo lứt Simply 100% nguyên chất, được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt của những cánh đồng lúa Việt Nam trù phú, giàu dưỡng chất Gamma Oryzanol tốt cho sức khỏe tim mạch. Nên đây không chỉ là lựa chọn mang lại sự an tâm cho trái tim gia đình, mà còn là niềm tự hào mà H’Hen muốn lan tỏa.

Hoa hậu H’Hen tự tin lựa chọn dầu gạo lứt Simply 100% nguyên chất cho các bữa ăn gia đình và mong muốn lan tỏa đến mọi người (Ảnh: NVCC).

Theo đó, cũng trong clip gần đây trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu cũng đã bật mí công thức dinh dưỡng cho mẹ bầu, trong đó có dầu gạo lứt Simply. Không chỉ chinh phục người đẹp dân tộc Ê-đê, dầu gạo lứt Simply còn chinh phục các thị trường khó tính như Úc, New Zealand.