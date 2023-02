Hàng loạt người bị bệnh đường tình dục sau Tết: Khi nào cần khám giang mai?

Đại diện Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nơi đây đã tiếp nhận gần 3.000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục và thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa…

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM, các nhóm bệnh mà nơi này tiếp nhận nhiều trong ngày đầu năm gồm: Bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, mụn trứng cá, viêm da tiếp xúc dị ứng, mụn cóc… Các bệnh đường tình dục như sùi mào gà, giang mai cũng gia tăng. Đặc biệt, có nhiều người đến khám sàng lọc những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Đây không phải là lần đầu Bệnh viện Da Liễu TPHCM ghi nhận việc gia tăng bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh đường tình dục nói chung, bệnh giang mai nói riêng.

Theo thống kê của bệnh viện, số lượt khám bệnh giang mai có xu hướng tăng mạnh, từ hơn 2.000 ca vào năm 2014 đã lên đến hơn 6.700 ca sau 6 năm. Gần nhất chỉ trong 11 tháng của năm 2022, đã có hơn 7.800 lượt bệnh nhân đến nơi này "cầu cứu" vì bệnh giang mai. Qua đó, cho thấy tỷ lệ mắc bệnh này có xu hướng tăng nhanh trong thời gian trở lại đây.

Các bác sĩ cho biết, bệnh giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum xâm nhập vào cơ thể khi quan hệ qua đường sinh dục, hậu môn hoặc miệng không an toàn. Nếu không được điều trị kịp thời và phù hợp, bệnh giang mai có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan như tim, não… thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Phần lớn các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường quan hệ tình dục không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ. Người mắc bệnh giang mai ở giai đoạn sớm đôi khi chỉ biểu hiện triệu chứng là một vết loét ít hoặc không đau. Nếu vết loét ở vị trí khó quan sát như vùng hậu môn thì rất khó phát hiện và dễ bị bỏ sót.

Vì vậy, bác sĩ cảnh báo người dân nếu có triệu chứng nghi ngờ giang mai hoặc có những yếu tố nguy cơ mắc bệnh như bạn tình bị giang mai, quan hệ với nhiều bạn tình nên đi khám để được xét nghiệm sớm nhằm điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo những người có yếu tố nguy cơ điển hình nên đi khám và tầm soát giang mai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài ra, do bệnh giang mai có cùng con đường lây nhiễm tương tự như các bệnh HIV, viêm gan B và viêm gan C, nên khi mắc giang mai thì cũng có nguy cơ bị đồng mắc các bệnh trên. Do đó, khuyến cáo người bệnh nên thực hiện tầm soát xét nghiệm tầm soát tất cả những bệnh có nguy cơ đồng mắc.

"Đối với những đối tượng đặc biệt nguy cơ cao như quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng giới thì nên tầm soát bệnh HIV, giang mai, chlamydia, bệnh lậu ít nhất hằng năm. Tuy nhiên, nếu có yếu tố nguy cơ như nhiều bạn tình hoặc quan hệ với bạn tình lạ thì nên tầm soát thường xuyên hơn, mỗi 3-6 tháng" - đại diện Bệnh viện Da Liễu TPHCM khuyến cáo.