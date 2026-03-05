Hai triệu người Việt mắc bệnh vảy nến

Ngày 5/3, tại hội nghị khoa học "Phát triển phòng khám chuyên đề vảy nến: Từ thực tiễn tới chuẩn hóa toàn quốc", các chuyên gia da liễu trao đổi về mô hình quản lý và điều trị căn bệnh này.

BS Lê Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, vảy nến là bệnh da mạn tính, ảnh hưởng khoảng 2% dân số Việt Nam, tương đương gần 2 triệu người mắc bệnh.

Bệnh có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. Có nhiều yếu tố khởi phát bệnh, đặc biệt liên quan đến tình trạng căng thẳng, stress, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hầu họng, tiết niệu…

Tổn thương vảy nến của một bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: T.A).

Đáng nói, vảy nến không chỉ là bệnh ngoài da mà còn là viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch. Nếu không điều trị đúng, bệnh có thể gây "hiệu ứng domino" dẫn đến rối loạn chuyển hóa, xơ vữa mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thậm chí rối loạn tâm thần.

Tại hội nghị, các chuyên gia đề xuất định hướng chuẩn hóa mô hình Phòng khám chuyên đề vảy nến trên toàn quốc, tiến tới đưa vào các khuyến cáo quản lý bệnh tại Việt Nam nhằm thống nhất cách tiếp cận điều trị giữa các cơ sở y tế.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, cho biết, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Da liễu Trung ương, hiện đã có hệ thống 26 phòng khám chuyên đề ở các tỉnh thành. Nhờ vậy, nhiều người bệnh không còn phải vượt hàng trăm cây số mỗi lần tái khám.

Bên cạnh việc mở rộng các phòng khám chuyên đề thuận lợi cho người bệnh, hiện chi phí điều trị của bệnh nhân vảy nến còn rất lớn, bởi các thuốc sinh học đắt đỏ, người bệnh khó tiếp cận.

"Nhiều loại thuốc sinh học có giá từ 150 đến 250 triệu đồng/năm chỉ được Quỹ BHYT chi trả 50%, khiến người bệnh khó tiếp cận. Bệnh viện kiến nghị nâng mức thanh toán từ 50% lên 70% với một số thuốc sinh học và bổ sung thêm các thuốc sinh học mới vào danh mục BHYT", PGS Doanh nói.

Việc tăng tỉ lệ chi trả BHYT sẽ giúp người bệnh vảy nến thể vừa và nặng điều trị hiệu quả, sớm trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh và xã hội.

Cùng ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương ký kết hợp tác tiếp tục phát triển mô hình phòng khám chuyên đề vảy nến giai đoạn 2026-2027.

Theo kế hoạch, mô hình phòng khám chuyên đề vảy nến sẽ tiếp tục được phát triển, giúp người bệnh được theo dõi ngay tại địa phương (Ảnh: PV).

PGS Lê Hữu Doanh cho biết, sau hai năm triển khai, chương trình bước đầu hình thành cách tiếp cận quản lý vảy nến có hệ thống. Giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng khám, tăng cường đào tạo và kết nối chuyên môn, chuẩn hóa phác đồ điều trị cho tuyến dưới.

Mô hình này giúp quản lý bệnh nhân hiệu quả hơn, bảo đảm theo dõi và điều trị đúng phác đồ, người bệnh được tiếp cận thuốc toàn thân, thuốc sinh học phù hợp, đồng thời giảm chi phí, thời gian đi lại và nâng cao chất lượng sống.