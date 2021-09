Hai huyện ở An Giang từng bị Thủ tướng "điểm danh" diễn biến dịch ra sao?

Qua công tác truy vết, ngành chức năng xác định ổ dịch trên liên quan đến một tài xế.

Khi trên địa bàn phát hiện chùm F0 mới, chiều ngày 26/9, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ ký quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với phường Long Thạnh của thị xã Tân Châu.

Thời gian áp dụng từ 0h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu giao Chủ tịch UBND phường Long Thạnh có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường.

Đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế… bố trí các chốt trực, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là trong các tuyến hẻm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định.

Trong 3 ngày qua tình hình dịch bệnh tại 2 huyện từng bị Thủ tướng "điểm danh" lúc nửa đêm (huyện Phú Tân, huyện An Phú) diễn biến phức tạp, số ca bệnh ngày tăng, ngày giảm.

Cụ thể, ngày 24/9 tại huyện An Phú có 30 F0; huyện Phú Tân 46 F0, trong đó 42 F0 tầm soát trong cộng đồng.

Ngày 25/9, huyện An Phú phát hiện 32 F0, trong đó có 2 ca tầm soát trong cộng đồng; huyện Phú Tân phát hiện 17 F0.

Ngày 26/9, huyện An Phú có 21 F0, trong đó có 5 F0 tầm soát trong cộng đồng; huyện Phú Tân có 42 F0, trong đó có 22 ca F0 tầm soát trong cộng đồng nhưng đây là những trường hợp F1 được cách ly có kiểm soát.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tổng số trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 15/4 đến ngày 6/9 của địa phương này là 4.543 trường hợp (có 10 trường hợp tái dương tính).

Về công tác tiêm vắc xin cho người dân, tính đến ngày 26/9, An Giang tiếp nhận 441.874 liều vắc xin đến nay đã thực hiện tiêm 358.269, đạt tỷ lệ hơn 81%. Nhưng tỷ lệ số người dân (trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19) được tiêm mũi một mới đạt hơn 20% và tỷ lệ số dân được tiêm mũi 2 đạt hơn 5,9%.

Ngày 26/9, đoàn công tác đón công dân tỉnh An Giang đã đón 233 công dân đang làm việc, sinh sống tại TPHCM và các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Bình Dương đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 về quê theo nguyện vọng.

Công dân được đón về quê trong đợt này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, gồm: phụ nữ mang thai từ 7 tháng tuổi trở lên và người già từ 65 tuổi trở lên có bệnh lý nền.

Đây là những công dân của An Giang bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang gặp khó khăn được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng đã đăng ký và có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Người dân trước khi lên xe về An Giang được test nhanh Covid-19 (Ảnh: Minh Anh).

Các công dân trước khi lên xe đã xét nghiệm PCR và test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đồng thời, còn được trang bị quần áo bảo hộ phòng dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 , bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và được bố trí chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình về An Giang.