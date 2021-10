Hà Nội: Thêm 4 ca nghi Covid-19 liên quan ổ dịch Quốc Oai

Dân trí Thêm 4 ca nghi Covid-19 được ghi nhận tại huyện Quốc Oai liên quan đến ổ dịch tại địa phương này.

Cụ thể, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Quốc Oai, 4 ca nghi Covid-19 mới ghi nhận đều là F1 của các trường hợp trước đó.

Trong số đó, có 3 F0 có địa chỉ tại tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Trường hợp còn lại có địa chỉ tại thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Đến hết ngày 27/10, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 37 F0, lan rộng 5 quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (25), Thanh Oai (6), Hà Đông (4), Sơn Tây (một) và Ba Đình (một).

Phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện Quốc Oai, Thanh Oai. Cụ thể, Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau: Công an huyện Quốc Oai (4), Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai (7), UBND thị trấn Quốc Oai (một), Công an thị trấn Quốc Oai (một), Công an xã Liệp Tuyết (một), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (một), Tòa án huyện Thanh Oai (một) và các khu vực khác (21).

Qua điều tra, truy vết, cơ quan chức năng cũng xác định được 679 F1 (Quốc Oai: 495 ca, Thanh Oai: 126 ca, Hà Đông: 4 ca, Sơn Tây: một ca, Ba Đình: một ca, các địa điểm khác: 52 ca); 3.703 người liên quan khác của các F0 đã được ghi nhận.

Minh Nhật