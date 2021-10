Hà Nội: Người phụ nữ khám ho, sốt "chỉ điểm" ổ dịch tấn công các cơ quan

Dân trí Chỉ sau 3 ngày được phát hiện, chùm ca bệnh liên quan ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 30 F0, dịch lan rộng 5 quận, huyện, thị xã.

30 F0 được phát hiện chỉ sau 72 giờ

Chiều 23/10, một người phụ nữ 40 tuổi có địa chỉ tại xã Sài Sơn làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai thăm khám vì có triệu chứng ho, sốt. Qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi đi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính.

Người phụ nữ khám ho, sốt "chỉ điểm" ổ dịch đang tấn công các cơ quan (Ảnh minh họa).

Sau khi xác định trường hợp dương tính, lực lượng chức năng đã ngay lập tức phong tỏa quanh khu vực sinh sống của F0. Đồng thời tiến hành truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 5 F0. 5 ca này có địa chỉ tại xã Sài Sơn (2), thị trấn Quốc Oai (2), xã Thạch Thán (một).

Đáng chú ý, các ca dương tính được phát hiện đều là cán bộ công tác tại các cơ quan gồm: Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Công an huyện và UBND thị trấn Quốc Oai. Từ 6 ca bệnh đầu tiên, lực lượng chức năng đã xác định được 177 F1.

Ngay trong ngày 24/10, tại Phú Thịnh, Sơn Tây cũng đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân nam dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến 6 F0 ban đầu.

Chuỗi lây liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai tiếp tục mở rộng. Chỉ trong 24 giờ tiếp theo, lực lượng chức năng phát hiện 12 F0, trong đó có 5 ca tại Quốc Oai, 6 ca tại Thanh Oai và một ca tại Hà Đông. Qua điều tra, xác định có tổng cộng 486 F1, 134 F2 và 1.108 người liên quan đến các ca bệnh đã được ghi nhận.

Ngày 26/10, tiếp tục ghi nhận thêm 11 F0 liên quan đến ổ dịch "nóng nhất" Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, có thêm quận Ba Đình ghi nhận F0 liên quan đến ổ dịch này, đó là một người đàn ông sống tại Vĩnh Phúc, Ba Đình là F1 của bệnh nhân P.D.M., đã được tiêm 2 liều vaccine.

Dịch lan 5 quận, huyện, thị xã với hơn 4.000 người có liên quan

Chỉ sau 3 ngày được phát hiện, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 30 ca bệnh, lan rộng 5 quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (20), Thanh Oai (6), Hà Đông (2), Sơn Tây (một) và Ba Đình (một).

Chính quyền sở tại đã gắn biển thông báo tại nhà nơi có ca nghi ngờ dương tính để phòng, chống dịch (Ảnh: Ngô Nhung).

Phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện Quốc Oai, Thanh Oai. Cụ thể, Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau: Công an huyện Quốc Oai (4), Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai (6), UBND thị trấn Quốc Oai (một), Công an thị trấn Quốc Oai (một), Công an xã Liệp Tuyết (một), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (một), Tòa án huyện Thanh Oai (một) và các khu vực khác (15).

Qua điều tra, truy vết, cơ quan chức năng cũng xác định được 676 F1 (Quốc Oai: 495 ca, Thanh Oai: 126 ca, Hà Đông: 2 ca, Sơn Tây: một ca, các địa điểm khác: 52 ca); 3.703 người liên quan khác của các F0 đã được ghi nhận.

Chạy đua với ổ dịch phức tạp nhất Thủ đô

"Ổ dịch trên địa bàn huyện Quốc Oai diễn biến phức tạp, chưa rõ nguồn lây", đó là nhận định của ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tại buổi làm việc với huyện Quốc Oai vào ngày 24/10 .

Theo ông Tuấn, với việc chưa rõ F0 ban đầu là ai, nhiều trường hợp liên quan, huyện Quốc Oai cần nhanh chóng truy vết để xác định hết F1, không bỏ sót F1 và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Cùng với đó, huyện cần rà soát các trường hợp F2.

Tại cuộc họp, TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị huyện tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi một đủ thời gian và tiêm mũi một cho các trường hợp trong quá trình di biến động dân cư chưa tiêm. Tổ chức cách ly chặt chẽ, xét nghiệm diện rộng, phong tỏa hẹp và yêu cầu người dân phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

"Giãn cách tối đa, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc, phấn đấu đến cuối tháng 10 có thể dập ổ dịch trên địa bàn huyện Quốc Oai", Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Sau khi ghi nhận ổ dịch trên địa bàn, huyện Quốc Oai phong tỏa 5 khu dân cư và 3 trụ sở đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện và UBND thị trấn. Đồng thời khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ quan công sở của huyện kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch.

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đã được chăng dây phong tỏa mềm bên ngoài cổng (Ảnh: Ngô Nhung).

Quốc Oai cũng chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án, kịch bản để đáp ứng kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Huyện cũng nhiều lần phát thông báo khẩn, tìm người từng đến các địa điểm có F0, khuyến cáo tất cả người dân, khi có một trong các biểu hiện nghi ngờ như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19.

Đến ngày 26/10, Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đã bước đầu xác định nguồn lây của ổ dịch tại Quốc Oai.

"Nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này cũng đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm", ông Tuấn nhận định.

Cũng theo chuyên gia này, việc lây nhiễm xảy ra giữa các cán bộ, tiếp xúc nhiều, có nhiều F1, F2. Không chỉ ở Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như Thanh Oai, Hà Đông. Tuy nhiên, vì các trường hợp này đều đã khai báo đầy đủ nên việc điều tra dễ dàng hơn. Về cơ bản lực lượng chức năng đã điều tra được hết các F1.

Việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái "bình thường mới" của Thủ đô.

Minh Nhật