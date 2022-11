Hà Nội: Người phụ nữ bị xe tông gần đứt rời bàn chân

Bà K. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu trong tình trạng tiền sốc, tinh thần hoảng hốt. Theo BS Trần Trung Kiên - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, thời điểm nhập viện chân bệnh nhân bầm dập, thâm tím, các ngón chân lạnh và nhợt.

Vùng da gần hết chu vi vùng cổ bàn chân rách lớn, bàn chân bị trật quẹo hẳn sang bên để lộ xương gãy và khớp cổ chân. Toàn bộ mạch máu nuôi bàn chân bị kéo căng, chèn ép không thể lưu thông.

Đáng chú ý, bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu nuôi vùng bàn chân, nghi ngờ do tổn thương mạch máu. Nguy cơ cắt cụt là rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Chân bệnh nhân bị tổn thương nặng nề.

Quy trình cấp cứu tối khẩn được kích hoạt. Người bệnh hồi sức ngay tại chỗ rồi chuyển thẳng lên phòng phẫu thuật. Nhiều ca mổ khác phải hoãn lại để ưu tiên cứu chữa bệnh nhân.

"Chúng tôi rất căng thẳng, huyết áp của bệnh nhân ban đầu vọt lên 170-180 mmHg, ở trạng thái tiền sốc, có khi tụt xuống 60-70 mmHg cận kề cửa tử", BS Kiên nói.

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ. Điều may mắn là mạch máu chính chỉ bị nghẽn do chỗ xương gãy trật chèn ép. Do đó, sau khi nắn chỉnh xương mạch máu đã phục hồi, tái lưu thông. Bên cạnh đó, xương bàn chân gãy, bầm dập của bệnh nhân được nắn lại để ưu tiên phục hồi vùng da, cơ.

BS Trần Trung Kiên - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình thăm khám cho bệnh nhân.

Bàn chân được tái tưới máu kịp thời nên hồng hào trở lại, các vết thương phía dưới chỗ nghẽn mạch bắt đầu rỉ máu sậm màu rồi sang máu tươi.

"12h sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tinh thần ổn định hơn. Các đầu ngón chân hồng ấm, đo độ bão hòa oxy ở các đầu ngón chân duy trì ổn định ở mức 98-99%. Vạt da bầm dập ở mu chân tím nhẹ. Tuy còn phải theo dõi và có thể còn phải can thiệp phẫu thuật thêm, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định bàn chân của bệnh nhân đã có thể giữ được và phục hồi", BS Kiên thông tin.

Từ trường hợp này, BS Kiên khuyến cáo người dân nên tìm cơ sở y tế gần nhất hoặc bệnh viện chuyên khoa có đủ điều kiện khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đã có nhiều nạn nhân đến viện chậm trễ hoặc do bệnh viện quá tải phải chờ đợi lâu, nhiều trường hợp không được cấp cứu kịp thời khiến cho bệnh nhân phải chịu những hậu quả đáng tiếc.

Bên cạnh đó, mọi người không tự ý vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện, hoặc lôi kéo nạn nhân tại hiện trường tai nạn. Lý do là việc sơ cấp cứu đúng cách cũng góp phần không nhỏ vào kết quả điều trị.

"Ví dụ bệnh nhân tổn thương nặng nói trên, có thể tử vong do sốc, choáng nếu không được cố định vị trí bị thương; hoặc các đầu xương gãy chọc thủng, rách hoặc đứt rời các mạch máu và các dây thần kinh khiến cho tổn thương nặng nề phức tạp hơn.

Mặt khác nếu người sơ cứu kéo bệnh nhân vì thấy vết thương lộ đầu xương gãy, sợ bệnh nhân đau, cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Bác sĩ phẫu thuật gặp khó do việc lôi kéo đưa các dị vật đất cát vào sâu trong vết thương, gây nguy hiểm cho người bệnh và khiến bác sĩ đánh giá sai lầm mức độ tổn thương", BS Kiên nhấn mạnh.