Hà Nội: Kẹt đồ chơi tình dục 23cm, trai trẻ phải cấp cứu giữa Tết

Nam thanh niên sống tại Hà Nội phải vào viện ngay đêm 29 Tết để cấp cứu vì mắc kẹt… đồ chơi tình dục tự chế (thường gọi là sex toy) ở hậu môn.

Đây là ca bệnh hy hữu trong kỳ nghỉ Tết vừa qua được TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E chia sẻ.

Theo BS Liên, qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật kẹt trong "cửa sau" của chàng trai trẻ dài gần 23cm và có đường kính 4cm.

BS Liên chia sẻ: "Dị vật không thể lấy ra bằng cách nội soi trực tràng thông thường, do tình huống quá khó khi dị vật là một vật cứng, trơ, kích thước lớn và không có điểm bám tốt".

Hình ảnh dụng cụ tình dục mắc kẹt trong hậu môn chàng trai trẻ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Do đó, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam học đã cùng các y bác sĩ Gây mê hồi sức, Tiêu hóa… áp dụng nhiều phương pháp hiện đại để lấy dị vật ra an toàn, đảm bảo can thiệp tối thiểu nhất có thể cho bệnh nhân.

Theo BS Liên, thủ dâm hoặc quan hệ tình dục qua đường hậu môn ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, đây là vùng rất nhạy cảm và không đảm bảo vệ sinh nên cần đặc biệt lưu ý trong thao tác.

"Thao tác cần thận trọng. Người dân không nên bắt chước theo nội dung của phim khiêu dâm, video trên mạng", BS Liên nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, tai nạn do sử dụng dụng cụ tình dục là không hề hy hữu và có thể xảy ra với bất cứ ai. Do đó, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và đối tác, mọi người cần tìm hiểu kỹ thông tin và cẩn trọng trong thao tác.

Tại các cơ sở y tế thời gian gần đây cũng ghi nhận tình trạng gia tăng người trẻ gặp tai nạn "nhạy cảm", chủ yếu vì tin vào các nội dung sai lệch của phim đen.

Nhiều nam thanh niên trẻ nhập viện trong tình trạng "gãy súng", đứt dây thắng, thậm chí là đứt niệu đạo vì những hành vi quan hệ tình dục lệch lạc do… phim khiêu dâm.

Theo các chuyên gia, trong thời đại mới, các quan điểm về tình dục cũng đã phóng khoáng hơn. Tuy nhiên, kéo theo đó là các sản phẩm 18+ cũng được truyền bá rộng rãi hơn.

Các loại phim 18+ được chia thành nhiều cấp độ. Trong đó, "phim nhẹ" có thể được xem là hình thức giáo dục giới tính về kỹ năng tình dục.

Tuy nhiên, vì người xem, đặc biệt là các bạn trẻ chưa đủ kỹ năng chọn lọc, dễ dẫn đến nghiện các thể loại "phim nặng" và dần có quan niệm về tình dục lệch lạc.

Nhiều bạn trẻ tiếp cận phim đen sớm thậm chí không biết việc quan hệ tình dục như thế nào là bình thường, mà lầm tưởng rằng chuyện ấy phải "hùng hục", mạnh bạo như những gì thấy trên phim.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục của cặp đôi mà còn dễ gây ra tai nạn chốn phòng the".

Các bệnh nhân tai nạn phòng the trong trường hợp này rất đa dạng về dạng tổn thương: Nhẹ thì bị kẹt "đồ chơi", bao cao su trong vùng kín, nặng thì bị gãy dương vật ở nam và thủng cùng đồ ở nữ. Thậm chí, có các trường hợp, khi thử đổi gió quan hệ "cửa sau" nhưng vì quá mạnh nên dẫn đến rách trực tràng.

Có một thực tế là vì ngại khi gặp tai nạn nhạy cảm, không ít bệnh nhân tự xử trí tại nhà khiến tình trạng càng trầm trọng hơn và bỏ qua thời gian vàng cấp cứu.

"Trong trường hợp xảy ra sự cố, bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được xử trí và cấp cứu kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc", BS Liên nhấn mạnh.