Hà Nội: 6 dịch bệnh có nguy cơ diễn biến phức tạp

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện nay thời tiết tại Thủ đô đã chuyển sang mùa hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển và gia tăng như: tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản… Bên cạnh đó, các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A(H7N9), A(H5N6), Marburg… tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập.

Bệnh nhân mắc thủy đậu tại Hà Nội đang gia tăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủy đậu là một trong những dịch bệnh đang "nóng" nhất tại Hà Nội. CDC Hà Nội nhận định, so với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc thủy đậu ghi nhận năm 2023 tăng cao, bệnh nhân ghi nhận phần lớn ở nhóm tuổi mầm non và tiểu học. Bệnh thủy đậu thường có xu hướng gia tăng vào mùa đông xuân, do đó số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Các triệu chứng xuất hiện từ 7 - 21 ngày sau khi nhiễm virus, bao gồm sốt nhẹ, sổ mũi, ho nhẹ, đau đầu, mệt mỏi và chán ăn. Những chấm đỏ sẽ xuất hiện trên cơ thể trong 2-3 ngày rồi trở thành mẩn ngứa, từ đó hình thành nên những chỗ rộp dần dần khô và đóng vảy từ 4-5 ngày. Miệng, tai và mắt cũng có thể xuất hiện những nốt mụn nước và vết loét.

Thủy đậu lây truyền qua giọt bắn, tiếp xúc da, quần áo. Do đó, các bệnh nhân khi mắc bệnh cần báo cho người sống cùng chú ý về mặt dịch tễ, nước, thức ăn. Bệnh nhân cũng lưu ý tự cách ly sinh hoạt riêng để tránh tiếp xúc gần với người khỏe mạnh.

Đáng chú ý, thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận sự gia tăng trẻ nhập viện do các bệnh lý liên quan đường hô hấp.

Cụ thể, tại Khoa Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn, đa số các trẻ đang điều trị mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

Đa phần các trẻ nhập viện do virus hợp bào hô hấp RSV là trẻ dưới 6 tháng tuổi, thậm chí có cả trẻ sơ sinh (Ảnh: Minh Nhật).

Hầu hết các bé nhập viện trong tình trạng có triệu chứng khò khè, viêm long đường hô hấp. Thậm chí, một số bị suy hô hấp các bác sĩ phải tiến hành hỗ trợ thở oxy cho trẻ

Để chủ động phòng chống các dịch bệnh mùa hè và đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, kiểm tra thân nhiệt của hành khách bằng máy đo thân nhiệt, lưu ý hành khách đến từ các quốc gia có dịch cúm A(H7N9), A(H5N6), Marburg…

Áp dụng biện pháp cách ly, chuyển tuyến điều trị đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đồng thời thông báo cho trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã để tổ chức giám sát dịch tại cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch tại các bệnh viện trung ương và thành phố, tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch tại cộng đồng. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về các biện pháp giám sát, xử lý các bệnh dịch cho đội ngũ cán bộ y tế trong hệ thống.

Bố trí cán bộ trực và sẵn sàng hỗ trợ các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp bao vây khoanh vùng xử lý dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh như chủ động đi tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh; vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết; vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ chơi phòng chống bệnh tay chân miệng.