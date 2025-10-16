Giấy phép hành nghề y sẽ được tích hợp trên VNeID

Ngày 16/10, Bộ Y tế khởi động Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám chữa bệnh.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phát triển với mục tiêu triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý người hành nghề cũng như cơ sở khám bệnh.

Bộ Y tế khởi động Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Ảnh: Lê Hảo).

Theo đó, hệ thống sẽ giúp quản lý người hành nghề từ quá trình từ đào tạo, cấp phép đến quản lý hành nghề liên tục. Quản lý cơ sở khám chữa bệnh từ khi cấp phép hoạt động, điều chỉnh thông tin cho đến khi dừng hoạt động.

Đặc biệt qua hệ thống sẽ liên thông và tích hợp dữ liệu, kết nối các thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế, dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và liên thông giữa các đơn vị.

Hệ thống cũng có chức năng phân tích và báo cáo thống kê, nhằm theo dõi các chỉ số về nhân lực, tình trạng cấp phép, và hiệu suất xử lý hồ sơ theo thời gian thực.

Theo ông Đức, việc quản lý hành nghề và cơ sở y tế qua hệ thống quốc gia sẽ giải quyết nhiều bất cập, đảm bảo y, bác sĩ hoạt động đúng phạm vi và mỗi người chỉ có một giấy phép, với việc sử dụng giấy phép được quản lý trên toàn quốc.

Tất cả thông tin về cơ sở y tế, người hành nghề và giấy phép được quản lý trên một hệ thống duy nhất, giúp kiểm tra phạm vi hành nghề, tình trạng giấy phép, cũng như xử lý hay thu hồi trực tiếp trên hệ thống.

Cùng ngày, Bộ Y tế và Tổ chức PATH tại Việt Nam tổng kết Dự án “Tăng cường sử dụng oxy y tế và hệ sinh thái chăm sóc hô hấp tại Việt Nam”.

Oxy y tế là một thuốc thiết yếu cứu sống con người, mà không có thuốc thay thế. Mỗi năm có khoảng 1,5 đến 2,7 triệu trẻ em viêm phổi nặng hoặc rất nặng trên toàn thế giới cần oxy y tế.

Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật sự bất bình đẳng kéo dài trong tiếp cận oxy y tế trên toàn cầu.

Ủy ban Y tế Toàn cầu về An ninh oxy y tế, ước tính có khoảng 374 triệu trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn cần oxy y tế mỗi năm, và nhu cầu này đang gia tăng. Với 82% số bệnh nhân này sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, có khoảng trống rất lớn trong việc tiếp cận oxy y tế đã được báo cáo .

Tại Việt Nam, việc tiếp cận oxy y tế an toàn, ổn định và hiệu quả vẫn còn là thách thức tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt ở y tế cơ sở.

Dự án “Tăng cường sử dụng oxy y tế và hệ sinh thái chăm sóc hô hấp tại Việt Nam” đã góp phần hoàn thiện khung chính sách và ban hành Hướng dẫn quốc gia về thiết lập hệ thống oxy y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hướng dẫn này là căn cứ kỹ thuật thống nhất, giúp gần 13.000 cơ sở y tế trên toàn quốc thiết kế và vận hành hệ thống oxy phù hợp với nhu cầu, năng lực nguồn nhân lực hoặc vị trí địa lý, với chi phí hiệu quả.

Đến nay, có hơn 125.000 bác sĩ và hàng triệu người bệnh sẽ được hưởng lợi từ chương trình đào tạo này.