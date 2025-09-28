Giao mùa - Thời điểm bệnh hô hấp bùng phát và lựa chọn chăm sóc sức khỏe từ thảo dược

Các triệu chứng viêm đường hô hấp trên như cảm cúm, viêm xoang, viêm thanh quản, có thể gây nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Sản phẩm từ thảo dược - Giải pháp mới được ưa chuộng giữa nhiều lựa chọn

Theo WHO, không chỉ Việt Nam, mà toàn cầu ghi nhận hơn 60% dân số sử dụng sản phẩm thảo dược trong chăm sóc sức khỏe.

Tại Việt Nam, thị trường thực phẩm chức năng, hỗ trợ sức khỏe có thành phần từ thảo dược tăng trưởng nhanh chóng. Theo một nghiên cứu cho thấy, năm 2023, quy mô thị trường sử dụng sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược đạt khoảng 26,3 triệu USD, dự kiến chạm 40,68 triệu USD vào năm 2030, dự kiến với tốc độ tăng trưởng kép 6,43% từ năm 2023-2030.

Theo báo cáo của Credence Research, tổng thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam năm 2022 đạt 600 triệu USD, và dự kiến tăng trưởng 18% từ 2024 đến 2030.

Thị trường với các sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược cán mốc 325,6 triệu USD năm 2023, với mức độ tăng trưởng 8,3% từ 2024-2030, dự kiến đạt 569,1 triệu USD vào năm 2030 (theo Grand View Research).

Nhiều người tiêu dùng Việt tin dùng thảo dược vì lành tính. Từ khi mới chớm bệnh, việc sử dụng các sản phẩm từ thảo dược có thể hỗ trợ nâng cao sức bền của cơ thể. Đây là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn bởi các sản phẩm thảo dược có khả năng hỗ trợ giảm triệu chứng và hồi phục cơ thể.

Thảo dược trong y học cổ truyền Việt Nam được gọi là cây dược liệu, những bộ phận của cây như cành, thân, lá, rễ, hạt cùng những chiết xuất như nhựa, sáp, tinh dầu có dược tính, giúp bồi bổ, điều hòa cơ thể, phòng tránh, chữa bệnh. Với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời từ những năm 2879 TCN (Thời kỳ Hồng Bàng), nhiều bài thuốc dược liệu cổ truyền được lưu giữ và sử dụng đến tận ngày nay.

Những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược là ưu tiên lựa chọn của nhiều người Việt từ nhiều đời nay (Ảnh: Freepik).

Eugica chăm sóc hệ hô hấp đa dạng cho mọi lứa tuổi

Eugica, thương hiệu thuộc công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam, là một trong những dòng sản phẩm thảo dược được người Việt tin dùng.

Với gần 20 năm phát triển, Eugica cung cấp nhiều dạng sản phẩm như viên nang Eugica và Eugica Fort, Kẹo ngậm Eugica, Xịt họng thảo dược Eugica, Siro thảo dược Eugica, Tinh chất thảo dược Eugica Cold & Flu hay Xịt mũi thông xoang Eugica.

Sản phẩm được bào chế đa dạng (từ dạng viên nang, siro, xịt, kẹo, tinh chất) tăng độ tiện dụng và phù hợp với người dùng ở mọi lứa tuổi.

Các sản phẩm Eugica đều hướng đến giải pháp từ thảo dược, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho cảm, tăng sức đề kháng. Người dùng thường ưu tiên thảo dược vì chúng lành tính, ít tác dụng phụ, và phù hợp sử dụng từ khi bệnh mới chớm.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng (Ảnh: Eugica).

Trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, dược phẩm đang bị làm giả tràn lan, việc lựa chọn sản phẩm chính hãng không chỉ đảm bảo hiệu quả, an toàn mà còn tránh nguy cơ tác dụng phụ hoặc lãng phí chi phí.

Tại Việt Nam, hiện Eugica đã có mặt tại hơn 30.000 nhà thuốc tư nhân và chuỗi nhà thuốc lớn như Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn trên toàn quốc. Người dân có thể thuận tiện mua được các sản phẩm Eugica chính hãng, đảm bảo chất lượng, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của bản thân và gia đình.

Các sản phẩm từ thảo dược hỗ trợ hệ hô hấp của Eugica không chỉ đa dạng về danh mục sản phẩm mà còn phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau (Ảnh: Eugica).

Giao mùa là lúc hệ hô hấp dễ bị tấn công nhất. Bên cạnh các biện pháp phòng tránh chuẩn như giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên, hạn chế nơi đông người, việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược như Eugica giúp giảm nhẹ các triệu chứng ho cảm, hỗ trợ giảm ho.

Người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm chính hãng, đáng tin cậy tại các nhà thuốc trên toàn quốc để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Tinh chất thảo dược Eugica Cold & Flu có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 552/2023/XNQC-ATTP.

Siro thảo dược Eugica có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1640/2022/XNQC-ATTP.

Xịt họng thảo dược Eugica có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1401/2022/XNQC-ATTP.

Viên nang Eugica và Eugica Fort có giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo số 1644/DHG-MK.

Xịt mũi thông xoang Eugica có giấy tiếp nhận nội dung quảng cáo số 010723/MEGA-MDQC.

Kẹo ngậm Eugica có bản tự công bố sản phẩm số 030802/MEGA-DK-2023.

Các sản phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.