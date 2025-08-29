Gian hàng Nutricare ghi dấu ấn tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Đây là sự kiện đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa mà còn là dịp để tôn vinh những thành quả nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước 8 thập kỷ qua.

Trong khuôn khổ triển lãm, khu trưng bày "Khởi nghiệp kiến quốc" của Bộ Công thương được xem là điểm nhấn quan trọng, quy tụ gần 100 doanh nghiệp tiên phong, đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Thông điệp cốt lõi của khu trưng bày khẳng định vị thế của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển lịch sử đất nước trong 80 năm qua.

Nutricare là 1 trong 4 đại diện của ngành sữa đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tham gia vào không gian trưng bày đặc biệt này.

Gian hàng Nutricare thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan (Ảnh: Nutricare).

Lan tỏa sứ mệnh tiên phong dinh dưỡng y học

Tại triển lãm, Nutricare giới thiệu hành trình 15 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu khoa học hiện đại, mang tới những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.

Không gian trải nghiệm của Nutricare được mô phỏng như một phòng lab thu nhỏ, nơi khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu về các dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành riêng cho người Việt Nam. Đây là những sản phẩm do Nutricare hợp tác chiến lược với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng y học cá nhân hóa cho từng đối tượng như: trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi, tiêu hóa kém, đề kháng yếu; hay thực phẩm dành cho người tiểu đường, loãng xương, ung thư…

Các sản phẩm dành cho người lớn tuổi của Nutricare thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng (Ảnh: Nutricare).

Đây cũng là loạt sản phẩm 8 năm liền chinh phục bộ tiêu chí khắt khe của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và của Chính phủ, giao Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương chủ trì.

Khách tham quan đến với gian hàng Nutricare đều được trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng thông qua chương trình “Check-in nhận quà” (Ảnh: Nutricare).

Thông qua cách tiếp cận khoa học, hiện đại và gần gũi, gian hàng của Nutricare đã truyền tải thông điệp: Dinh dưỡng y học không chỉ là thực phẩm đơn thuần mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, hiệu quả vì một thế hệ người Việt tương lai khỏe mạnh, vươn tầm.

Điểm nhấn nổi bật của gian hàng Nutricare là sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti. Đây được coi thành tựu mang tính tiên phong do Nutricare và NMNI-USA nghiên cứu phát triển, với công nghệ đột phá 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn.

Sản phẩm đột phá Metacare Opti với 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic, hỗ trợ trẻ hệ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn (Ảnh: Nutricare).

Hiện thực hóa khát vọng nâng tầm sức khỏe người Việt Nam

Trong những năm qua, ngành sữa Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, vươn tầm khu vực và thế giới. Là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Nutricare đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của ngành, với cam kết đặt chất lượng và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm lên hàng đầu.

Thành lập từ năm 2010, trong hành trình 15 năm phát triển, Nutricare kiên định sứ mệnh tiên phong kiến tạo dinh dưỡng y học. Trong đó, Nutricare đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học quốc tế, theo chuẩn Hoa Kỳ, mang đến những giải pháp dinh dưỡng vượt trội cho người Việt.

Các giải pháp dinh dưỡng y học của Nutricare chinh phục được sự tin tưởng của hàng triệu gia đình Việt Nam bởi chất lượng và hiệu quả sau khi sử dụng.

Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa tới gian hàng Nutricare trải nghiệm các sản phẩm dinh dưỡng của công ty (Ảnh: Nutricare).

Hiện nay, Nutricare sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất trong ngành thực phẩm như FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP và GMP, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng vượt trội.

“Với triển lãm 80 năm, Nutricare không chỉ mang đến các sản phẩm dinh dưỡng y học chất lượng cao mà còn kể câu chuyện về hành trình 15 năm phát triển, từ những ngày đầu thành lập đến khi vươn mình trở thành Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Việc được Bộ Công thương tin tưởng lựa chọn góp mặt tại triển lãm không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của Nutricare mà còn là một cột mốc quan trọng trong hành trình hội nhập và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ ngành sữa quốc tế. Nutricare sẽ tiếp tục hành trình vì cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của ngành sữa, vì một thế hệ người Việt tương lai khỏe mạnh, vươn tầm”, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc Nutricare chia sẻ