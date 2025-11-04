Cần Thơ thúc đẩy xây dựng mô hình trường học không khói thuốc lá

Trong thời gian từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12, các Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Các buổi truyền thông về tác hại của thuốc lá trong trường học được đông đảo các em học sinh tham gia (Ảnh: PV).

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng chống tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, tại các buổi truyền thông trực tiếp, các em học sinh và các công nhân tại nhà máy, xí nghiệp và người dân đã được cung cấp kiến thức cơ bản về các loại thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, các thành phần trong thuốc lá, các tác hại, bệnh tật do thuốc lá gây ra đối với người hút thuốc lá chủ động và người hút thuốc lá thụ động.

Theo nghiên cứu, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có ít nhất 70 chất được xác định là tác nhân gây ung thư. Khi đi vào cơ thể, các chất độc hại này tác động trực tiếp lên hệ hô hấp, làm suy giảm chức năng phổi và gây tổn thương lâu dài.

Không chỉ thuốc lá truyền thống mới ảnh hưởng đến lá phổi, mà thuốc lá điện tử cũng là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng hút thuốc lá điện tử vẫn gây nghiện và có hại. Vì thế, qua các buổi tuyên truyền, cơ quan chức năng hi vọng giới trẻ nâng cao ý thức không sử dụng thuốc lá, cùng chung tay phòng chống tác hại của thuốc lá góp phần vì một môi trường không khói thuốc.

Theo kế hoạch đến hết năm 2026, các đơn vị sẽ tổ chức 30 buổi nói chuyện chuyên đề về xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tại trường học.

Ngoài ra, có 9 buổi nói chuyện chuyên đề về môi trường không khói thuốc lá tại cộng đồng và 99 buổi nói chuyện chuyên đề về môi trường không khói thuốc lá tại nhà máy, xí nghiệp với tổng số người tham dự là 10.980 người.

Hiện nay, dù Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.... Nhưng do chưa có chế tài xử phạt rõ ràng nên số lượng người sử dụng có giảm nhưng không đáng kể. Ngoài ảnh hưởng của nicotine thì người dùng có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc khi sử dụng thuốc lá điện tử chứa ma tuý.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ quy định mức phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.