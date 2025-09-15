Giảm đau xương khớp không dùng thuốc bằng phương pháp nắn chỉnh khớp

Theo BS.CKI Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, nắn chỉnh khớp là một kỹ thuật trị liệu, nhằm đưa khớp vận động về đúng biên độ sinh lý, giúp giảm co cứng mô mềm, hỗ trợ giảm đau và cải thiện chức năng vận động.

Tiếng “rắc” khi nắn chỉnh khớp thường do sự thay đổi áp trong túi dịch khớp, làm các bóng khí trong dịch vỡ ra, chứ không phải do khớp được nắn chỉnh hay giải phóng áp lực như nhiều người vẫn nhầm tưởng. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị.

Một số cách nắn chỉnh xương khớp phát ra tiếng “rắc” (Ảnh: Freepik).

Trên thực tế, không ít người khi gặp tình trạng đau mỏi, tê cứng khớp lại tìm đến các cơ sở spa, xoa bóp thiếu chuyên môn hoặc tự ý nắn chỉnh, bẻ khớp theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Việc thực hiện sai kỹ thuật hoặc không đúng chỉ định có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng khớp cổ, lưng và cột sống.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh vừa tiếp nhận một trường hợp là chị N.T.L.A (32 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tê nửa người, choáng váng sau khi tự thực hiện động tác nắn, bẻ cổ tại nhà theo video trên mạng.

Theo lời kể của bệnh nhân, do tính chất công việc phải ngồi nhiều, ít vận động nên chị thường xuyên bị đau mỏi vùng cổ, vai, gáy. Chủ quan không đi khám mà nghe lời bạn bè mách chỉ cần bẻ cổ nghe “rắc” là sẽ đỡ, nên đã thử làm theo hướng dẫn trên mạng mà không lường trước hậu quả.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, chị N.T.L.A được BS.CKI Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng trực tiếp tiếp nhận và thăm khám. Sau khi khai thác bệnh sử, kiểm tra các phản xạ vận động và cảm giác, đánh giá chức năng thần kinh ngoại vi, bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp X-quang và MRI cột sống cổ để xác định mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy chưa phát hiện tổn thương tủy sống hay chèn ép rễ thần kinh nghiêm trọng.

Chị N.T.L.A nghe bác sĩ tư vấn (Ảnh: BVCC).

Nhận thấy đây là ca bệnh rối loạn chức năng vùng cổ do sai lệch trục khớp và tăng trương lực cơ. Sau khi hội chẩn, thay vì dùng thuốc giảm đau thông thường, BS.CKI Đinh Văn Hào chỉ định phác đồ phục hồi chức năng chuyên sâu, kết hợp với các kỹ thuật trị liệu, nắn chỉnh khớp bằng tay như MET và MWM.

Trong đó, MET là kỹ thuật sử dụng lực co cơ chủ động của bệnh nhân để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng cơ học, giúp giải phóng co cứng và giảm áp lực lên rễ thần kinh. MWM là phương pháp nắn chỉnh khớp nhẹ nhàng, kết hợp vận động có hướng dẫn, giúp cải thiện biên độ vận động và giảm đau mà không cần dùng đến thuốc hay can thiệp xâm lấn.

Cùng với các thiết bị hỗ trợ như trường điện tĩnh và laser, phác đồ điều trị này tác động đa chiều lên cả mô mềm, hệ cơ và trục khớp về trạng thái ổn định. Chỉ sau 5 buổi điều trị, bệnh nhân có thể xoay cổ nhẹ nhàng, cảm giác tê bì gần như biến mất, không còn choáng váng khi đứng dậy hoặc cúi người.

“Với những bệnh nhân đang mắc các bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, loãng xương hay viêm khớp, việc tự ý nắn chỉnh khớp có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như gãy xương, tổn thương tủy sống, thậm chí đột quỵ. Vì vậy, kỹ thuật này cần được thực hiện bởi bác sĩ hoặc kỹ thuật viên chuyên khoa. Đồng thời, người bệnh cần được thực hiện các chỉ định chẩn đoán hình ảnh X-quang, CT hoặc MRI để xác định chính xác nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp”, BS.CKI Đinh Văn Hào chia sẻ.

BS.CKI Đinh Văn Hào can thiệp nắn chỉnh xương cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

BS.CKI Đinh Văn Hào cũng khuyến cáo, dù áp dụng phương pháp nào, việc can thiệp cũng cần thực hiện tại các cơ sở uy tín. Trong nhiều trường hợp, thay vì lạm dụng thuốc giảm đau, bệnh nhân có thể được hướng dẫn áp dụng các phương pháp điều trị không xâm lấn như kéo giãn cơ, kỹ thuật thần kinh cơ (MET), di động khớp theo tầm vận động sinh lý (MWM) hoặc các bài tập phục hồi chức năng theo phác đồ cá nhân hóa.

Nếu triệu chứng đau nhức kéo dài ảnh hưởng tới quá trình vận động, người bệnh nên đi khám tại bệnh viện có chuyên khoa cơ xương khớp để được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, tránh để tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.