Giải pháp xử trí sốt xuất huyết

Cộng dồn năm 2022, Hà Nội có 12.059 ca mắc sốt xuất huyết, 12 ca tử vong. Số ca mắc tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 (3.130 ca mắc, 0 ca tử vong).

Tại TPHCM, tính đến tuần 42 (từ ngày 10/10 đến ngày 16/10), TPHCM ghi nhận gần 66.700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021, với số ca sốt xuất huyết nặng là 1.477 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc là 2,2%, tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển thành muỗi vằn gây bùng dịch sốt xuất huyết Dengue.

Số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng cao trên cả nước (Ảnh: VPO Pharco)

Dấu hiệu mắc sốt xuất huyết cần nắm rõ

Biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyết khá đa dạng từ thể nhẹ cho đến nặng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Người bệnh khi nhiễm virus Dengue sẽ ủ bệnh từ 3-7 ngày, có khi đến 14 ngày. Trong khoảng thời gian này, người bệnh vẫn khỏe mạnh và không có triệu chứng gì. Đến giai đoạn phát bệnh, trong 3 ngày đầu, người bệnh có triệu chứng điển hình như: đột nhiên bị sốt cao, có khi đến 39 - 40 độ; có thể bị buồn nôn, chán ăn; đau nhức đầu, hốc mắt, các khớp, mỏi cơ, uể oải, có thể có hiện tượng viêm long đường hô hấp trên; có khả năng xuất hiện các nốt sốt xuất huyết dưới da.

Ở giai đoạn nguy hiểm diễn ra từ ngày thứ 3 - 7 của bệnh. Bệnh nhân có xu hướng giảm sốt hoặc hết sốt. Tuy nhiên, đây là lúc bệnh có những biểu hiện nguy hiểm như: vết phát ban nổi dần và nhiều lên, gây cảm giác ngứa ngáy; chảy máu cam, máu lợi, phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, rong kinh. Có trường hợp xuất huyết đường tiêu hóa: đi ngoài phân lẫn máu hoặc phân đen, nôn mửa ra máu tươi hoặc cục máu đông. Có bệnh nhân xuất huyết trong ổ bụng hoặc xuất huyết não gây ảnh hưởng đến tính mạng. Thậm chí có trường hợp hạ huyết áp do bị thiếu nước, không bù đủ dịch và một số dấu hiệu khác.

Với những biểu hiện nói trên, sốt xuất hiện là một căn bệnh nguy hiểm, diễn biến nhanh và cần cảnh giác ở mức độ cao điều điều trị kịp thời, vì hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Do đó, người mắc bệnh sốt xuất huyết cần được chăm sóc đúng cách, kết hợp cùng quá trình điều trị các triệu chứng.

Phát ban là một trong những biểu hiện gây nguy hiểm cho bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em (Ảnh: VPO Pharco)

Các phương pháp điều trị sốt xuất huyết

Đối với trường hợp nhẹ: bệnh nhân tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ trong khoảng 3-7 ngày.

Đối với bệnh nhân có các dấu hiệu: lờ đờ, li bì, vật vã, tiểu ít, nôn nhiều, xuất huyết trong với biểu hiện đại tiện ra máu thì cần khẩn trương chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Trong trường hợp sốt dưới 38,5 độ C, người thân nên cho bệnh nhân mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi; chườm khăn ấm vào trán, nách và bẹn. Khi bệnh nhân sốt trên 38,5 độ C, người thân cần kết hợp thêm thuốc hỗ trợ hạ sốt để tránh tình trạng xuất huyết nặng hơn. Sản phẩm thuốc hỗ trợ hạ sốt cần lành tính, an toàn để có thể sử dụng cho các đối tượng dễ bị tổn thương là người lớn tuổi, trẻ em.

Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Vĩnh Phúc VPO Pharco (VPO Pharco) ra mắt sản phẩm Thanh Phục Huyết - Hemo Shield. Kết hợp từ những tinh hoa của các bài thuốc Đông y, Thanh Phục Huyết - HemoShield có nguyên liệu thảo mộc tự nhiên.

Thanh Phục Huyết - HemoShield giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giảm triệu chứng sốt. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1718/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 25/10/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Thanh Phục Huyết - HemoShield là công thức được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia của VPO Pharco trong suốt hơn 10 năm. Với các thành phần thảo dược tự nhiên:

- Cây chỉ thiên có tính mát, vị đắng, quy vào kinh phế và tỳ có tác dụng chữa sốt cao, cảm mạo, chảy máu cam. Nước sắc cây chỉ thiên dùng để trị sốt rét, lợi tiểu, dịu da.

- Đại thanh diệp có vị đắng, tính rất hàn và được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn rộng và kháng virus trong y học cổ truyền. Bên cạnh đó, đại thanh diệp còn ứng dụng trong trị bệnh ngoài da, bệnh chàm viêm da tiếp xúc.

- Rễ cỏ tranh vị ngọt, tính hàn; vào phế vị và tiểu trường, có tác dụng lương huyết, chỉ huyết, thanh nhiệt và lợi niệu.

Các thành phần thảo mộc như cỏ nhọ nồi có tác dụng thanh nhiệt mát huyết; trắc bách diệp có tác dụng lương huyết, sát trùng, cầm máu; kinh giới giàu tính kháng khuẩn để ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập cơ thể.

Nhờ vào công nghệ sản xuất và bào chế tiên tiến, Thanh Phục Huyết - HemoShield được chiết xuất dưới dạng viên nén, dễ sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm được bào chế 100% từ các loại thảo dược trong tự nhiên.

Song song đó, bệnh nhân cần được cung cấp đủ nước cho cơ thể qua nước lọc, nước trái cây (dừa, cam,...), sữa, súp, cháo loãng. Nếu người bệnh mất nước mức độ vừa và nặng, nôn nhiều không tự uống được thì cần truyền dung dịch Nacl 0,9%.

