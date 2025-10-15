Giải pháp men vi sinh cho trẻ biếng ăn, tiêu chảy sau dùng kháng sinh kéo dài

“Sau đợt ốm vừa rồi, con mình uống kháng sinh gần 10 ngày. Hết sốt nhưng bé lại ăn uống kém, đi ngoài nhiều lần, người mệt mỏi hẳn…”, chị Hương (Hà Nội) chia sẻ. Không ít bậc cha mẹ gặp phải tình trạng tương tự khi kháng sinh giúp con khỏi bệnh, nhưng lại để lại nỗi lo mới về đường ruột và sức đề kháng.

Nỗi lo sau những liều kháng sinh

Kháng sinh là giải pháp y tế quan trọng trong điều trị nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, không ít nghiên cứu đã chỉ ra rằng bên cạnh việc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hệ vi sinh đường ruột. Vi khuẩn có lợi trong ruột bị giảm mạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại phát triển, gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột sau khi dùng kháng sinh (Ảnh: Hưng Việt Pharma).

Trẻ em dễ bị ảnh hưởng do hệ vi sinh chưa hoàn thiện. Hậu quả là trẻ dễ gặp tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, kém hấp thu dinh dưỡng, lâu dài dẫn tới biếng ăn, chậm lớn và dễ mắc các bệnh vặt. Người lớn cũng không tránh khỏi ảnh hưởng: tiêu chảy kéo dài, khó tiêu, đầy hơi, mệt mỏi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động.

Vai trò của lợi khuẩn và vi chất

Lợi khuẩn Bacillus clausii được nhiều nghiên cứu ghi nhận là một trong những chủng vi khuẩn có khả năng tồn tại mạnh mẽ trong môi trường đường ruột khắc nghiệt. Khi được bổ sung đúng cách, Bacillus clausii giúp cân bằng lại hệ vi sinh, hỗ trợ giảm tiêu chảy và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Lợi khuẩn Bacillus Clausii - Nền tảng cho một đường ruột khỏe mạnh (Ảnh: Hưng Việt Pharma).

Bổ sung vi chất như kẽm sẽ tăng cường hiệu quả. Kẽm giúp hồi phục niêm mạc ruột, cải thiện hấp thu dinh dưỡng và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức đề kháng. ImmunePath - thành phần được bổ sung trong một số sản phẩm men vi sinh cũng góp phần nâng cao khả năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Bộ đôi giải pháp cho gia đình

Để đáp ứng nhu cầu phục hồi tiêu hóa và tăng sức đề kháng cho gia đình, người tiêu dùng có thể lựa chọn bộ đôi sản phẩm men vi sinh:

Bio Clauzilus: Men vi sinh dạng ống lỏng, bổ sung Bacillus clausii và kẽm. Sản phẩm phù hợp với trẻ từ 2 tuổi và người lớn cần phục hồi tiêu hóa sau kháng sinh. Cách dùng: trẻ từ 2 tuổi uống 1-2 ống/ngày, người lớn 2-3 ống/ngày. Trẻ dưới 2 tuổi cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Lợi khuẩn Bacillus Clausii và kẽm hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả (Ảnh: Hưng Việt Pharma).

Bio Sacacilus Plus: Men vi sinh kép kết hợp Bacillus clausii, kẽm Gluconat và ImmunePath - giải pháp kép vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa tăng cường miễn dịch. Sản phẩm thích hợp cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn, những người hay rối loạn tiêu hóa, trẻ biếng ăn hoặc dễ bị cảm cúm. Liều dùng: trẻ 6-12 tuổi 1 viên/lần - 2 lần/ngày; người lớn và trẻ trên 12 tuổi 1-2 viên/lần - 2 lần/ngày.

Hệ miễn dịch và tiêu hóa khỏe mạnh với Bacillus Clausii và kẽm (Ảnh: Hưng Việt Pharma).

Với dạng ống lỏng, Bio Clauzilus dễ sử dụng cho trẻ nhỏ, thuận tiện pha với nước, sữa hoặc nước cam. Dạng viên của Bio Sacacilus Plus phù hợp cho người lớn hoặc trẻ lớn, dễ bảo quản và tiện mang theo.

Việc bổ sung men vi sinh sẽ hiệu quả khi được kết hợp cùng chế độ sinh hoạt hợp lý. Cha mẹ nên bổ sung rau xanh, hoa quả trong chế độ ăn, cho trẻ uống đủ nước, vận động ngoài trời và ngủ đủ giấc. Đặc biệt, không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì việc lạm dụng kháng sinh sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe đường ruột.

Giải pháp lợi khuẩn cho gia đình, chăm sóc tiêu hóa toàn diện (Ảnh: Hưng Việt Pharma).

Bổ sung men vi sinh đúng cách không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho gia đình, nhất là trong giai đoạn hồi phục sau bệnh. Đây là lý do nhiều phụ huynh tìm đến Bio Clauzilus và Bio Sacacilus Plus như một giải pháp bổ sung khoa học và tiện lợi.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio Clauzilus và Bio Sacacilus Plus có giấy xác nhận quảng cáo số 2045/2024/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt

Địa chỉ: Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội

Hotline: 1800 1194

Shopee: https://shopee.vn/hungvietpharma

Website: https://hungvietpharma.vn/