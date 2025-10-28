Giải pháp hỗ trợ chăm sóc răng miệng cho trẻ từ lợi khuẩn

Lan tỏa thông điệp “Nụ cười khỏe mạnh từ những tháng đầu đời”

Sự kiện ra mắt Midkid A+ tổ chức trực tuyến vào ngày 25/10 đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Buổi livestream thu hút đông đảo người xem với phần chia sẻ từ đại diện thương hiệu Midkid, cùng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe răng miệng nhi khoa.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Đình Quyết - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Khoa, bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID, ông Đặng Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Hóa chất Á Châu, chi nhánh miền Bắc cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa các đơn vị.

Lễ ký kết không chỉ thể hiện cam kết đồng hành và phát triển bền vững giữa các bên, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trong nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng cao, hướng đến mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các đại diện tại lễ ký kết (Ảnh: Dược phẩm MID).

Trong không khí sôi động, nhiều thông tin hữu ích về tầm quan trọng của việc chăm sóc răng miệng sớm đã được truyền tải, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về việc bảo vệ khoang miệng cho trẻ ngay từ giai đoạn mọc răng sữa. Bên cạnh đó, Midkid cũng tổ chức các mini game tương tác, tặng quà cho khán giả và công bố ra mắt sản phẩm Midkid A+, giải pháp xịt răng miệng tiên phong ứng dụng công nghệ lợi khuẩn HM6.

Bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID chia sẻ mong muốn hợp tác phát triển sản phẩm Midkia A+ trong tương lai (Ảnh: Dược phẩm MID).

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID chia sẻ: “Chúng tôi là những người luôn yêu con trẻ, say mê tìm tòi và khám phá những công nghệ tiên tiến, những nguyên liệu an toàn nhất để đưa vào sản phẩm. Với phương châm ‘Tin cậy và an toàn’, mỗi sản phẩm của MID đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và phát triển dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành trong suốt quá trình sản xuất.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, chúng tôi còn mong muốn tạo ra những sản phẩm có cách sử dụng thật đơn giản, thân thiện và mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ. Midkid A+ chính là minh chứng cho nỗ lực đó - một sản phẩm kết hợp giữa công nghệ lợi khuẩn hiện đại và sự thấu hiểu tâm lý trẻ em, giúp việc chăm sóc răng miệng trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn mỗi ngày”.

Công nghệ HM6 mở ra chuẩn mực mới trong chăm sóc răng miệng trẻ em

Sản phẩm Midkid A+, dòng xịt răng miệng lợi khuẩn tiên phong chứa HM6 - chủng vi sinh vật lợi khuẩn được phân lập từ sữa mẹ khỏe mạnh, nhập khẩu và kiểm định nghiêm ngặt tại Tây Ban Nha. Đây là công nghệ mới đạt chuẩn GMP-WHO, mang lại khả năng ức chế vi khuẩn gây sâu răng, kháng khuẩn tự nhiên và duy trì hệ vi sinh cân bằng trong khoang miệng.

Midkid A+ chứa HM6 chăm sóc răng miệng cho bé (Ảnh: Dược phẩm MID).

Khác biệt với các sản phẩm sát khuẩn thông thường, HM6 hoạt động chọn lọc, chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà không ảnh hưởng đến lợi khuẩn tự nhiên. Nhờ đó, Midkid A+ giúp khoang miệng bé luôn duy trì trạng thái cân bằng, giảm kích ứng, bảo vệ răng nướu khỏe mạnh và giữ hơi thở thơm mát.

Thành phần của sản phẩm còn chứa dịch chiết trà xanh, Xylitol, Acid Hyaluronic và Canxi Lactat - những hoạt chất giúp làm sạch khoang miệng, giảm bám bẩn trên răng, hỗ trợ loại bỏ mảng bám, giảm ê buốt và ngăn ngừa sâu răng hiệu quả. Đặc biệt, công thức không cay, không chứa cồn và an toàn cho trẻ từ 3 tháng tuổi, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Midkid A+ giúp giữ ẩm cho niêm mạc miệng, làm dịu nướu lợi, khử mùi hôi miệng và mang lại hơi thở thơm dịu tự nhiên. Với thiết kế dạng xịt tiện dụng, mỗi lần sử dụng chỉ mất vài giây nhưng mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội, giúp việc chăm sóc răng miệng cho bé trở nên dễ dàng.

Xịt răng miệng Midkid A+ khử mùi hôi miệng, cho hơi thở thơm tho tự nhiên (Ảnh: Dược phẩm MID).

Với dạng xịt dịu nhẹ, không cay, không khô rát, Midkid A+ phù hợp cho trẻ trong giai đoạn mọc răng sữa, thường xuyên ngậm ti giả hoặc bình sữa. Chỉ với vài lần xịt mỗi ngày, mẹ có thể giúp bé làm sạch, khử khuẩn và bảo vệ răng miệng an toàn, nhẹ nhàng.

Bà Nguyễn Thị Nụ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MID cho biết: “Sự ra đời của Midkid A+ là tâm huyết của chúng tôi trong hành trình bảo vệ sức khỏe răng miệng cho trẻ nhỏ. Chúng tôi tin rằng, việc chăm sóc răng miệng nên được bắt đầu ngay từ những tháng đầu đời, để trẻ hình thành thói quen vệ sinh đúng cách, từ đó nuôi dưỡng một nụ cười khỏe mạnh và tự tin khi trưởng thành.

Sản phẩm Midkid A+ sẽ được phân phối trên nhà thuốc toàn quốc, đồng hành cùng các bậc phụ huynh trên hành trình xây dựng nền tảng sức khỏe răng miệng bền vững, góp phần mang đến nụ cười rạng rỡ cho trẻ em Việt Nam”.