Giải pháp cho răng nhiễm Tetracycline

Nỗi khổ nhiễm màu răng do kháng sinh

Tetracycline là nhóm kháng sinh từng được sử dụng phổ biến trong điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhưng âm thầm là làm đổi màu men răng khi dùng trong giai đoạn răng đang phát triển (bào thai đến 7 tuổi).

Răng nhiễm màu Tetracyline gây mất thẩm mỹ, khiến người bệnh tự ti (Ảnh: harleystreetsmile).

Hậu quả là răng bị xỉn màu vĩnh viễn, chuyển từ vàng sậm đến xám đen, kèm theo các vệt hoặc vân sọc không đều màu. Không chỉ gây mất thẩm mỹ, răng nhiễm Tetracycline còn có thể kèm theo cấu trúc men yếu, dễ ê buốt và tổn thương.

Chị H.T.M (38 tuổi), khách hàng thăm khám tại Thu Cúc TCI là ví dụ điển hình. Răng chị bị nhiễm màu Tetracycline mức độ khá nặng, thường bị ê buốt khi ăn, uống. Bên cạnh đó hàm răng của chị còn khấp khểnh, không đều. Qua thăm khám, bác sĩ Răng hàm mặt TCI còn phát hiện, chị bị mòn cổ răng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ê buốt chị hay gặp phải. Những khuyết điểm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sự tự tin mỗi khi giao tiếp của người bệnh.

Bọc sứ là lựa chọn hàng đầu

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Văn Quyết - Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, nhiều người nghĩ rằng răng sậm màu thì chỉ cần tẩy trắng là xong. Nhưng với nhiễm màu Tetracycline, lớp ngà răng bên trong đã bị đổi màu, tẩy trắng dù mạnh cỡ nào cũng chỉ cải thiện rất ít, thậm chí còn tạo vân loang lổ phản cảm.

“Chúng tôi tiếp nhận không ít khách hàng đã tẩy trắng nhiều lần nhưng răng vẫn xám đen, không đều màu. Sau khi kiểm tra, hầu hết đều nhiễm Tetracycline mức độ trung bình đến nặng. Giải pháp hiệu quả và duy nhất chính là bọc răng sứ, giúp cải thiện toàn diện cả về mặt giúp cải thiện toàn diện cả về mặt thẩm mỹ lẫn chức năng”, bác sĩ Quyết chia sẻ.

Răng của 1 khách hàng bị nhiễm Tetracycline trước và sau khi bọc sứ tại Thu Cúc TCI.

Không chỉ đem lại hàm răng trắng sáng, đều đẹp tự nhiên, răng sứ còn đóng vai trò như một “lớp áo giáp” bảo vệ răng thật bên trong khỏi tác động của vi khuẩn, axit, mảng bám hay các yếu tố gây mòn răng. Nhờ đó, răng vừa đẹp hơn, vừa bền chắc lâu dài.

Công nghệ bọc răng sứ hiện đại, hạn chế tối đa xâm lấn mô răng, đảm bảo ăn nhai như răng thật, cảm giác thoải mái, an toàn và có thể duy trì đến hàng chục năm nếu chăm sóc đúng cách.

Khi lựa chọn bọc sứ để cải thiện thẩm mỹ cho răng nhiễm màu Tetracycline, điều khiến nhiều người băn khoăn là nên chọn loại răng sứ nào? Theo bác sĩ Quyết, với người bệnh gặp tình trạng răng nhiễm màu Tetracycline, bác sĩ thường tư vấn sử dụng răng toàn sứ không chứa kim loại, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và lâu bền. Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng răng sứ toàn sứ với đặc điểm và mức giá khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu.

Răng sứ Katana (Nhật Bản): Ưu điểm của loại sứ này là độ bền cao, màu sắc trắng sáng, khả năng chịu lực tốt và mức chi phí hợp lý. Katana thường được lựa chọn trong các ca phục hình nhiều răng, đặc biệt là nhóm răng hàm hoặc những trường hợp muốn tối ưu về chi phí mà vẫn đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.

Răng sứ Cercon (Đức): Đây là dòng sứ có mặt lâu năm trên thị trường, đến từ Đức. Loại sứ này cho hiệu quả khá cân bằng giữa tính thẩm mỹ và độ bền. Răng có màu sắc tự nhiên, tương thích tốt với cơ thể, phù hợp với cả răng cửa và răng hàm. Tuy nhiên, chi phí của Cercon cao hơn một số dòng cơ bản như Katana.

Răng sứ Emax (Đức): Emax thuộc nhóm sứ thủy tinh, nổi bật với vẻ trong, bóng và sống động như răng thật. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các trường hợp phục hình răng cửa hoặc các vị trí yêu cầu cao về tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, do độ cứng không cao bằng zirconia, Emax thường không được khuyến khích dùng cho răng hàm.

1 ca nhiễm màu Tetracycline được phục hồi bằng sứ toàn hàm Emax (Đức) tại Thu Cúc TCI.

Việc lựa chọn loại răng sứ sẽ phụ thuộc vào vị trí răng cần phục hình, mức độ nhiễm màu, nhu cầu thẩm mỹ và điều kiện tài chính của từng người. Với sự đa dạng về chất liệu và công nghệ hiện nay, bác sĩ có thể kết hợp nhiều loại sứ trên cùng một hàm răng để tối ưu cả hiệu quả thẩm mỹ lẫn chi phí.

Với trường hợp chị H.T.M ở trên, do tình trạng nhiễm Tetracycline nặng, kèm theo mòn cổ răng, sau khi thăm khám và được tư vấn, người bệnh quyết định bọc 20 răng sứ Katana - dòng sứ có độ bền tốt, chi phí phù hợp, đặc biệt đối với người có nhu cầu phục hồi nhiều răng như chị. Phương pháp này không chỉ cải thiện màu sắc, hình thể mà còn bảo vệ răng thật khỏi tình trạng ê buốt, mài mòn mà chị đang gặp phải.

Không chỉ Tetracycline, bọc sứ là giải pháp cho nhiều vấn đề răng miệng

Bọc sứ được chỉ định trong nhiều trường hợp phục hình răng nhằm nâng cao thẩm mỹ, và bảo vệ răng miệng.

Bên cạnh xử lý tình trạng răng nhiễm màu do kháng sinh như Tetracycline, bọc răng sứ còn được chỉ định trong nhiều trường hợp khác nhằm phục hình và nâng cao thẩm mỹ răng miệng. Với các răng bị sâu lớn, vỡ mẻ nặng, bọc sứ giúp bảo tồn phần răng còn lại và khôi phục khả năng ăn nhai hiệu quả.

Đối với những trường hợp răng khấp khểnh, thưa nhẹ hoặc lệch trục, bọc sứ có thể điều chỉnh hình thể răng, mang lại hàm răng đều đẹp, hài hòa mà không cần mất thời gian niềng răng kéo dài.

Ngoài ra, các trường hợp răng đổi màu nội sinh, răng chết tủy hay thiểu sản men cũng có thể cải thiện rõ rệt về màu sắc và độ bền nhờ bọc sứ. Không chỉ là một giải pháp phục hình, bọc răng sứ ngày nay còn giúp tái tạo nụ cười thẩm mỹ theo phong cách cá nhân hóa dựa trên tỷ lệ khuôn mặt và sở thích riêng của mỗi người.

Trường hợp của chị Đ.T.T.A (28 tuổi) là một ví dụ điển hình. Không chỉ mong muốn cải thiện chức năng ăn nhai, chị còn đề nghị bác sĩ thiết kế thêm một chiếc răng khểnh nhẹ để giữ lại nét duyên riêng trên khuôn mặt. Nhờ đó, kết quả không chỉ đạt hiệu quả về mặt chức năng mà còn thể hiện rõ cá tính và thẩm mỹ riêng biệt của khách hàng.

Tuy nhiên, bác sĩ Quyết cho rằng, bọc sứ không phải đơn thuần là làm đẹp. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn phục hình cao. Nếu làm sai kỹ thuật, răng có thể bị hở, gây ê buốt, viêm lợi, thậm chí còn ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe răng miệng. Do đó, mỗi người nên lựa chọn cơ sở uy tín, nơi có đầy đủ năng lực chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình điều trị bài bản, an toàn.