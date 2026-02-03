Già hóa nhanh: Từ thách thức đến giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Trong bối cảnh đó, hợp tác chiến lược giữa Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam với sự chứng kiến của đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế (Ảnh: Minh Minh).

Vừa qua, tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội), Bayer Việt Nam và Hội Lão khoa Việt Nam ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế.

Già hóa nhanh, thách thức lớn cho y tế

Theo các dự báo nhân khẩu học, đến năm 2050, dân số từ 65 tuổi trở lên tại Việt Nam sẽ tăng gấp 3 lần. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới và khu vực ASEAN. Cùng với già hóa là gánh nặng bệnh mạn tính chồng chéo ở người cao tuổi, từ tim mạch, thận, rối loạn chuyển hóa đến các bệnh lý thị lực như thoái hóa hoàng điểm, khiến chất lượng sống suy giảm và nhu cầu chăm sóc dài hạn gia tăng.

Trước thực tế đó, Nghị quyết 72-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 mỗi địa phương có cơ sở lão khoa và nâng số năm sống khỏe mạnh lên tối thiểu 68 năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và năng lực triển khai, đặc biệt ở tuyến cơ sở, vẫn là thách thức lớn.

Hợp tác để lấp khoảng trống hệ thống

Phát biểu tại lễ ký kết, TS.BS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, việc hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh chuyên sâu dành cho người cao tuổi, từ tuyến trung ương đến xã, phường, là ưu tiên quan trọng của ngành y tế trong giai đoạn tới.

Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa các tổ chức chuyên môn và các đối tác trong việc triển khai các chương trình thiết thực, đồng thời, Cục sẽ đồng hành và tạo điều kiện để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam.

TS.BS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Minh Minh).

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 tập trung ưu tiên quản lý các nhóm bệnh mạn tính phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi, bao gồm bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa và các bệnh lý đáy mắt, điển hình là thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

Từ sống thọ sang sống khỏe

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm của Bayer Việt Nam, cho rằng y tế hiện đại không chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ. Bayer không chỉ hướng tới tăng tuổi thọ cho người dân, mà quan trọng hơn là giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, tự chủ và có chất lượng.

"Thông qua việc tập trung vào các lĩnh vực then chốt như sức khỏe tim mạch và chăm sóc thị lực, chúng tôi cam kết đồng hành cùng cộng đồng y tế Việt Nam mang đến các giải pháp y tế tiên tiến”, ông nhấn mạnh.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng “già hóa khỏe mạnh”, trong đó nhấn mạnh vai trò của phòng ngừa sớm, quản lý toàn diện bệnh mạn tính và chăm sóc liên tục.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm của Bayer Việt Nam chia sẻ mong muốn giúp người cao tuổi tại Việt Nam không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe hơn, chất lượng hơn (Ảnh: Minh Minh).

Ba trụ cột hợp tác giai đoạn 2026-2030

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Bayer và Hội Lão Khoa Việt Nam thống nhất triển khai hợp tác dựa trên ba trụ cột chính.

Thứ nhất, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế thông qua các chương trình đào tạo y khoa liên tục và hội nghị khoa học, tập trung vào tuyến tỉnh và tuyến cơ sở, với các chuyên đề về tăng huyết áp, rung nhĩ, bệnh thận mạn, suy tim và nhãn khoa.

Thứ hai, xây dựng và cập nhật các hướng dẫn thực hành lâm sàng, đồng thời triển khai và công bố các nghiên cứu thực tiễn nhằm khỏa lấp khoảng trống dữ liệu lâm sàng tại Việt Nam, phục vụ tốt hơn cho công tác phòng ngừa và điều trị.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giáo dục cộng đồng, giúp người cao tuổi và gia đình chủ động phòng ngừa, quản lý bệnh mạn tính, giảm áp lực cho hệ thống y tế.

PGS.TS.BS Trần Viết Lực, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, cho biết với mạng lưới chuyên gia sâu rộng và sự am hiểu thực tiễn, Hội Lão khoa sẽ tập trung nâng cao năng lực đội ngũ y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý bệnh mạn tính.

Hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi và giảm áp lực cho hệ thống y tế (Ảnh: Minh Minh).

Trong bối cảnh nguồn lực y tế còn hạn chế, những mô hình hợp tác công - tư có định hướng rõ ràng như Bayer và Hội Lão khoa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi và giảm áp lực cho hệ thống y tế.