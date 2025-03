FV kịp thời cứu sống bệnh nhân đột quỵ do bệnh lý hiếm gặp

Hành trình giành giật sự sống

Các bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện FV nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm cho bệnh nhân. Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân có xuất huyết ở thân não. Với tình trạng xuất huyết não không do chấn thương hay va đập, chụp CT ghi nhận bệnh nhân mắc một bệnh lý hiếm gặp, đó là dò động tĩnh mạch màng cứng, kèm theo túi phình tĩnh mạch rất to, kích thước 25mm, đã vỡ. Nếu không can thiệp ngay, ông có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Mạch máu não có túi phình rất to ở tĩnh mạch đã vỡ (Ảnh: FV).

Không chần chừ, đội ngũ bác sĩ liên chuyên khoa bao gồm khoa Cấp cứu, khoa Gây mê hồi sức, khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang đã hội chẩn khẩn cấp. BSCKI Huỳnh Hữu Danh - chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện FV nhận định đây là một ca bệnh hiếm gặp, dò động tĩnh mạch màng cứng kèm túi phình tĩnh mạch não bị vỡ khá lớn, có nguy cơ tiếp tục chảy máu, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Thay vì phẫu thuật mở hộp sọ truyền thống, các bác sĩ đã quyết định áp dụng thủ thuật can thiệp nội mạch. Đây là phương pháp điều trị tiên tiến, ít xâm lấn, hiệu quả cao nhưng đòi hỏi sự khéo léo của bác sĩ. Bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng Cathlab. Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh trực tiếp tiến hành thủ thuật can thiệp nội mạch với sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA.

Các bác sĩ can thiệp đang luồn dây qua đường tĩnh mạch não, bắt đầu thả những vòng xoắn kim loại gây tắc túi phình (Ảnh: FV).

Hình ảnh túi phình đã được bít hoàn toàn bằng coil (Ảnh: FV).

BS.CKI Huỳnh Hữu Danh thực hiện can thiệp nội mạch, "vá" túi phình mạch máu não bị vỡ cho bệnh nhân (Ảnh: FV).

Bác sĩ Danh cho biết, do túi phình nằm ở vị trí khó tiếp cận nên bác sĩ buộc phải luồn ống thông qua đường tĩnh mạch thay vì động mạch. "Nếu can thiệp bằng đường động mạch giống như lái xe trên đường trải nhựa bằng phẳng thì can thiệp qua đường tĩnh mạch là băng qua địa hình hiểm trở, gồ ghề, khúc khủyu, nguy cơ gây biến chứng cao hơn", bác sĩ Danh ví von.

Từ một vết rạch nhỏ ở đùi, bác sĩ Danh đã khéo léo luồn ống thông và dây dẫn siêu nhỏ đi từ tĩnh mạch, di chuyển đến khu vực túi phình trong não, đặt tổng cộng 12 coil (cuộn dây kim loại hình xoắn ốc) vào bên trong túi phình để "vá" vị trí tổn thương, chặn dòng máu chảy qua vị trí túi phình bị vỡ.

Chỉ sau vài giờ, bệnh nhân ổn định, không còn buồn nôn, giảm đau đầu. Những ngày sau đó, phim chụp MRI cho thấy khối xuất huyết não không tăng thêm và bắt đầu giảm dần đi. Ông F. được xuất viện sau 2 tuần theo dõi.

Bệnh lý hiếm gặp nhưng là kẻ giết người thầm lặng

BSCKI Huỳnh Hữu Danh cho biết, dò động tĩnh mạch màng cứng là bệnh lý hiếm gặp, có thể hình thành do viêm nhiễm, chấn thương hoặc bẩm sinh. Dò động tĩnh mạch màng cứng có kèm theo túi phình tĩnh mạch còn hiếm hơn, và nguy cơ xuất huyết não khi có kèm túi phình tĩnh mạch là rất cao. Bệnh nhân mắc bệnh thường không có bất kỳ triệu chứng gì, cho đến khi đường dò hoặc túi phình này bị vỡ ra gây tình trạng đột quỵ xuất huyết não, ảnh hưởng đến tính mạng.

Để phát hiện sớm các bệnh lý mạch máu não có nguy cơ gây đột quỵ, theo BSCKI Huỳnh Hữu Danh, cách tốt nhất là tầm soát chụp MRI sọ não. Tại Bệnh viện FV có chương trình tầm soát đột quỵ, bệnh nhân được thăm khám trực tiếp với bác sĩ can thiệp thần kinh và bác sĩ tim mạch, kiểm tra chức năng của toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) và mạch cảnh.

BSCKI Huỳnh Hữu Danh đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện can thiệp nội mạch (Ảnh: FV).

Điều trị dò động tĩnh mạch màng cứng hay phình mạch máu não bằng phương pháp can thiệp nội mạch có ưu điểm là ít xâm lấn, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, phương pháp này cần thực hiện trong phòng Cathlab hiện đại, do các bác sĩ có chuyên môn về can thiệp nội mạch và can thiệp thần kinh đảm trách.

Bệnh viện FV có phòng Cathlab hiện đại, máy chụp mạch DSA cho ra chất lượng hình ảnh mạch máu rõ nét, giúp thao tác chính xác hơn, rút ngắn thời gian can thiệp. BSCKI Huỳnh Hữu Danh là một trong những chuyên gia can thiệp nội mạch giàu kinh nghiệm, có thể thực hiện thủ thuật cả ở trẻ em và người lớn.

