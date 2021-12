Fucoidan - hợp chất mang lại sức khỏe và hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Dân trí "Đa số bệnh nhân ung thư sau sử dụng hợp chất Fucoidan hỗ trợ điều trị theo phương pháp ôn hòa có thể trở lại hòa nhập cộng đồng..." trích từ sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng".

Kể từ thập niên 90, các nhà nghiên cứu và giới truyền thông Nhật Bản đã báo cáo về lợi ích sức khỏe của Fucoidan, một chất từ thiên nhiên có trong tảo nâu Mozuku và Mekabu ở vùng Okinawa.

Ai có thể nghĩ rằng một "chất hỗ trợ chống ung thư" cực mạnh lại được tìm thấy dưới biển? Là một nguyên liệu có độ nhớt cao, Fucoidan đánh thức khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể theo những cách mà trước đây không thể thực hiện được.

Khi cuốn sách viết về Fucoidan của Bác sĩ Tiến sĩ Daisuke Tachikawa được xuất bản vào năm 2007, nó đã tạo được tiếng vang trong cộng đồng y khoa, sau đó được xuất bản thành nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Hoa, Hàn… Đến năm 2013, cuốn sách được dịch ra tiếng Việt và xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam. Tới nay, cuốn sách đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân ung thư có thêm kiến thức hữu ích để chiến đấu với bệnh tật và giảm bớt phần nào nỗi lo lắng do bệnh gây ra.

Bác sĩ Tiến sĩ Daisuke Tachikawa và những nghiên cứu tâm huyết về Fucoidan

Bác sĩ Tiến sĩ Daisuke Tachikawa hiện là Viện phó Bệnh viện Wakamiya tại Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng đang giữ chức vụ Giám đốc Viện nghiên cứu NPO. Năm 2004, ông được ghi danh thành tích của mình trong " Who's Who in Medicine and Healthcare" - Cuốn sách ghi lại thành tích của 27.000 người thành công trong lĩnh vực y dược, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ở Nhật Bản.

Dành trọn cuộc đời cho công việc nghiên cứu y học, hơn ai hết Bác sĩ Tiến sĩ Daisuke Tachikawa hiểu rõ những lo lắng và khó khăn mà bệnh nhân gặp phải trong quá trình điều trị. Làm thế nào để giảm bớt những tác dụng phụ không mong muốn trong quá trình điều trị ung thư, từ đó có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân chính là câu hỏi làm ông trăn trở suốt nhiều năm.

Trong quá trình nghiên cứu, ông tình cờ phát hiện ra Fucoidan - một chất siêu nhờn có thể tan trong nước được tìm thấy nhiều nhất ở trên lá bào tử cây tảo nâu nước lạnh Mekabu và tảo nâu Mozuku phân bố chủ yếu tại vùng biển Okinawa. Ban đầu việc nghiên cứu về Fucoidan tập trung xoay quanh những lợi ích từ việc sử dụng rong biển trong bữa ăn hằng ngày của người dân đảo Okinawa mang lại cho họ một cuộc sống chất lượng và khỏe mạnh. Sau này, thông qua những nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng Tiến sĩ cùng các đồng sự đã chứng minh hợp chất Fucoidan có tác dụng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy các tế bào bất thường đi theo con đường Apoptosis tự hủy diệt, ngăn chặn việc hình thành các mạch máu mới quanh tế bào ung thư, loại bỏ tác dụng phụ phát sinh trong quá trình điều trị ung thư.

Trong cuốn sách này, ngoài chất Fucoidan Tiến sĩ còn nhắc đến chiết xuất của sợi nấm Agaricus có tính tương đồng với hợp chất Fucoidan. Sau khi nghiên cứu, ông đã kết hợp Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku và Mekabu cùng với chiết xuất sợi nấm Agaricus từ Brazil tạo nên "Hợp chất Fucoidan pha chế theo công thức tổng hợp" và cho thấy hiệu quả cao nhất. Từ năm 2002 ông bắt đầu cho bệnh nhân sử dụng "Hợp chất Fucoidan pha chế theo công thức tổng hợp" kết hợp với phương pháp điều trị tích cực đã giúp cho hàng ngàn bệnh nhân phục hồi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tảo nâu Mozuku.

Cuốn sách "Hợp chất Fucoidan mang lại sức khỏe và hy vọng" cẩm nang cho sức khỏe

Bác sĩ Daisuke Tachikawa và đội ngũ của mình đã dồn tất cả tâm huyết để đưa những chức năng kỳ diệu của Fucoidan cũng như những kết quả điều trị ấn tượng bằng liệu pháp này vào cuốn sách "Hợp Chất Fucoidan Mang lại Sức khỏe và Hy vọng".

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các tài liệu lâm sàng có tính chất hoàn chỉnh, hình ảnh minh họa rõ ràng, từng trường hợp ung thư cụ thể như ung thư vú, buồng trứng, phổi, gan,… được ghi chép chi tiết, cùng với nội dung sâu sắc và dễ hiểu về khả năng hỗ trợ chữa bệnh tuyệt vời của Fucoidan.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013, độc quyền bởi Công ty TNHH Sức mạnh kỳ diệu của Fucoidan, cho đến nay sau mỗi lần tái bản công ty luôn cập nhật những kiến thức bổ ích và các thông tin mới nhất, chính xác nhất về Fucoidan cho người đọc. Đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng người bệnh ung thư vì thật sự trao cho họ cơ hội giúp chiến thắng và dự phòng hiệu quả ung thư - căn bệnh nan y của thời đại.

