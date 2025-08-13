Dutch Lady nâng cao nhận thức về vai trò của vi chất dinh dưỡng với trẻ em Việt

Dinh dưỡng là nền tảng thiết yếu cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Một chế độ ăn với đầy đủ vi chất dinh dưỡng (các vitamin và các nguyên tố khoáng vi lượng) không chỉ giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh mà còn góp phần nuôi dưỡng trí tuệ cho các thế hệ trẻ.

Kết quả từ Khảo sát Dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS II) do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn FrieslandCampina thực hiện cho thấy tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đáng lưu tâm. Cụ thể, 95% trẻ không đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về vitamin D, 81% thiếu canxi và 69% thiếu vitamin C trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em là do một bộ phận người chăm sóc không có đầy đủ kiến thức về chế độ dinh dưỡng đối với từng lứa tuổi. Nhiều phụ huynh chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của vi chất. Nếu tình trạng này không được nhận biết và can thiệp kịp thời, thì thiếu vi chất có thể để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến thể lực, sức đề kháng và khả năng phát triển trí tuệ của trẻ.

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và công ty FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng sữa Dutch Lady ký kết hợp tác (Ảnh: Dutch Lady).

Xuất phát từ thực tế đó, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và công ty FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng Dutch Lady phối hợp triển khai chương trình “Truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với trẻ em tại cộng đồng”.

Mục tiêu là nâng cao hiểu biết của cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, về vai trò thiết yếu của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ; lan tỏa kiến thức thực tiễn về chế độ ăn cân đối, phù hợp với điều kiện chăm sóc trẻ tại gia đình. Từ đó góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, hướng đến một thế hệ tương lai vững vàng về thể chất và trí tuệ.

Tại lễ ký kết, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế chia sẻ: “Vi chất dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ em. Thiếu hụt vi chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tăng trưởng và khả năng học tập của trẻ. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, chúng tôi phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các bà mẹ, đặc biệt tại khu vực nông thôn, về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng.

Các nội dung truyền thông được xây dựng dựa trên hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đảm bảo tính khoa học, cập nhật và phù hợp với thực tiễn chăm sóc trẻ em tại Việt Nam. Chúng tôi hợp tác với FrieslandCampina Việt Nam - nhãn hàng Dutch Lady để lan tỏa kiến thức, cung cấp giải pháp bổ sung vi chất hiệu quả và xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh và toàn diện mỗi ngày”.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (Ảnh: Dutch Lady).

Đồng quan điểm, ông Russell Lipchin, Tổng giám đốc FrieslandCampina Việt Nam, cũng khẳng định, là một trong những tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới với hơn 30 năm đồng hành cùng các gia đình Việt, FrieslandCampina Việt Nam và nhãn hàng Dutch Lady luôn giữ vững niềm tin: “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau do thiếu dinh dưỡng”.

Dutch Lady không ngừng mang đến những giải pháp dinh dưỡng thiết thực, chất lượng cao cho thế hệ tương lai. “Chúng tôi hợp tác cùng Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế trong dự án này, chung tay giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt. Đây là bước đi ý nghĩa, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh: Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam mà Dutch Lady luôn tâm huyết theo đuổi”, ông Russell Lipchin nói.

Ông Russell Lipchin, Tổng giám đốc FrieslandCampina Việt Nam (Ảnh: Dutch Lady).

Dutch Lady là thương hiệu thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam - thành viên của Tập đoàn FrieslandCampina, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu thế giới với hơn 150 năm kinh nghiệm toàn cầu và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, FrieslandCampina đã đồng hành cùng các gia đình suốt hơn 30 năm, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cùng nhiều sáng kiến cộng đồng ý nghĩa.

Với sứ mệnh “Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam”, Dutch Lady tiên phong đổi mới để cung cấp nguồn dinh dưỡng tối ưu, phù hợp thể trạng và tiếp sức cho hành trình phát triển toàn diện của trẻ em Việt.