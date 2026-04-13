Được hỗ trợ kinh phí, người đàn ông vẫn từ chối tiêm vaccine phòng dại

Ngày 13/4, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết sau nhiều lần vận động, đến nay ông T.C. (33 tuổi, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) - nghi bị chó dại cắn - chưa chịu đến cơ sở y tế tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh.

Theo báo cáo từ UBND phường Phú Yên, ông C. bị thương ở bắp chân phải do chó nghi mắc bệnh dại cắn. Người này tự xử lý vết thương bằng xà phòng, không đến cơ sở y tế tiêm phòng, tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam.

Sau đó, đại diện UBND phường Phú Yên, trạm y tế phường cùng các hội đoàn thể đã nhiều lần liên hệ, giải thích về mức độ nguy hiểm của bệnh dại, hướng dẫn ông C. tiêm huyết thanh, vaccine phòng bệnh dại nhưng bị người này từ chối.

Cũng theo báo cáo, ngày 8/4, cơ quan chức năng vận động, nhưng ông C. đã ký bản cam kết về việc tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe và tính mạng của bản thân nếu không tiêm vaccine phòng dại.

Ngày 9/4, lực lượng chức năng đã tiếp tục đến nhà tuyên truyền ông C. tiêm phòng. Người này cho rằng đã điều trị thuốc nam và không đủ kinh phí tiêm. Sau đó, ngành y tế quyết định sẽ hỗ trợ kinh phí tiêm phòng.

Đến ngày 10/4, chính quyền phường Phú Yên và ngành y tế đến nhà mời ông C. đi tiêm vaccine nhưng người đàn ông này không hợp tác mà còn xúc phạm cơ quan chức năng.

"Con chó nghi bị dại cắn ông C. đã bị người dân chôn, nên cơ quan chức năng không thể lấy mẫu để xác định bệnh. Do đó, không có cơ sở để cưỡng chế việc đi tiêm vaccine. Chúng tôi đã giải thích rằng, 100% người bị chó dại cắn sẽ tử vong nếu không tiêm phòng, nhưng người này cương quyết không nghe theo", lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Như Dân trí đưa tin, ngày 2/4, một con chó nặng khoảng 13kg xuất hiện gần bãi tắm Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk). Con chó hung dữ, có biểu hiện nghi bệnh dại đã xông vào cắn 5 người đi bộ trên đường, trong đó, ông C. bị cắn vào bắp chân.

Sau sự việc, 4 người đã đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại, riêng ông C. không chịu đi tiêm phòng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại, cùng nhiều trường hợp nghi mắc bệnh.