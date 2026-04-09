Chó hung dữ nghi bị dại tấn công 5 người đi bộ ở khu vực bãi biển

Ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc 5 người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, xảy ra tại phường Hòa Hiệp.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/4. Một con chó lông màu đen, có đốm trắng trên lưng, nặng khoảng 13kg, xuất hiện ở gần bãi tắm Phú Thọ 3 (phường Hòa Hiệp).

Con chó rất hung dữ, xông vào cắn 5 người dân đang đi bộ, trong đó, 3 người bị chó cắn vào tay, một người bị cắn vào bắp chân và người còn lại bị cắn vào lưng.

Trước sự việc, người dân đã bao vây, đánh chết con chó rồi đem chôn. Những người bị chó cắn đã rửa vết thương bằng xà phòng, đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng bệnh và tiêm huyết thanh kháng dại.

Cơ quan chức năng cũng thông báo trên loa truyền thanh địa phương, khuyến cáo người dân bị chó lạ cắn trong khoảng ngày 23/3-2/4 tại bãi tắm Phú Thọ 3, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tình hình bệnh dại trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, tại nhiều địa bàn người dân vẫn còn chủ quan, chưa tiêm phòng cho vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh ổ dịch.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh này ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh dại, trong đó, một trường hợp tử vong.