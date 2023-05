Chó pitbull cắn chết bà cụ: Hãi hùng những lần "thú cưng" hóa điên

Dập nát tay, gãy xương vì chó nhà nuôi 5 năm bất ngờ "hóa điên"

Bà L. và bà N. (đều đã hơn 70 tuổi), sống tại Hà Nội bị con chó nuôi được 5 năm bất ngờ tuột xích và "nổi điên" lao vào tấn công chính người chủ của mình.

Bị chiếc xe đạp chắn ngang trước lối đi, bà L. và bà N. không thể vào phòng tránh nạn và hứng trọn đòn tấn công của con chó dữ.

"Con chó cắn vào tay tôi vừa kéo, vừa nhay từ cổng nhà vào tận bếp, máu chảy rất nhiều. May mắn là hôm đó chị tôi không đi làm đồng trước tôi như mọi hôm, nên mới xông vào ứng cứu kịp thời, giải thoát tôi khỏi con chó dữ", bà N. nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Vết thương trên tay cụ bà bị chó nhà cắn (Ảnh: Minh Nhật).

Sau khi bị chó tấn công, bà N. và bà L. vội rửa vết thương bằng xà phòng, sau đó cố men theo bờ tường ra ngoài đường được 15 mét thì hô hoán hàng xóm.

Trước sức tấn công của con chó dữ nặng hơn 20kg, cơ thể của 2 bà cụ hứng chịu những tổn thương nặng nề. Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ xác định cả 2 bà đều bị gãy xương trụ.

Bà L. bị lộ cơ và lộ gân ở khu vực bị chó cắn. Trong khi đó, người em gái là bà N. bị tổn thương nặng hơn, bị lộ gân, cơ và cả xương, cấu trúc xung quanh vùng chó cắn bị dập nát nên việc điều trị rất khó khăn.

Bé 3 tuổi bị chó hàng xóm cắn tổn thương nặng vùng mặt

Đầu tháng 2, bé N.G.H., 3 tuổi, sống tại Phú Ninh, Phú Thọ được đưa vào Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ trong tình trạng quấy khóc, tâm lý hoảng sợ, có nhiều vết chó cắn trên mặt.

Gia đình cho biết, cháu H. sang nhà hàng xóm chơi và bị chó nhà hàng xóm nuôi tấn công. Nghe tiếng la hét của H., hàng xóm và gia đình chạy lại thì thấy cháu H. đang bị chó cắn, kiểm tra bé thấy bị thương ở vùng mặt 2 bên má, vết rách chảy nhiều máu bám bụi bẩn.

Sang nhà hàng xóm chơi, bé 3 tuổi bị chó cắn tổn thương nặng vùng mặt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Mẹ của H. cho biết chú chó tấn công được gia đình hàng xóm nuôi để trông nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông, không rọ mõm.

BS Vương Phương Thảo - Khoa Mắt, Tai mũi họng - Răng Hàm mặt, người trực tiếp xử lý vết thương của bé H., cho biết: "Tình trạng khi cháu H. vào viện bị thương ở vùng mặt 2 bên má, rách sát vách mũi và có nhiều vết thương hở chảy nhiều máu. Trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương góc trong mắt bên trái vị trí gần mắt nhất".

Du khách nước ngoài bị chó cắn nhập viện khi đi bộ

Cũng vào tháng 2, một du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường phố Nha Trang (Khánh Hòa) thì bị một con chó tấn công phải nhập viện điều trị.

Cụ thể, vào sáng 19/2, có 2 du khách nước ngoài đang đi bộ trên đường 23/10 - gần nút giao Ngọc Hội, thuộc xã Vĩnh Hiệp thì bị một con chó nặng khoảng 20kg lao vào tấn công.

Nơi xảy ra vụ chó cắn du khách (Ảnh: Phú Khánh).

Sau khi bị người dân xua đuổi, con chó này bỏ chạy. Thanh niên nước ngoài được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương dài 8cm và 10cm ở tay phải, đứt cơ nhị đầu cánh tay phải, một số xây xát ở tay trái, đùi chân phải...

"Chết oan" vì nhát cắn tưởng như vô hại

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 2 trẻ đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn. Trong đó, một bé hơn 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, xuất tiết nhiều đờm dãi, sợ gió, sợ nước.

Chủ quan với vết thương do chó cắn, không ít người tử vong vì bệnh dại (Ảnh: Getty).

Qua khai thác tiền sử, trẻ thường xuyên tiếp xúc với chó mèo và khoảng một tháng trước, gia đình có một con chó chết không rõ nguyên nhân.

Trước đó, bệnh viện này cũng tiếp nhận một trẻ 9 tuổi, với chẩn đoán bị bệnh dại.

Tương tự, trong tháng 2, Gia Lai, Quảng Trị… đã ghi nhận ca tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó cắn.

Loạt nguy cơ đe dọa tính mạng đằng sau mỗi nhát cắn

Theo bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vết thương do chó cắn được xếp vào nhóm vết thương nhiễm khuẩn. Vì răng của động vật chứa rất nhiều vi khuẩn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, nên việc xử trí sẽ khó khăn hơn và tiên lượng cũng dè dặt hơn. Bên cạnh việc phẫu thuật, xử trí vết thương còn cần điều trị dự phòng là tiêm chủng uốn ván, phòng dại.

Dại hiện vẫn là một trong số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hàng năm thế giới ghi nhận trung bình 60.000 ca tử vong.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam có luật Thú y quy định chó nuôi phải như thế nào, không được thả rông ngoài đường, khi ra đường thì phải đeo rọ mõm. Tuy nhiên, ở nước ta người dân không tuân thủ. Vì thế, việc người bị chó cắn thường xuyên xảy ra, như thế nguy cơ bị chó dại cắn cũng tăng lên.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Ảnh: Trần Minh).

Bên cạnh đó, nhiều người có tâm lý chủ quan bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại vì nghĩ con chó đó không sao. Đến khi, người đó lên cơn dại thì đã không kịp, không thể chữa được.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng sau khi bị chó mèo, súc vật cắn người dân cần tuân thủ xử trí theo các bước sau:

- Rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong khoảng 10-15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục 15 phút. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại.

- Vết thương sau khi rửa bằng nước cần được rửa kỹ với cồn 70 độ hoặc cồn i-ốt, nếu có.

- Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt.

- Không nên đi lấy nọc, đắp thuốc nam, hoặc đắp lá cây, bã cà phê, ớt bột, nước ép, nhựa cây... lên vết thương.

- Không rạch hoặc làm dập nát thêm vết thương. Không nên khâu kín vết thương.

Để phòng chống bệnh dại, ngành y tế cũng nhấn mạnh, người dân cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại định kỳ theo khuyến cáo của ngành thú y để phòng, chống bệnh dại.

Ngoài ra, không thả rông chó mèo, phải rọ mõm chó mèo khi cho ra đường; không đùa nghịch, trêu chó mèo. Thực hiện diệt ngay chó và động vật lên cơn dại hoặc nghi mắc dại trong khu vực ổ dịch.