Dùng AI và KPI để quản lý y bác sĩ: Các lãnh đạo bệnh viện ở TPHCM nói gì?

Sử dụng AI và KPI để việc quản trị nhân lực chuyển mình

Tại hội thảo " Ứng dụng AI trong quản trị nguồn nhân lực bệnh viện", diễn ra ở TPHCM mới đây, TS.BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, trong bối cảnh y tế hiện đại với áp lực vận hành ngày càng gia tăng, các bệnh viện phải đối mặt với thách thức lớn trong công tác quản trị.

Nhiều vấn đề cần phải giải quyết, như: Làm thế nào để đánh giá đúng năng lực của từng cá nhân? Làm sao để ghi nhận công sức một cách công bằng, minh bạch nhất, từ đó tạo động lực và giảm thiểu tình trạng kiệt sức (burnout) cho đội ngũ y bác sĩ?

Bác sĩ Thanh cho rằng, các bệnh viện không thể tiếp tục áp dụng tư duy quản lý nhân sự theo lối mòn, đánh giá con người nặng về thâm niên hay cảm tính.

Thay vào đó, việc quản trị nhân lực bệnh viện phải "chuyển mình" thành quản trị chiến lược, dựa trên vị trí việc làm và dữ liệu thực tế. Thông qua hội thảo ứng dụng AI trong quản trị nguồn nhân lực bệnh viện, ban tổ chức mong muốn sẽ giúp thống nhất một hệ quy chiếu mới, với 3 mục tiêu cốt lõi.

Thứ nhất, minh bạch hóa kỳ vọng, bằng cách dùng "khung năng lực" để chuẩn hóa yêu cầu cốt lõi cho từng vị trí, giúp mỗi nhân viên biết rõ cần trang bị những gì để làm tốt công việc.

Thứ hai, công bằng hóa đánh giá. Các bệnh viện có thể dùng "KPI" để đo lường hiệu suất thực tế bằng các chỉ số rõ ràng, từ đó khen thưởng, đãi ngộ và thăng tiến đúng người, đúng năng lực.

Thứ ba, tối ưu hóa bằng công nghệ. Việc ứng dụng sức mạnh của AI và chuyển đổi số giúp tự động hóa việc phân tích khoảng trống năng lực, hỗ trợ bệnh viện đưa ra các quyết định nhân sự chính xác và đào tạo trúng đích.

"Hệ thống quản trị tốt không phải là công cụ để gây áp lực, mà là bệ phóng để bảo vệ và phát triển nhân viên.

Điều quan trọng nhất mà chúng tôi kỳ vọng là định hình một tư duy mới trong quản trị bệnh viện. Trong đó, quản trị dựa trên năng lực thay vì bằng cấp; đánh giá dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính; phát triển con người thay vì chỉ kiểm soát con người.

Và trên hết, mọi công cụ - dù là AI, KPI hay khung năng lực - đều phải hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo an toàn người bệnh, cũng như phát triển đội ngũ một cách bền vững, nhân văn", TS.BSCKII Vũ Trí Thanh nói.

Các lãnh đạo bệnh viện ở TPHCM nói gì?

TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ, đến nay đơn vị này chưa dùng các công cụ AI hay KPI để điều hành, quản trị nhân sự. Vì vấn đề này vẫn còn khá mới mẻ, bác sĩ Long hy vọng học hỏi thêm cách làm của các bệnh viện lớn để có thể áp dụng cho đơn vị trong thời gian tới.

BSCKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, đơn vị hiện có hơn 2.000 nhân viên và tiếp nhận khoảng 5.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Áp lực công việc tại đây rất lớn, do yêu cầu về độ chính xác trong chẩn đoán và thời gian điều trị của bệnh nhân thường kéo dài, kết hợp nhiều phương pháp.

Do đó, năng lực quản trị nguồn nhân lực cần được nâng cấp để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ. Hiện tại, Bệnh viện Ung bướu chưa chính thức áp dụng rộng rãi khung năng lực và đánh giá KPI cho toàn viện, mà mới chỉ thí điểm tạm thời ở một số khu vực.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM đang nỗ lực để chuẩn hóa khung năng lực và KPI, nhằm tạo cơ hội phát triển bền vững và chuyên nghiệp hơn cho nhân viên y tế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hội nghị khoa học chủ đề "Nâng tầm trải nghiệm người bệnh, tối ưu hóa chất lượng trong hành trình khám chữa bệnh", diễn ra ngày 28/3, bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc điều hành một bệnh viện tư nhân ở TPHCM cho biết, đơn vị đang trong quá trình đưa AI và công nghệ chuyển đổi số vào quản lý tổng thể.

Ban giám đốc bệnh viện nhận định, AI sẽ giúp quản trị lâm sàng tốt hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho người bệnh. Điển hình là việc điều tiết luồng bệnh nhân, khi AI có thể cảnh báo các điểm ùn tắc tại phòng khám hoặc tình huống bác sĩ quá tải.

Từ đó, bệnh viện sẽ điều chỉnh luồng người bệnh và thứ tự thăm khám, để giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Riêng vấn đề áp dụng KPI, bác sĩ Tạ Anh Tuấn chia sẻ, hiện tại toàn bộ hệ thống y khoa nơi ông làm việc không dùng công cụ này để đánh giá y bác sĩ, để tránh gây thêm áp lực cho người làm chuyên môn.

Thay vào đó, đơn vị chú trọng việc tổ chức các hội nghị khoa học để nâng cao năng lực điều trị cho đội ngũ nhân viên y tế. "Chúng tôi coi chuyên môn giỏi, y đức và quy trình tốt là "nam châm" thu hút người bệnh", bác sĩ Tuấn khẳng định.