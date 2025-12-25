Đốt u bàng quang: Triệt căn ung thư giai đoạn sớm, không cần mổ mở

Nội soi cắt đốt u bàng quang - giải pháp loại bỏ khối u nhẹ nhàng và bảo tồn trọn vẹn bàng quang

Một trường hợp điển hình được can thiệp u bàng quang bằng phương pháp cắt đốt nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh là bệnh nhân Đ.V.B (70 tuổi, Hà Nội). Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau tức vùng hạ vị, tiểu khó, tiểu nhiều lần, đặc biệt tình trạng tiểu đêm gia tăng rõ rệt.

Ban đầu, ông B. cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa và sự suy giảm chức năng tiết niệu do tuổi cao nên tự mua thuốc giảm đau và điều trị tại nhà trong gần hai tuần. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giấc ngủ hằng ngày.

Trước diễn biến kéo dài và ngày càng khó chịu, gia đình đã quyết định đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Yên Ninh để được thăm khám và xác định chính xác nguyên nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm bàng quang, ghi nhận bệnh nhân có khối u bàng quang kích thước khoảng 1cm, dạng sùi hình súp lơ, ThS.BS Đặng Văn Duy đã tiến hành sinh thiết và xác định chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn sớm.

Hình ảnh khối u bàng quang trên siêu âm của chú B (Ảnh: BVCC).

Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BS Đặng Văn Duy cho biết: “Trường hợp của ông B. là khá may mắn khi khối u ác tính được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa xâm lấn vào lớp cơ. Đây là yếu tố rất quan trọng, cho phép chúng tôi lựa chọn phương pháp nội soi cắt đốt u bàng quang qua ngả niệu đạo.

Phương pháp này đã phát huy ưu điểm là can thiệp nhẹ nhàng, không cần mổ mở nhưng vẫn loại bỏ triệt để khối u. Đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng của bàng quang, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng”.

Khối u được cắt đốt đến sát lớp cơ, không gây chảy máu (Ảnh: BVCC).

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, không biến chứng, đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau 2 ngày theo dõi bệnh nhân được xuất viện hẹn lịch tái khám và tiêm hóa chất định kỳ đảm bảo triệt căn khối u.

Sau phẫu thuật sức khỏe ông B. đã hồi phục, sinh hoạt bình thường (Ảnh: BVCC).

Tầm soát ung thư bàng quang giai đoạn sớm, tránh nguy cơ cắt toàn bộ bàng quang

Trường hợp của bệnh nhân B. được đánh giá là khá thuận lợi do khối u phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa xâm lấn lớp cơ bàng quang. Nhờ đó, các bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp nội soi cắt đốt u bàng quang và tiêm hóa chất tại chỗ giúp loại bỏ triệt để tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng bàng quang cho người bệnh.

Sau hai tháng điều trị cho thấy khối u bằng quang của chú B không tái phát (Ảnh: BVCC).

Trên thực tế, nhiều bệnh nhân lại có tâm lý chủ quan với các triệu chứng ban đầu như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu máu, tiểu nhiều lần, dẫn đến việc chậm thăm khám. Khi được phát hiện, nhiều khối u đã tiến triển hoặc xâm lấn sâu, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn, kéo dài hơn, thậm chí có nguy cơ cắt toàn bộ bàng quang, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

“Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như tiểu máu, tiểu buốt, tiểu khó hoặc đau tức vùng hạ vị, người bệnh cần chủ động đến thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác, tránh tình trạng bệnh tiến triển âm thầm và gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, với những bệnh nhân đang trong quá trình điều trị ung thư bàng quang, việc giữ tinh thần thoải mái, tuân thủ phác đồ và tin tưởng vào bác sĩ điều trị sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị”, bác sĩ Duy nhắn nhủ.