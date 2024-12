Đốt than sưởi ấm trong phòng, 4 người cùng gia đình nhập viện

Sáng 17/12, đại diện Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do đốt than hoa, sưởi ấm trong phòng kín.

Một ngày trước, cơ sở y tế này tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm cặp vợ chồng 40 tuổi cùng hai con 6 tuổi và 10 ngày tuổi với tình trạng khó thở, ý thức lơ mơ, nôn ói.

Nhóm bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc để điều trị hồi sức tích cực, thở oxy. Đến nay, 4 bệnh nhân đã tỉnh táo, song sức khỏe còn yếu, đang được theo dõi tích cực.

Các bác sĩ tích cực cấp cứu cho bệnh nhân ngộ độc khí CO (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người nhà cho hay, tối 15/12, người chồng đốt than hoa bỏ vào nồi đất rồi cho vào phòng ngủ sưởi ấm vì vợ mới sinh con thứ hai được 10 ngày. Đến khuya, người chồng đóng kín cửa và cùng vợ con đi ngủ.

Rạng sáng 16/12, họ phát hiện đuối sức, đau đầu, ý thức lơ mơ, bé sơ sinh khóc liên tục nên gọi điện cho người thân đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thạch, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc (Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà), những ngày này, thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống thấp, người dân thường có thói quen đốt than sưởi ấm.

Tuy nhiên, việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong do ngạt khí CO.

"Đốt than trong phòng kín sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO. Loại khí này không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ, quá trình nhiễm độc xảy ra rất nhanh.

Ngộ độc khí CO có thể gây tổn thương não, khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong", bác sĩ Thạch thông tin.

Bác sĩ khuyến cáo, thay vì dùng than sưởi ấm, người dân có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như che chắn kỹ các phòng; mặc trang phục phù hợp để giữ ấm cơ thể; dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hòa; uống đủ nước; tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe.

Khi phát hiện có người bị ngạt khí, người thân cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.