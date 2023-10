Đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh: Triển vọng mới cho người bệnh

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết bệnh tim mạch đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế.

200 nghìn người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm

Mỗi năm, bệnh lý tim mạch, bao gồm cả đột quỵ, là nguyên nhân hàng đầu cướp đi 19,5 triệu sinh mạng trên thế giới. Đây là số liệu từ báo cáo về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2022.

PGS.TS.BS Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Tử vong do tim mạch hơn cả 3 nguyên nhân gây tử vong liền kề sau đó cộng gộp lại. Đó là bệnh ung thư với 10 triệu người tử vong, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD với 3,97 triệu người tử vong và bệnh đái tháo đường là 1,55 triệu người tử vong. Một thực tế đáng lo ngại là tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch lại gia tăng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, chiếm tới 75%, trong đó có Việt Nam".

PGS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nhật Hoàng).

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200 nghìn người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong. Theo thống kê của Viện Tim mạch từ năm 2000 đến năm 2015, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành tăng khoảng 1% mỗi năm và đã chiếm 25%. Với tỷ lệ này, cứ 4 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp.

Theo kinh nghiệm của các nước phát triển cũng như các thành tựu khoa học, hầu hết các bệnh tim mạch có thể phòng ngừa và chữa được một cách chủ động. Nhưng để có thể phòng ngừa, điều trị được hiệu quả cần sự nỗ lực không chỉ của riêng thầy thuốc, nhân viên y tế mà của toàn thể các cấp độ, ban ngành, tổ chức và nhất là của mỗi người dân.

Người mắc rung nhĩ có xu hướng gia tăng

"Rung nhĩ là một trong những bệnh lý tim mạch gây gánh nặng bệnh tật ngày càng cao cho bệnh nhân cũng như các bác sĩ và ngành y tế Việt Nam", PGS.TS.BS Mạnh Hùng cảnh báo.

Rung nhĩ là một loại rối loạn nhịp tim thường gặp. Cao huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, cường giáp là một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến rung nhĩ.

Tỷ lệ mắc rung nhĩ tăng theo tuổi. Khoảng 1% dưới 60 tuổi, có tới 12% ở người từ 75-84 tuổi và hơn 1/3 số người từ 80 tuổi trở lên có rung nhĩ.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 4% người cao tuổi bị rung nhĩ. Gánh nặng bệnh tật liên quan đến rung nhĩ bao gồm các lần nhập viện do rung nhĩ gây rối loạn huyết động, các biến cố tắc mạch, suy tim và tử vong... Người mắc rung nhĩ có nguy cơ suy tim tăng gấp 3 lần và nguy cơ đột quỵ tăng gấp 5 lần so với người không bị rung nhĩ và nguy cơ đột quỵ này sẽ còn tăng theo tuổi.

Gánh nặng bệnh tật do rung nhĩ ngày càng tăng do số lượng người mắc rung nhĩ có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Ước tính từ năm 1990 đến 2017, số lượng người bệnh rung nhĩ được ghi nhận tăng 33%. Năm 2019 có khoảng 60 triệu người rung nhĩ đang sống. Thực tế số người bị rung nhĩ còn cao hơn nhiều do nhiều trong số đó không được phát hiện.

Các triệu chứng thường gặp của rung nhĩ gồm cảm giác hồi hộp, trống ngực, mệt mỏi, khó thở do suy tim và nguy hiểm nhất là đột quỵ, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

Vì vậy, khi đã được chẩn đoán bị rung nhĩ, bệnh nhân cần tuân thủ chặt chẽ quy trình thăm khám và chỉ định điều trị của bác sĩ để phòng ngừa các biến chứng do rung nhĩ, cần duy trì lối sống có lợi cho sức khỏe, ăn uống khoa học và vận động thể lực phù hợp.

Ông Paul Verhulst, Phó chủ tịch Tập đoàn Medtronic Khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Nhật Hoàng).

Để điều trị rung nhĩ, bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng thuốc uống hoặc áp dụng các thủ thuật đốt rung nhĩ, trong đó đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh là một trong những kĩ thuật mới nhất trong điều trị rung nhĩ hiện nay.

Thực tế điều trị trên thế giới cũng như tại Việt Nam cho thấy đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh là một trong những biện pháp an toàn, hiệu quả để điều trị bệnh rung nhĩ.

Thời gian thực hiện thủ thuật ngắn, sau thủ thuật, bệnh nhân chỉ cần nằm lại bệnh viện theo dõi một ngày, không cần phải dùng thuốc điều trị rung nhĩ.

"Đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh sẽ đem đến triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ tại Việt Nam, giúp giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân, giảm số ca nhập viện liên quan đến rung nhĩ, từ đó góp phần giảm gánh nặng lên ngành y tế do rung nhĩ nói riêng và bệnh tim mạch nói chung gây ra", PGS.TS.BS Mạnh Hùng dự báo.

Minh họa quá trình đốt rung nhĩ bằng kỹ thuật áp lạnh