Đôi mắt - bộ phận có thể lão hóa sớm hơn làn da nhưng thường bị bỏ quên

Trong khi nếp nhăn trên da dễ dàng được nhìn thấy và chăm sóc kịp thời, sự già đi của đôi mắt lại diễn ra âm thầm và chỉ được chú ý khi thị lực đã suy giảm rõ rệt.

Sự khác biệt sinh học: Da có thể tái sinh nhưng đôi mắt thì không

Làn da có khả năng tái tạo với chu kỳ thay da khoảng 28-40 ngày, giúp phục hồi liên tục sau tổn thương. Ngược lại, võng mạc là mô thần kinh đặc biệt. Ở người trưởng thành, khả năng tái tạo của các tế bào cảm thụ ánh sáng gần như bằng không. Do đó, lão hóa võng mạc là quá trình tích lũy âm thầm và không thể đảo ngược.

Thực tế, trong khi làn da được bảo vệ mỗi ngày bằng kem chống nắng hay serum, võng mạc lại đơn độc đối mặt với stress oxy hóa và ánh sáng xanh mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Vì sao võng mạc chịu áp lực lớn nhất cơ thể?

Để con người nhìn thấy thế giới sắc nét và liên tục, võng mạc phải hoạt động không ngơi nghỉ. Đây là mô tiêu thụ oxy và năng lượng cao nhất trong cơ thể tính trên một đơn vị trọng lượng, vượt qua cả não bộ, theo Dr Emily Chew, National Eye Institute.

Quá trình chuyển hóa năng lượng khổng lồ này sẽ sinh ra rác thải sinh học là các gốc tự do. Nếu không được dọn dẹp kịp thời, chúng sẽ gây ra tình trạng stress oxy hóa, tấn công ngược lại các tế bào thị giác.

Chưa dừng lại ở áp lực nội sinh, trong thời đại số, đôi mắt còn phải chống đỡ với ánh sáng xanh (HEV) mang năng lượng cao có khả năng xuyên thấu đến tận đáy mắt. Sự cộng hưởng giữa stress oxy hóa bên trong và sự tấn công của ánh sáng xanh bên ngoài là nguyên nhân khiến võng mạc lão hóa nhanh hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. góp phần thúc đẩy quá trình stress oxy hóa và lão hóa võng mạc.

Xu hướng chăm sóc mắt hiện đại theo chuẩn Nhật Bản

Tại Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng tỉ mỉ trong chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm kết hợp Lutein và Zeaxanthin theo tỷ lệ tối ưu ngày càng được ưa chuộng.

Tương tự như cách SPF bảo vệ làn da, một số dưỡng chất đóng vai trò như “kem chống nắng từ bên trong” cho đôi mắt. Lutein và Zeaxanthin là hai carotenoid duy nhất tại điểm vàng, chúng hoạt động như bộ lọc ánh sáng xanh và vô hiệu hóa các gốc tự do sản sinh khi mắt làm việc quá tải.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của bộ đôi dưỡng chất này.

Thứ nhất là giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng (AMD): Theo nghiên cứu, nhóm người hấp thu khoảng 6mg Lutein/ngày có thể giảm 43% nguy cơ mắc AMD và giảm 32% nguy cơ AMD thể ướt (dạng dễ gây mất thị lực nhất).

Thứ hai là lọc ánh sáng xanh hiệu quả: Lutein hấp thụ ánh sáng xanh bước sóng từ 460nm (vùng năng lượng cao gây hại), với mức hấp thu 40-90% tùy nồng độ sắc tố tại điểm vàng.

Thứ ba là giảm tiến trình oxy hóa, bảo vệ tế bào mắt: Nghiên cứu in vitro cho thấy ánh sáng xanh làm tăng quá trình tự hủy của tế bào võng mạc tới 17 lần; trong khi Lutein (100 µM) giúp giảm đáng kể lượng gốc tự do và mức độ chết tế bào do tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Tuy rất quan trọng, nhưng cơ thể lại không thể tự tổng hợp được. Chúng bị tiêu hao mỗi ngày theo độ tuổi và cường độ sử dụng mắt, đòi hỏi phải được bù đắp liên tục từ bên ngoài. Theo nghiên cứu, phần lớn mọi người chỉ hấp thu dưới 2mg Lutein mỗi ngày từ thực phẩm, trong khi mức có tác dụng bảo vệ cần đạt khoảng 10mg.

Thấu hiểu điều đó, Rohto-Mentholatum đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rohto V5 - một giải pháp hiệu quả giúp tái lập hàng rào bảo vệ cho đôi mắt thường xuyên quá tải trong thời đại số. Điểm ưu việt của Rohto V5 nằm ở công thức kết hợp các thành phần tốt cho mắt.

Bộ đôi Lutein 10mg và Zeaxanthin 2mg: Được chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ Marigold. Hàm lượng tối ưu này giúp giảm tiến trình oxy hóa, bảo vệ điểm vàng, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, cải thiện rõ rệt tình trạng mờ nhòe, khô mỏi.

Kết hợp với các dưỡng chất bổ trợ toàn diện như dầu cá (giàu DHA, EPA), chiết xuất việt quất cùng Vitamin nhóm A, E, B12. Sự kết hợp đa tầng này giúp nuôi dưỡng tế bào mắt từ sâu bên trong, duy trì sự linh hoạt và độ ẩm cần thiết cho đôi mắt. Viên uống dạng viên nang mềm nhỏ dễ uống cho người cao tuổi.

