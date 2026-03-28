Can thiệp bào thai thành công, em bé mang “đôi cánh tí hon” chào đời

Ngày 28/3, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về trường hợp "mẹ tròn con vuông", sau hành trình thai kỳ đầy thử thách khi em bé được can thiệp bào thai từ khi trong bụng mẹ.

Trước đó, chị N.T.H. (Thanh Hóa) khi mang thai đến tuần thứ 23 thì phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên, tình trạng có thể chèn ép tim phổi và nhanh chóng tiến triển thành phù thai, suy tim, đe dọa trực tiếp đến sự sống.

Hai ống dẫn lưu được các bác sĩ đặt khi thai nhi được 32 tuần tuổi như "đôi cánh tí hon" (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến tuần thai thứ 32, bệnh cảnh diễn tiến nặng, thai nhi bị phù toàn thân và đa ối. Với tình trạng này, nếu không can thiệp, nguy cơ mất thai là rất lớn.

Lúc này, các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hội chẩn và quyết định can thiệp đặt shunt (ống dẫn lưu) ngay trong buồng tử cung.

Sau ca can thiệp bào thai, lượng dịch giảm rõ rệt, tình trạng thai nhi dần ổn định, giúp kéo dài thêm thời gian để phổi phát triển và hoàn thiện chức năng hô hấp.

Sau 4 tuần được can thiệp bào thai, chị H. có dấu hiệu vỡ ối. Trong thời điểm lo lắng tột cùng, chị H. trực tiếp liên hệ với các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai.

Ngay khi nhận thông tin, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai và BSCKII Phạm Minh Giang, Phó Giám đốc Trung tâm đã lập tức có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị cho ca mổ lấy thai cấp cứu.

Sau khi thăm khám, đánh giá cẩn trọng, hội chẩn với các chuyên khoa sâu, chuẩn bị sẵn sàng các phương án hồi sức, chăm sóc sơ sinh cho trẻ, các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai ngay trong sáng 23/3.

Em bé nặng 3,4kg chào đời, cất tiếng khóc to, tự thở tốt. Trên lưng em, hai ống shunt nhỏ vẫn còn đó, như “đôi cánh tí hon” vừa hoàn thành sứ mệnh của mình. Chính “đôi cánh” ấy đã giúp em đi qua giai đoạn mong manh nhất của sự sống, để có thể ở lại trong bụng mẹ thêm từng ngày và chờ đến khoảnh khắc được chào đời.

Hai ống dẫn lưu được rút ra an toàn sau khi trẻ chào đời (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau sinh, em bé được chuyển tới Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh cho biết: “Qua các thăm dò chuyên sâu sau sinh, bé được chẩn đoán tràn dịch dưỡng trấp màng phổi. Đây là nguyên nhân khiến em bé bị tràn dịch màng phổi từ tuần thứ 32. Hiện em bé đang được điều trị theo đúng phác đồ cho bệnh lý này”.

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, trước đây, với những trường hợp tràn dịch màng phổi nặng như thai nhi này, trẻ sinh ra thường gặp phải tình trạng suy hô hấp, phải hồi sức tích cực liên tục sau sinh, thậm chí đặt nội khí quản ngay từ những phút đầu đời.

"Với trường hợp này, em bé được đặt dẫn lưu màng phổi từ trong bụng mẹ, dịch màng phổi gần như đã hết hoàn toàn, có thể tự thở, khóc to ngay sau sinh là một kết quả rất tích cực, phản ánh hiệu quả của can thiệp bào thai”, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt cho biết.

Ông cũng cho biết, trước đây, lĩnh vực bào thai, cụ thể là buồng tử cung được coi là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng với y học hiện đại, hoàn toàn có thể thực hiện các thăm dò và điều trị cho bào thai, thậm chí đưa cả những robot, dụng cụ nội soi và dụng cụ laser để thực hiện điều trị những dị tật cho bào thai.