Doanh nghiệp nhập hơn 3.400 tỷ đồng kit xét nghiệm Covid-19 nói gì?

Mới đây, Tổng cục Hải quan thông tin về hoạt động nhập khẩu kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh. Theo đó, Công ty có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 2 năm 2020 - 2021 là 4.381 tỷ đồng.

Trong đó, test Covid-19 dùng cho máy PCR được Công ty nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Hàn Quốc là hơn 9 triệu test với tổng trị giá khoảng 927 tỷ đồng. Giá khai báo trung bình của sản phẩm nhập từ Tây Ban Nha là từ 106.000 đến 130.000 đồng/test. Loại của Hàn Quốc có giá khai báo trung bình 96.000 - 150.000 đồng/test.

Ảnh minh họa: M.Q.

Giá test nhanh khai báo trung bình khoảng 86.000 - 130.000 đồng/test.

Có 26 đơn vị mua test PCR và 586 đơn vị mua test nhanh của Công ty. Cụ thể, bộ test Covid-19 dùng cho máy PCR từ 250.000 đến 395.000 đồng/test. Bộ test nhanh Covid-19 tại chỗ là 198.000 đồng/test.

Trước thông tin trên, đại diện Công ty Đức Minh cho biết về số liệu tổng kim ngạch nhập khẩu test Covid-19 trong 2 năm 2020-2021 là 3.437 tỷ đồng, theo công ty có 3 loại.

Thứ nhất là test xét nghiệm dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có số lượng 1,1 triệu test, trị giá 121 tỷ đồng, trong đó một triệu test Công ty đã thực hiện nhập khẩu ủy thác cho bên thứ 3.

Thứ hai là test xét nghiệm dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Hàn Quốc có số lượng 8,2 triệu test, trị giá 806 tỉ đồng, trong đó 8 triệu test Công ty đã thực hiện nhập khẩu theo Quyết định số 7060/QĐ-BYT-KH-TC ngày 26/8/2021. Bên thứ 3 trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất, Công ty thực hiện nhập khẩu.

Thứ ba là test nhanh tại chỗ Công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc có số lượng khoảng 25 triệu test, không phải là 41 triệu test như thông tin của Tổng cục Hải quan ngày 11/tháng 2, tổng giá trị hơn 2.509 tỉ đồng. Trong đó công ty đã thực hiện nhập khẩu ủy thác cho bên thứ 3 là 5.940.000 test và nhập 18 triệu test theo Quyết định số 7060/QĐ-BYT-KH-TC ngày 26/8/ 2021. Bên thứ 3 trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất, Công ty thực hiện nhập khẩu.

Như vậy, theo Công ty trong tổng số lượng đã nhập khẩu, số lượng test nhanh Covid-19 mà đơn vị này nhập khẩu ủy thác và nhập cho bên thứ 3 chiếm tỉ trọng 92,57%. Số lượng mà Công ty kinh doanh, cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế là 7,27%. Số lượng test xét nghiệm dùng cho máy PCR mà Công ty đã nhập khẩu ủy thác và nhập cho bên thứ 3 chiếm tỉ trọng 95,89%, cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế là 4,11%. Số lượng nhập và tài trợ cho Bộ Y tế cùng các cơ sở y tế - hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch là 0,15%.

Theo Công ty, giá bán của sản phẩm phụ thuộc vào giá nhập khẩu ở từng thời điểm, số lượng đơn đặt hàng. Ở thời điểm đầu dịch, do số lượng nhà sản xuất ít, giá nguyên liệu cao dẫn đến giá nhập khẩu cao vì thế mà giá bán cao. Sau khi quy mô sản xuất được mở rộng, nhiều nhà sản xuất hơn, nguồn cung nhiều hơn vì thế nhà sản xuất giảm giá cung cấp theo sự biến động của thị trường.

Thời gian gần đây thông tin liên quan tình trạng loạn giá các xét nghiệm Covid-19, vênh nhau trăm nghìn. Trong đó, đáng chú ý là vụ việc của Công ty Việt Á, đến nay đã có 24 bị can bị khởi tố, trong đó có 3 quan chức cấp Vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và 4 Giám đốc CDC cấp tỉnh. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can và Công an TPHCM đã khởi tố 2 bị can, về các tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".