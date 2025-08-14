Dinh dưỡng trách nhiệm, hướng đến phát triển bền vững

Sự kiện "Hành trình trách nhiệm" do công ty Detech Bio tổ chức nhằm kết nối nhà sản xuất cùng hệ thống phân phối chung tay thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm trong lĩnh vực sản phẩm dinh dưỡng, bảo vệ sức khoẻ.

Sự kiện có sự tham gia của ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam, đại diện Tập đoàn Valio (Phần Lan), Tập đoàn Detech, Công ty Cổ phần Detech Bio cùng hơn 150 khách mời là các nhà phân phối, đại lý kinh doanh trong lĩnh vực mẹ và bé đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Đại diện các bên tại sự kiện "Hành trình trách nhiệm" (Ảnh: BTC).

Sự kiện "Hành trình trách nhiệm" nhằm kết nối nhà sản xuất cùng hệ thống phân phối chung tay hiện thực hóa các mục tiêu trong “Thập kỷ hành động của Liên Hợp Quốc”. Trong đó tập trung vào các mục tiêu thiết thực, phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của nhà sản xuất, nhà phân phối và hệ thống các đại lý, bao gồm: Mục tiêu số 3 - đảm bảo sức khỏe và cuộc sống tốt cho mọi người; mục tiêu số 12 - thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm và mục tiêu số 17 - tăng cường quan hệ đối tác nhằm thực hiện 17 mục tiêu trong “Thập kỷ hành động của Liên Hợp Quốc”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam nhấn mạnh: “'Hành trình trách nhiệm cho thấy cách công ty Valio và đối tác Detech Bio cùng cam kết hợp tác tại Việt Nam. Tôi vui mừng khi phát triển bền vững cũng là một phần trong mục tiêu hợp tác, bằng cách tập trung vào tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người”.

Ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Đây cũng là sự kiện tiên phong tại Việt Nam, nhà sản xuất Valio, nhà phân phối Detech Bio cùng hệ thống phân phối, đại lý kinh doanh trong lĩnh vực mẹ và bé kết nối cùng thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Sự kiện càng có ý nghĩa hơn, khi phần lớn người tiêu dùng của nhà sản xuất, phân phối, đại lý là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú - những người cần được ưu tiên bảo vệ khi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Ông Đào Văn Tám - Chủ tịch HĐQT Detech chia sẻ: “Quan tâm đến trẻ nhỏ và góp phần vào việc tăng cường sức khỏe của các trẻ nhỏ và các bà mẹ trẻ, vừa là trách nhiệm vừa là tình yêu của Công ty Detech Bio ngay từ ngày đầu thành lập. Trong hành trình gần 20 năm, chúng tôi đã nghiên cứu và hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, New Zealand, Pháp để tạo ra nhiều loại sữa cho trẻ nhỏ có chất lượng tốt, uy tín, được phân phối rộng khắp và đạt doanh thu hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm.

Riêng việc hợp tác với tập đoàn Valio - tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu Phần Lan - không chỉ mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cao mà còn tiên phong áp dụng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, trở thành bước tiến nổi bật và quan trọng của Detech Bio”.

Ông Đào Văn Tám - Chủ tịch HĐQT Detech (Ảnh: BTC).

Sự kiện "Hành trình trách nhiệm" là khởi đầu cho những hành động cụ thể của Valio, Detech Bio và hệ thống các nhà phân phối, đại lý trong thời gian tới và sự hợp tác giữa các bên không chỉ dừng lại ở mối quan hệ kinh doanh, mà còn là sự đồng hành hướng tới mục tiêu toàn cầu vì sự phát triển bền vững. Những định hướng này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của các bên, mà còn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động hợp tác lâu dài giữa các bên trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Meri Härmälä - Quản lý Marketing B2B Toàn cầu của Valio chia sẻ: “Vào tháng 5/2024, chúng tôi bắt đầu dự án sữa công thức cho trẻ em cùng đối tác Detech Bio. Kể từ đó, cả hai đội ngũ đã nỗ lực làm việc để ra mắt các dòng sản phẩm sữa công thức dành cho thị trường Việt Nam. Trong khoảng tháng 6- 7/2025, sản phẩm đã cập bến Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc ra mắt Vallac và Pitelac hôm nay”.

Bà Meri Härmälä - Quản lý Marketing B2B Toàn cầu của Valio (Ảnh: BTC).

Bà cũng khẳng định, cột mốc này là minh chứng cho tinh thần làm việc tận tâm và hợp tác hiệu quả giữa Detech Bio và Valio, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn Phần Lan.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Detech Bio chia sẻ thêm: “Với chúng tôi, Valio không chỉ là đối tác tin cậy, mà còn là người bạn thân thiết, người khích lệ và truyền cảm hứng. Và bởi vì ngay những ngày đầu đến với Valio, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ Đại sứ quán Phần Lan, chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng điều đó”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Detech Bio tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, khách mời đã được trải nghiệm sản phẩm Vallac Mama..., PiteLac - đây là sản phẩm với công thức độc quyền, được nghiên cứu nhiều năm của Valio và được sản xuất tại một trong 15 nhà máy của Valio. Đây cũng là sản phẩm được ra mắt vào đầu tháng 7 và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng tại Việt Nam.