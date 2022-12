Dinh dưỡng hàng ngày cho sức khỏe dẻo dai tuổi ngoài 60

Tại sao cần có một chế độ dinh dưỡng riêng cho độ tuổi ngoài 60?

Với phần đông, tuổi 60 là cột mốc đánh dấu sự tăng tốc của quá trình lão hóa, khi mà khái niệm "có tuổi" bắt đầu có thể cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết trong từng ngày, thậm chí trong từng bữa ăn.

Giảm hứng thú với đồ ăn là một trong những tình trạng phổ biến ở độ tuổi ngoài 60 (Ảnh: Shutterstock).

Ở nhiều người trung và cao tuổi, đặc điểm sinh lý cùng với việc hạn chế vận động khiến giảm nhu động ruột, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, các vấn đề răng miệng, khứu giác, vị giác, các bệnh mãn tính và rối loạn tâm lý cũng góp phần gây nên tình trạng kém ăn, chán ăn, ăn không ngon, từ đó dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Theo thống kê, ở Việt Nam, tình trạng suy dinh dưỡng do thiếu dưỡng chất ở người lớn tuổi ở mức khá cao, lên tới 20 - 40%. Cơ thể người trên 60 tuổi còn chứng kiến sự xuống cấp nhanh chóng của sức đề kháng và hệ miễn dịch. Nguyên nhân có thể do sự suy giảm chức năng của tuyến ức hoặc do tủy xương không tiếp tục sản sinh các tế bào miễn dịch, gây ra giảm lượng tế bào lympho T.

Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể dễ mắc hoặc lây nhiễm bệnh cũng như giảm khả năng tự "chữa lành". Do đó, thiết lập cho mình một chế độ dinh dưỡng hàng ngày hợp lý ngay khi bước vào ngưỡng tuổi U60 là cần thiết để tăng sức đề kháng và giữ cơ thể dẻo dai, làm chậm quá trình lão hóa.

Càng thêm tuổi, sức đề kháng và khả năng miễn dịch suy giảm khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi (Ảnh: Shutterstock).

Chủ động bổ sung dinh dưỡng hàng ngày để tăng sức đề kháng tuổi về già

Dựa theo tháp dinh dưỡng được đề xuất bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia (giai đoạn 2016-2020), một chế độ ăn uống khoa học với người ngoài 60 tuổi vẫn cần cung cấp đủ các nhóm dưỡng chất chính.

Theo đó, mỗi người cần sử dụng đa dạng các thực phẩm như: Ngũ cốc, các loại hạt, rau củ quả, các sản phẩm từ sữa, các thức ăn giàu đạm (thịt, cá, trứng, đậu…). Nhóm chất béo, đường và muối nằm ở đỉnh của tháp, đồng nghĩa với việc nên hạn chế các chất này trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Trong khi đó, nước được đặt ở phần đáy của tháp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ 1,5 - 2 lít/ngày. Mặc dù thành phần dinh dưỡng không thay đổi, nhưng năng lượng cần cho các hoạt động lúc về già ít hơn so với lúc còn trẻ, do đó, ở người trên 60 tuổi cần giảm lượng của các thực phẩm nhiều calo như tinh bột, chất đạm.

Người lớn tuổi cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất nhưng giảm lượng calo (Ảnh: Viện Dinh dưỡng Quốc gia).

Song song với việc cân đối các nhóm dưỡng chất chính, với người lớn tuổi, các chuyên gia đề xuất chủ động bổ sung nhóm thực phẩm có chứa các vi chất quan trọng thường bị thiếu hụt ở độ tuổi này như calcium, vitamin D, vitamin B6 (có nhiều trong sữa, cá hồi, cá ngừ, trứng…), vitamin B12 (có trong ngao, cá mòi, cá hồi, ngũ cốc…), acid folic (ngũ cốc, các sản phẩm lúa mì, đậu, rau lá xanh, cam quýt).

Một chế độ ăn giàu thực vật và các thực phẩm dễ tiêu được cho là phù hợp hơn với hệ tiêu hóa của người lớn tuổi (Ảnh: Shutterstock).

Ở độ tuổi trung và cao tuổi, việc chủ động bổ sung một số lợi khuẩn, tiêu biểu như Lactobacillus paracasei, mang lại tác dụng đáng kể trong việc nâng cao sức đề kháng và giải quyết nhiều vấn đề đặc thù của giai đoạn lão hóa.

Lactobacillus paracasei, hay còn gọi là LAC-Shield, là chủng vi khuẩn được chọn lọc từ hàng nghìn lợi khuẩn khác nhau bởi các chuyên gia hàng đầu thuộc tập đoàn Morinaga Milk Industry - thương hiệu sữa lớn từ Nhật Bản.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, lợi khuẩn này giúp cải thiện khả năng miễn dịch, nâng cao hiệu quả của vaccine phòng cúm, tăng khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng, giảm mệt mỏi và hạn chế sự căng thẳng và bất ổn về tâm lý vốn thường gặp ở người ngoài trung niên

Việc sử dụng các thực phẩm dạng uống có chứa LAC-Shield có tác dụng giúp thúc đẩy sản sinh ra nhiều kháng thể và tăng cường lợi khuẩn trong đường ruột để tạo ra hàng rào bảo vệ, ngăn không cho vi khuẩn xấu bám dính vào niêm mạc ruột. Hoạt động đường ruột được điều hòa, từ đó giúp tiêu hóa khỏe, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và chống lại bệnh tật tốt hơn.

Trên thị trường hiện nay, một trong những chế phẩm có chứa LAC-Shield với hàm lượng lớn và khả năng hấp thu cao là thức uống dinh dưỡng Climeal của của Morinaga Milk Industry.

Nhà sản xuất cho biết, bên cạnh 10 tỷ lợi khuẩn LAC-Shield, mỗi hộp 100g Climeal còn chứa đến 27 vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B6, B12, acid folic,… giúp đáp ứng nhu cầu dưỡng chất của người lớn tuổi.

Climeal chứa đến 27 vitamin, khoáng chất, cùng lợi khuẩn LAC-Shield (Ảnh: Morinaga Climeal).

Một khẩu phần Climeal có thể tích 190ml, dạng chai nhỏ gọn, dễ sử dụng và mang đi, chứa 26 0kcal năng lượng, có thể thích hợp cho một bữa ăn phụ. Sản phẩm có 3 hương vị khác nhau (vani, chuối, ngô), vừa dễ tiêu hóa vừa giúp bổ sung lượng nước cần thiết.

Cơ thể dần yếu hơn khi có tuổi là điều không thể kháng cự. Tuy nhiên, áp dụng một chế độ ăn uống hàng ngày khoa học với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng là cách để nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi.

