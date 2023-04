Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống cà phê hàng ngày?

Hẳn bạn đã hơn 1 lần tự hỏi, liệu cà phê tác động đến cơ thể như thế nào và khi bạn uống nó mỗi ngày thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn. Cà phê không tốt hoàn toàn và không xấu hoàn toàn đối với sức khỏe, quan trọng là cách bạn sử dụng nó sao cho hiệu quả.

Cà phê là đồ uống phổ thông nhất thế giới.

1. Nghiện caffeine nếu uống cà phê hàng ngày

Uống một tách cà phê đầu tiên vào buổi sáng đôi khi có thể cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thấy mình làm điều đó hàng ngày vì bạn có thể bị nghiện.

Lý do gây ra chứng nghiện đó là do cà phê cạnh tranh các thụ thể adenosine trong não. Adenosine là chất tạo giấc ngủ. Cơ thể thích nghi bằng cách tạo ra nhiều thụ thể adenosine hơn nên những người uống cà phê hàng ngày vẫn ngủ bình thường. Kết quả là, mức năng lượng của bạn giảm xuống và bạn cần cà phê chỉ để chống lại các triệu chứng cai nghiện. Những triệu chứng đó có thể bao gồm khó chịu, đau đầu và kiệt sức.

Để tránh điều đó, các chuyên gia khuyên bạn nên đạp xe để ngăn ngừa sự tích tụ dung nạp nếu bạn uống cà phê mỗi ngày.

2. Uống cà phê mỗi ngày giúp tỉnh táo và giảm chứng trầm cảm

Bên cạnh tác dụng cạnh tranh thụ thể với Adenosin trong não, giúp cho cơ thể tỉnh táo, cà phê còn tăng chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và norepinephrine. Điều này làm giảm mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo.

Đó không phải là tác động tích cực duy nhất của việc uống cà phê mỗi ngày, một nghiên cứu cho thấy uống cà phê còn giúp bạn ít bị trầm cảm hơn.

3. Hỗ trợ giảm cân nếu bạn uống cà phê mỗi ngày

Cà phê cũng có thể giúp bạn giảm cân bằng cách cải thiện hiệu suất thể chất trong các bài tập thể dục. Nó cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ và đốt cháy các axit béo trong máu.

Yếu tố ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe của bạn là ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý. Uống cà phê chỉ nên là một phương pháp bổ sung cho những yếu tố sức khỏe quan trọng đó.

4. Nếu bạn uống cà phê mỗi ngày vào buổi chiều, giấc ngủ của bạn sẽ bị gián đoạn

Uống cà phê mỗi ngày là một thói quen khá bình thường, đặc biệt khi bạn chỉ uống một hoặc hai tách ngay sau khi thức dậy. Nhưng nếu bạn đang uống cà phê vào buổi chiều, bạn có thể thấy mình đang phải chống chọi với chứng mất ngủ.

Bạn sẽ ngủ không ngon giấc hoặc không ngủ được vào ban đêm nếu bạn uống cà phê vào chiều muộn. Caffeine có thời gian bán hủy kéo dài 6 giờ, nếu bạn uống cà phê lúc 2 giờ chiều, thì một nửa lượng caffeine từ tách đó vẫn còn tác dụng lúc 8 giờ tối. Vì vậy tránh uống cà phê vào lúc chiều muộn. Nếu bạn thấy mình không thể ngủ vào ban đêm, hãy thử điều chỉnh lượng cà phê chỉ uống vào buổi sáng. Rốt cuộc, cà phê không thể thay thế cho giấc ngủ thực tế.

5. Bạn có thể trở nên kích động nếu bạn uống cà phê hàng ngày

Cà phê làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, tùy thuộc vào sinh lý của bạn, uống quá nhiều caffeine (vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày) có thể gây ra các tác động tiêu cực khác đến sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bồn chồn, kích động, lo lắng hoặc hồi hộp, hoặc lên cơn hoảng sợ, hãy cắt giảm lượng cà phê càng sớm càng tốt.

Chọn uống cà phê mỗi ngày có thể là nguyên nhân chính gây ra một số bất ổn cho tâm thần nếu bạn chưa từng uống cà phê trước đó. Tránh uống lượng cà phê quá nhiều trong ngày và dừng việc uống cà phê khi có bất kỳ dấu hiệu ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

6. Cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê trên 50 tuổi giảm nguy cơ tử vong sớm so với những người không uống cà phê. Điều này có thể được giải thích thông qua các lợi ích khác do cà phê mang lại như tính oxy hóa, các hưng phấn trong cuộc sống, công việc.

7. Uống cà phê hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường túyp 2

Đái tháo đường ngày càng tăng trong dân số. Hậu quả của mắc đái tháo đường túyp 2 là các vấn đề khác của sức khỏe. Các nghiên cứu ghi nhận khi phân tích mối liên hệ giữa tình trạng tiêu thụ cà phê hàng ngày và bệnh đái tháo đường cho thấy việc tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ, ngay cả khi cà phê đã được khử caffeine.

8. Khi bạn uống cà phê hàng ngày, bạn sẽ tăng cường mức độ chống oxy hóa của mình

Chất chống oxy hóa là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn. Chúng giúp giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm ẩn nào đối với cơ thể do các gốc tự do gây ra. Thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Cà phê chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Khi bạn uống cà phê hàng ngày, bạn sẽ tăng cường mức độ chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể. Đây là thông tin tốt cho những người có thói quen uống cà phê hàng ngày.

9. Bạn có thể bảo vệ não khỏi bệnh tật khi uống cà phê hàng ngày

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cà phê dường như có một số mối tương quan với việc giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Điều thú vị là không phải caffeine có trong cà phê mới mang lại lợi ích này. Thay vào đó, đó là sự hiện diện của một hợp chất có tên là phenylindanes (tăng lên khi rang hạt cà phê) giúp bảo vệ não khỏi các protein độc hại góp phần gây ra bệnh não.

10. Uống cà phê hàng ngày có thể làm tăng trí nhớ

Không chỉ tránh được các bệnh nghiêm trọng như bệnh Alzheimer và Parkinson mà uống cà phê hàng ngày còn có thể giúp ích cho não bộ của bạn. Ngoài ra, việc uống cà phê hàng ngày của bạn có thể giúp tăng cường trí nhớ của bạn. Một số nhận định về vấn đề này chỉ ra: Caffeine có tác dụng tăng cường nhận thức, nhưng tác dụng đặc biệt của nó trong việc củng cố trí nhớ và giúp chúng có khả năng chống lại sự quên lãng chưa bao giờ được nghiên cứu chi tiết ở người.

11. Uống cà phê hàng ngày tốt cho gan

Một lợi ích khác của cà phê là tốt cho gan. Việc chọn uống cà phê mỗi ngày có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh gan. Cụ thể, nếu bạn uống rượu thường xuyên nhưng cũng uống một đến bốn cốc cà phê mỗi ngày, khả năng phát triển bệnh xơ gan của bạn sẽ giảm đáng kể, theo Tiến sĩ Arthur L. Klatsky, một nhà nghiên cứu của Kasier Permanente. "Tiêu thụ cà phê dường như có một số lợi ích bảo vệ chống lại bệnh xơ gan do rượu," ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. "Và một người càng tiêu thụ nhiều cà phê thì càng ít có nguy cơ phải nhập viện hoặc chết vì xơ gan do rượu".

12. Uống cà phê khi mang thai sẽ gây ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe mẹ và bé

Phụ nữ mang thai phải chăm sóc sức khỏe của mình tốt khi mang thai, bao gồm cả việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Thật không may đối với những người yêu thích cà phê, caffeine có thể không phải là thứ tốt nhất cho bạn khi bạn đang mang thai.

Cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, thông thường tâm lý của bạn cũng đã thay đổi khi mang thai. Bên cạnh đó, cà phê còn làm tăng nhịp tim của bạn, vì vậy bạn sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn. Lượng caffeine cao có thể gây hại cho thai nhi, vì thai nhi không thể chuyển hóa caffeine tốt. Do đó, nó có thể có tác động tiêu cực đến thai nhi, khiến thai nhi hấp thụ ít dinh dưỡng hơn, gây suy dinh dưỡng, nhẹ cân.

Vì vậy, đối với những phụ nữ đang mang thai, mặc dù bằng chứng chưa thể kết luận, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên hạn chế uống cà phê trong giai đoạn này của cuộc đời.

13. Bạn nên uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày?

Với tất cả thông tin có sẵn về cà phê và tác động của nó đối với sức khỏe của bạn, bạn có thể khó tìm ra lượng cà phê bạn nên uống mỗi ngày.

Nếu bạn là người khỏe mạnh bình thường, bạn có thể uống cà phê hàng ngày, 1-2 cốc/ ngày. Không nên uống quá nhiều cà phê trong ngày. Nếu bạn bắt gặp các triệu chứng "say" cà phê, hãy giảm lượng cà phê của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ bệnh lý nào, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi quyết định uống cà phê hàng ngày.

Bài viết được tham vấn chuyên môn cùng bác sĩ Võ Hà Băng Sương - Bác sĩ Nội tổng quát - Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.

