Điều gì sẽ xảy ra nếu đánh răng sau bữa sáng?

Các Hiệp hội Nha khoa từ lâu đã khuyến nghị rằng, bạn nên đánh răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần 2 phút. Nhưng điều mà những nguyên tắc này không khuyến nghị là chính xác khi nào bạn nên đánh răng.

Nhiều người có quan điểm nên đánh răng sau bữa sáng vì sẽ giúp làm sạch các thức ăn còn dính ở răng, từ đó giúp bảo vệ răng tốt hơn. Vậy việc duy trì thói quen này sẽ tác động đến răng như thế nào?

Ảnh hưởng đến men răng

Đánh răng sau khi ăn giúp chống lại vi khuẩn và bảo vệ men răng của bạn khỏi bị hư hại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc đánh răng sau bữa sáng có thể mang đến "tác dụng ngược".

Khi bạn ăn hoặc uống thứ gì đó có tính axit, chẳng hạn như nước cam, bưởi hoặc nước chanh, axit citric trong những thực phẩm này có thể tạm thời làm mềm men răng và đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm yếu men răng.

Do đó, nếu đã ăn thực phẩm có tính axit vào bữa sáng, tốt hơn hết không nên đánh răng trong khoảng 30 phút sau đó để tránh làm hỏng men răng. Và nếu bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng, đánh răng trước khi ăn sáng sẽ hợp lý hơn.

Việc đánh răng trước bữa sáng còn giúp bao phủ men răng của bạn với một hàng rào bảo vệ chống lại axit trong thực phẩm.

Khiến răng dễ ố vàng

Men răng sẽ bảo vệ răng của chúng ta. Mặc dù đó là mô cứng nhất trong cơ thể con người, nhưng đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm hỏng men răng trong một số trường hợp (như trường hợp đã đề cập ở trên). Khi men răng bị tổn thương, răng sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau, trong đó có cả việc răng dễ bị ố vàng hơn.

Làm răng nhạy cảm hơn

Nếu đã từng cảm thấy đau nhói đột ngột khi ăn đồ nóng hoặc lạnh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy răng của bạn quá nhạy cảm. Tình trạng ê buốt răng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, và một trong số đó là do men răng yếu. Vì đánh răng ngay sau khi ăn một số loại thực phẩm có thể làm tăng độ nhạy cảm của răng. Do đó, tốt hơn hết bạn nên đánh răng trước khi ăn để ngăn tác dụng phụ khó chịu này.

Một trong những lý do khiến các chuyên gia khuyến cáo nên đánh răng trước bữa sáng, chính là vì việc này giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn và kích thích tiết nước bọt.

Nước bọt của bạn có chứa các chất kháng khuẩn, giúp phân hủy thức ăn dễ dàng hơn và tiêu diệt một cách tự nhiên các vi khuẩn có hại gây sâu răng.

Một nghiên cứu nhỏ của 21 người lớn tuổi đã chỉ ra rằng sau khi đánh răng, những người tham gia nghiên cứu thấy việc tiết nước bọt của họ tăng vọt trong 5 phút. Nước bọt giúp thức ăn phân hủy và tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng một cách tự nhiên.

Đánh răng đúng cách cực kỳ quan trọng

Đánh răng đúng cách cũng quan trọng không kém thời điểm đánh răng. Cho dù đang sử dụng bàn chải đánh răng điện hay bàn chải đánh răng cán nhựa tiêu chuẩn với lông chải nylon, bạn có thể làm theo các bước sau:

- Làm ướt đầu bàn chải với một lượng nhỏ nước để bôi trơn nó. Thêm một lượng kem đánh răng vừa đủ.

- Đặt bàn chải nằm ngang và nghiêng khoảng 45 độ so với viền nướu, đầu lông bàn chải phải tiếp xúc với cả răng và nướu. Đánh răng mặt ngoài trước, gồm tất cả răng ở hàm trên và hàm dưới bằng cách chải nhẹ nhàng với khoảng cách 2- 3 răng từ hàm trên xuống và từ hàm dưới lên, hoặc xoay tròn bàn chải đánh răng từ 5 - 10 lần để lông bàn chải có thể chui vào từng kẽ răng để lấy được hết thức ăn bám vào răng.

- Chải lưỡi để loại bỏ cặn vi khuẩn bám trên lưỡi trong quá trình đánh răng.

- Nhổ hết kem đánh răng còn sót lại và súc miệng và lưỡi bằng nước.