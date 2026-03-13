Điện quang can thiệp: Bước tiến mới trong điều trị đau thần kinh

Vòng xoắn điều trị giảm đau của những người bệnh đau dây thần kinh

Các câu hỏi như: "Tôi bị đau dây thần kinh mạn tính, liệu có phải dùng thuốc trong thời gian dài hay không? Thời gian sử dụng thuốc thường kéo dài bao lâu? Việc dùng thuốc lâu dài có thể gây tác dụng phụ?" thường trực ở những người bệnh đau dây thần kinh.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, trong thực tế điều trị bệnh nhân đau dây thần kinh, ông gặp rất nhiều trường hợp lặp lại một vòng xoắn khi đối phó với các cơn đau dai dẳng.

TS.BS Trịnh Tú Tâm (Ảnh: Mạnh Quân).

"Người bệnh có thể dùng một loại thuốc, thấy không đỡ lại tự chuyển sang loại thuốc khác. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoắn: hỏi người nọ, nghe người kia mách, tự mua thuốc… và chỉ khi bệnh nặng lên, điều trị không hiệu quả nữa thì mới tìm đến bác sĩ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người bệnh", TS Tâm lưu ý.

Hay như việc nhiều người khi đau quá lại tìm đến các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc. "Trên thực tế, một số sản phẩm như vậy bị trộn thuốc tây bên trong. Khi bệnh nhân đến khám, chúng tôi thấy rõ khuôn mặt bị giữ nước, biểu hiện khuôn mặt điển hình của bệnh lý suy tuyến thượng thận. Thứ hai là loãng xương nặng, teo cơ. Những trường hợp này khi điều trị lại vô cùng khó khăn", TS Tâm lưu ý.

Việc điều trị nội khoa kéo dài cần có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ nhằm giảm tác hại của thuốc đối với gan, dạ dày và thận.

Song song với điều trị nội khoa, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng với nhiều kỹ thuật mới giúp tăng hiệu quả điều trị các trường hợp đau mạn tính.

Có những trường hợp, nếu kết hợp phục hồi chức năng đầy đủ, hiệu quả điều trị có thể tăng tới 50%.

Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng giúp giãn cơ, giảm đau, sử dụng sóng xung kích để tăng cường dẫn truyền thần kinh, đồng thời hạn chế tình trạng teo cơ do bệnh nhân ít vận động.

Phục hồi chức năng có thể thực hiện dưới hai hình thức: thụ động, tức kỹ thuật viên hỗ trợ các động tác, và chủ động, tức người bệnh tự tập theo hướng dẫn. Những phương pháp này giúp cải thiện vận động đáng kể.

Bên cạnh đó, điều trị tâm lý cũng rất quan trọng. Khi tham gia vào các hoạt động phù hợp, người bệnh có thể giảm bớt sự chú ý vào cơn đau, giúp ổn định lại vòng phản xạ đau.

Thứ hai, chất lượng giấc ngủ của người bệnh được cải thiện; thứ ba, ngưỡng chịu đau cũng tăng lên. Tất cả những yếu tố này góp phần làm người bệnh cảm thấy thoải mái hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các kỹ thuật điều trị đau bằng điện quang can thiệp như tiêm phong bế thần kinh, hủy thần kinh… giúp giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, đồng thời giảm liều thuốc phải sử dụng, từ đó hạn chế được tác dụng phụ do thuốc gây ra.

Lựa chọn phương pháp điều trị nào?

Theo TS Tâm, việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ đau và giai đoạn đau của người bệnh. Khi bắt đầu, bác sĩ luôn điều trị theo bậc thang từ thấp lên cao, ưu tiên các biện pháp bảo tồn và không dùng thuốc.

Điều này bao gồm thay đổi chế độ vận động, sinh hoạt, giấc ngủ, quản lý tâm lý và nâng cao khả năng chịu đau của người bệnh. Nếu kiểm soát được cơn đau ngay từ đầu để nó không chuyển sang giai đoạn mạn tính thì đó là lý tưởng nhất.

Trong trường hợp không thể kiểm soát sớm, chúng ta sẽ cần sử dụng thuốc điều trị nội khoa, kết hợp với vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Những phương pháp này thường được phối hợp với nhau để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nếu sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp trên mà người bệnh vẫn đau nhiều, đáp ứng kém hoặc không đáp ứng điều trị, cơn đau tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến chất lượng cuộc sống, thì các kỹ thuật điện quang can thiệp sẽ là lựa chọn bổ sung tối ưu.

Phương pháp này giúp giảm đau rõ rệt và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

"Điện quang can thiệp hoàn toàn khác với phẫu thuật. Chúng tôi chỉ coi đây là các thủ thuật, ở mức độ thấp hơn rất nhiều so với phẫu thuật. Điều này thể hiện ở chỗ đây là phương pháp ít xâm lấn, hay còn gọi là xâm lấn tối thiểu.

Bác sĩ chỉ sử dụng những mũi kim rất nhỏ, có loại kim cỡ 25 hoặc 27G, đường kính chỉ lớn hơn một sợi tóc một chút để tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương. Nhờ vậy, nguy cơ mất máu rất thấp.

Hầu hết các thủ thuật đều được thực hiện dưới gây tê tại chỗ hoặc thậm chí không cần gây tê", TS Tâm thông tin.

Can thiệp điện quang can thiệp mang lại hiệu quả giảm đau cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện Hồng Ngọc).

Với các phương pháp điện quang can thiệp, người bệnh không cần gây mê, không cần mổ mở. Thời gian thực hiện nhanh, thời gian hồi phục cũng ngắn hơn nên tiết kiệm được chi phí và thời gian cho người bệnh.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ thuật với sự hỗ trợ của hình ảnh, bác sĩ sẽ đưa kim chính xác vào vị trí được xác định là nguồn gây đau, chẳng hạn như các rễ thần kinh bị chèn ép hoặc các dây thần kinh đang bị viêm.

Tại đó, bác sĩ có thể tiêm thuốc để phong bế thần kinh bằng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm hoặc sử dụng kim nối với hệ thống đốt sóng cao tần, hệ thống áp lạnh hay tiêm cồn tuyệt đối để hủy thần kinh.

Những kỹ thuật này giúp giảm đau kéo dài hơn và giảm nhu cầu dùng thuốc, từ đó hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giúp người bệnh tránh được một ca phẫu thuật, đặc biệt là những trường hợp chống chỉ định gây mê hoặc người bệnh có nhiều bệnh lý nền, nhất là người cao tuổi.

Sở dĩ phương pháp này được xem là điều trị “đúng đích” vì chúng ta có thêm các phương tiện hình ảnh hỗ trợ, giống như có “một con mắt thứ hai” giúp bác sĩ tiếp cận đúng vị trí tổn thương nơi tạo ra cơn đau.

Nhờ đó, việc điều trị được thực hiện trực tiếp vào đúng điểm gây đau, tăng hiệu quả rõ rệt, đồng thời giảm nguy cơ đưa kim sai vị trí, tránh tổn thương mạch máu hay các cơ quan lân cận. Điều này giúp nâng cao hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.