Sự kiện do Hiệp hội Chống Ung thư Trung Quốc (CACA) và Hiệp hội Ung thư Tích hợp Thế giới (WAIO) đồng chủ trì, dưới sự tổ chức của Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu (Trung Quốc).

Với chủ đề “Đoàn kết nhờ hội nhập”, diễn đàn đặt trong bối cảnh gánh nặng ung thư ở Đông Nam Á ngày càng tăng, nhằm thúc đẩy phối hợp tiêu chuẩn, chia sẻ nguồn lực, hợp tác kỹ thuật giữa Trung Quốc, Việt Nam và các nước ASEAN, đồng thời lan tỏa và ứng dụng sâu rộng y học tích hợp.

Toàn cảnh Diễn đàn Y học Ung thư Tích hợp Quốc tế ASEAN lần thứ 5 (Ảnh: BTC).

Thông điệp từ lãnh đạo y học quốc tế

Phát biểu qua video, Viện sĩ Phàn Đại Minh - Chủ tịch Hiệp hội Ung thư Tích hợp Thế giới (WAIO), Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc (CACA) và Hiệp hội Ung thư châu Á (AOS) nhấn mạnh ung thư vẫn là thách thức lớn của y tế toàn cầu. Y học ung thư tích hợp, dựa trên phối hợp đa chuyên ngành và quản lý toàn diện theo vòng đời bệnh nhân, đã chứng minh hiệu quả lâm sàng. CACA đã tổ chức hơn 220 buổi đào tạo, hội chẩn từ xa và hợp tác học thuật quốc tế, đặc biệt tại ASEAN. Ông đánh giá cao vai trò kết nối của Việt Nam và kỳ vọng diễn đàn là nơi chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế Việt Nam), khẳng định Việt Nam coi trọng phòng chống ung thư, sẵn sàng hợp tác tìm kiếm mô hình hiệu quả và hỗ trợ phát triển y học tích hợp để xây dựng cộng đồng sức khỏe chung.

Ông Nguyễn Trọng Khoa phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tinh thần hợp tác hữu nghị

Ngay sau khai mạc, đại diện các cơ sở y tế Việt - Trung trao quà lưu niệm, chụp ảnh chung, thể hiện tinh thần hợp tác cởi mở. GS.TS Đỗ Quyết tặng quà cho GS.TS Vương Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc (CACA), Tổng Thư ký Hội Ung thư châu Á (AOS) và Tổng Thư ký Hiệp hội Ung thư tích hợp thế giới (WAIO). Hoạt động mang tính biểu tượng này giúp thắt chặt quan hệ hợp tác y học khu vực.

GS.TS Đỗ Quyết trao kỷ niệm cho GS.TS Vương Anh tại Chương trình trao đổi học thuật (Ảnh: BTC).

Chia sẻ học thuật - Giải pháp cho thách thức điều trị ung thư

Diễn đàn tập trung vào chuyển giao thực tiễn y học tích hợp trong điều trị ung thư, chú trọng các bệnh phổ biến ở Đông Nam Á như ung thư vú, gan, phổi, dạ dày. Các báo cáo nhấn mạnh chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa, can thiệp ít xâm lấn, phối hợp đa chuyên ngành và quản lý phục hồi chức năng.

GS.TS Vương Anh trình bày “Thực trạng và thách thức phòng chống ung thư tại Trung Quốc”, cho biết tỷ lệ sống sau 5 năm đạt 43,7% nhờ tiến bộ kỹ thuật và chính sách hỗ trợ, đồng thời khẳng định vai trò y học tích hợp và hợp tác quốc tế.

GS.TS Trương Phúc Quân - Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành khóa VIII Hiệp hội Phòng chống ung thư Trung Quốc - báo cáo về can thiệp ít xâm lấn trong điều trị ung thư, hệ thống hóa khái niệm tiên tiến và công nghệ mới.

GS.TS Tống Sĩ Quân - Chuyên gia Xâm lấn tối thiểu Hiệp hội Ung thư Tích hợp thế giới - chia sẻ kinh nghiệm điều trị chính xác, ít xâm lấn, phối hợp đa ngành tại Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu.

GS. Vương Anh chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phía Việt Nam, nhiều chuyên gia nhấn mạnh mô hình kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại để giảm tác dụng phụ, nâng cao hiệu quả điều trị.

Đối thoại chuyên đề - Xây cơ chế hợp tác bền vững

Tại phiên bàn tròn, chuyên gia hai nước trao đổi về phát triển kỹ thuật điều trị, phối hợp liên ngành, áp dụng hướng dẫn tiêu chuẩn. GS.TS Vương Anh giới thiệu hệ thống “phòng - sàng - chẩn - trị - phục hồi” và nhấn mạnh kết hợp Đông - Tây y. GS.TS Trương Phúc Quân đề cao hỗ trợ tâm lý và phối hợp đa chuyên ngành. GS.TS Tống Sĩ Quân chia sẻ hiệu quả thực tiễn của mô hình y học tích hợp tại bệnh viện.

Cuối phiên, GS.TS Vương Anh trao giấy chứng nhận danh dự cho các chuyên gia Việt - Trung báo cáo tại diễn đàn, ghi nhận đóng góp xuất sắc cho y học tích hợp khu vực.

Hướng tới tương lai hợp tác toàn diện

Phát biểu bế mạc, các chuyên gia kêu gọi tăng cường hợp tác xuyên biên giới, thúc đẩy nghiên cứu khoa học đa trung tâm, kết hợp truyền thống y học ASEAN với công nghệ hiện đại. Đại diện Việt Nam đánh giá cao diễn đàn như một cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác y tế.

Diễn đàn khẳng định vai trò của kết nối cơ chế, tích hợp nguồn lực và chuẩn hóa tiêu chuẩn, xây dựng mô hình phòng chống ung thư mở, phối hợp, bền vững. Trong tương lai, CACA sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Ung bướu St.Stamford Quảng Châu và các đơn vị chuyên môn Việt Nam - ASEAN trong chia sẻ tri thức, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chuyên gia y học tham dự chương trình trao đổi học thuật (Ảnh: BTC).

Tháng 11/2025, Diễn đàn Y học Ung thư Tích hợp Quốc tế ASEAN sẽ tiếp tục tổ chức tại Côn Minh (Trung Quốc). Ban tổ chức chào đón sự đăng kí tham gia của các chuyên gia ung bướu Việt Nam.