Đi tầm soát ung thư, phát hiện xương cá đâm thủng thành ruột

Đó là trường hợp của anh N.A.D. (39 tuổi). Anh vừa được các bác sĩ tại Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) kịp thời phát hiện một dị vật nguy hiểm trong cơ thể.

Trước đó, anh D. đến Trung tâm theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hằng năm. Tại đây khi được thăm khám, anh D. cho biết mình có triệu chứng đau vùng hậu môn, cảm giác mót rặn khoảng 2 ngày nay.

Người đàn ông được phát hiện dị vật khi CT Scan toàn thân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Lúc này khi tiến hành chụp CT Scan theo chương trình mà bệnh nhân đăng ký, các bác sĩ bất ngờ phát hiện hình ảnh dị vật cản quang hình que kèm bóng khí, nghi ngờ là xương cá. Dị vật nằm ở vùng trực tràng, đâm thủng thành ruột và tạo áp-xe.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được nhập Bệnh viện Chợ Rẫy gấp, phẫu thuật kịp thời lấy dị vật khỏi trực tràng. Hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm thiểu tối đa các biến chứng nguy hiểm do dị vật gây ra và đã được xuất viện.

TS.BS Trần Phùng Dũng Tiến, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp phẫu thuật cho anh D. chia sẻ, xương cá tuy nhỏ nhưng nếu để lâu có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng tạo áp-xe và nguy hiểm đến tính mạng.

May mắn là khi bệnh nhân có triệu chứng khó chịu ở vùng hậu môn cũng trùng thời điểm đến lịch khám tổng quát. Do đó, anh D. đã được tầm soát, phát hiện mảnh xương cá và can thiệp sớm.

Hình ảnh cản quang cho thấy xương cá đâm thủng trực tràng của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác, tránh những thói quen ăn uống dễ gây hóc dị vật. Khi đã lỡ gặp tai nạn, tuyệt đối không móc họng, không cố ăn miếng cơm to để hi vọng làm trôi xương, vì như thế có thể làm dị vật xuống sâu thực quản dạ dày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Thay vào đó, cần ngừng ăn, cố khạc hết thức ăn ra khỏi miệng và sớm đến bệnh viện kiểm tra để được xử trí kịp thời.

Khi nghi ngờ bị mắc dị vật hay có những biểu hiện sức khỏe bất thường, người bệnh cần phải đến ngay các cơ sở y tế uy tín, để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.