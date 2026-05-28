Di nguyện cuối cùng của cô gái 19 tuổi hồi sinh nhiều cuộc đời

Ngày 28/5, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca hiến tạng đặc biệt của cô gái 19 tuổi.

Cô gái 19 tuổi tên L. (trú tại Quảng Ninh) đã ra đi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Gia đình nén đau thương, quyết định hiến tạng con, thực hiện tâm nguyện nhiều lần em nhắc đến khi còn sống: hiến tạng để cứu người.

Mẹ L. cho biết, từ năm học lớp 6, em đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não. Sau mỗi lần phẫu thuật, chỉ nghỉ ngơi vài ngày là em xin bố mẹ cho đi học. Ở nhà, em cũng luôn dậy từ 5 giờ sáng phụ bố mẹ dọn hàng, giúp việc nhà.

Người mẹ lặng nhìn con gái, trước khi quyết định thực hiện di nguyện hiến tạng của con (Ảnh: My My).

Trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật, nhiều lần L. nói vu vơ với mẹ: “Mẹ ơi, sau này con cho người ta mắt được không?”, “Mẹ ơi, có ai nhận tim của con không?”.

Lúc đó, bố mẹ L. nghĩ con nói chơi nên gạt đi. Nhưng có lần con lại nói: “Một bên mắt còn nhìn được thì con cho người ta”.

Gia đình L. không ngờ rằng, những câu nói tưởng vu vơ ấy lại trở thành di nguyện cuối cùng của con. Vì thế, trong thời khắc đau đớn nhất khi bác sĩ thông báo thanh xuân tươi đẹp của con mãi mãi dừng lại ở tuổi 19, gia đình đã quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của em để hồi sinh sự sống cho những người khác.

“Những phần cơ thể còn khỏe mạnh của con, hãy trao cho người khác cơ hội sống, để một phần cơ thể của con vẫn còn ở lại với cuộc đời này”, người mẹ bật khóc chia sẻ.

Trái tim của em đã hồi sinh một sự sống khác; lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi; hai quả thận được trao cơ hội sống cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lá phổi và giác mạc của em cũng tiếp tục hành trình mang lại hy vọng cho những người đang từng ngày chờ đợi phép màu.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức chia sẻ, sự ra đi của cô gái 19 tuổi là nỗi đau, mất mát quá lớn đối với gia đình, nhưng từ nỗi đau tận cùng, em đã để lại món quà vô giá là sự sống cho nhiều cuộc đời khác.

Nhờ nguồn tạng của cô gái trẻ và nhiều người khác, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện thành công 21 ca ghép tạng trong một tuần (18-23/5).

Nhờ nguồn tạng hiến của những bệnh nhân chết não, Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công 21 ca ghép tạng trong một tuần (Ảnh: My My).

Trong tổng số 21 trường hợp ghép, có 19 trường hợp được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người cho chết não. Các tạng được ghép bao gồm: 5 trường hợp ghép gan (trong đó có 2 bệnh nhi), 2 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 10 trường hợp ghép thận và 1 trường hợp ghép khí quản. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai thêm 3 trường hợp ghép thận từ người cho sống.

Trong đợt ghép lần này, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép phức tạp với các loại tạng đa dạng như tim, phổi, khí quản, gan và thận. Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đã làm việc liên tục xuyên ngày đêm để bảo đảm tối ưu “thời gian vàng” bảo quản và ghép tạng cho người bệnh.

Đặc biệt, trong ghép phổi các bác sĩ đã có sự cải tiến về kỹ thuật phẫu thuật giúp thời gian ghép nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn.

Lần đầu tiên, các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức áp dụng kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho người bệnh ghép phổi. Kỹ thuật này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp, hỗ trợ phục hồi sớm sau ghép và đánh dấu bước đột phá trong gây mê hồi sức đối với lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.