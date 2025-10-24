MEDLATEC Group có nhà đầu tư mới, định hướng phát triển y tế vươn tầm quốc tế

Hợp tác mở ra bước ngoặt phát triển mới cho MEDLATEC Group trong hành trình xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, theo chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt và khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group (hàng ngồi, bên trái) và ông Jason Rosenblatt - Giám đốc Điều hành cấp cao và Trưởng Bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư Ares (hàng ngồi, bên phải), đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức của lễ ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Đại diện ban lãnh đạo MEDLATEC Group và quỹ đầu tư Ares Management cùng chứng kiến khoảng khắc quan trọng của buổi lễ (Ảnh: BTC).

Ares - Tầm vóc toàn cầu, đầu tư chiến lược tạo bước chuyển đổi tại Medlatec

Ares Management Corporation là tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu thế giới, với các giải pháp đầu tư vào thị trường sơ cấp và thứ cấp trong các lĩnh vực tín dụng (credit), bất động sản (real estate), vốn cổ phần tư nhân (private equity) và cơ sở hạ tầng (infrastructure).

Tính đến tháng 6, Ares đang quản lý hơn 572 tỷ USD tài sản tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, và có văn phòng tại TPHCM, Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng giám đốc MEDLATEC Group phát biểu khai mạc (Ảnh: BTC).

Việc hợp tác với MEDLATEC đánh dấu lần đầu tiên nhóm Vốn cổ phần tư nhân châu Á của Ares đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam, thể hiện niềm tin vào năng lực quản trị, minh bạch tài chính và tiềm năng bền vững lâu dài của doanh nghiệp Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là khoản đầu tư tài chính, sự hợp tác này còn là cầu nối giúp MEDLATEC tiếp cận kinh nghiệm quản trị toàn cầu, kiến thức đầu tư chuyên sâu và mạng lưới quốc tế của Ares. Qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của MEDLATEC trên thị trường y tế khu vực và thế giới.

MEDLATEC Group tiên phong đưa tiêu chuẩn y tế quốc tế về Việt Nam

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng cố vấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo MEDLATEC Group phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Trải qua 30 năm phát triển, MEDLATEC Group đã trở thành một trong những hệ thống y tế tư nhân tin cậy tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua việc chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả.

Hiện nay, MEDLATEC vận hành mạng lưới bệnh viện, phòng khám, phòng xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ lấy mẫu tại nhà và nền tảng công nghệ My Medlatec, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm tại Việt Nam và Campuchia.

Khoản đầu tư chiến lược từ Ares mở ra giai đoạn phát triển mới cho MEDLATEC với các trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán - điều trị; mở rộng hệ thống bệnh viện, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế tại các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam; nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện, hướng đến dịch vụ “y tế thông minh - nhân văn - chuẩn quốc tế”.

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group trình bày định hướng phát triển của MEDLATEC trong giai đoạn phát triển mới (Ảnh: BTC).

TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn MEDLATEC Group chia sẻ, MEDLATEC lấy sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm, coi đây là thước đo quan trọng nhất cho mọi hoạt động. Sự kiện hợp tác với Ares không chỉ mang đến nguồn lực tài chính mà còn là sự công nhận của thế giới đối với năng lực và tầm nhìn của doanh nghiệp y tế tại Việt Nam.

“MEDLATEC cam kết tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình và dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng - đúng với triết lý và giá trị cốt lõi phát triển Dịch vụ tốt - Công nghệ cao”, ông nhấn mạnh.

Ông Jason Rosenblatt - Giám đốc điều hành cấp cao và Trưởng bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư Ares chia sẻ định hướng phát triển cùng MEDLATEC Group (Ảnh: BTC).

Ông Jason Rosenblatt - Giám đốc điều hành cấp cao và Trưởng bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư ARES cho biết: “Chúng tôi tự hào khi đầu tư vào MEDLATEC Group, một tập đoàn hàng đầu đang thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ MEDLATEC tiếp tục sứ mệnh hiện đại hóa và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên khắp Việt Nam. Với khả năng lãnh đạo và phương pháp tiếp cận sáng tạo, chúng tôi tin rằng MEDLATEC sẽ góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành y tế Việt Nam”.