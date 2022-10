Dấu hiệu trẻ mắc cúm B, khi nào cần đến viện?

Dấu hiệu trẻ mắc cúm B

PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh cúm B là một loại cúm mùa (có 4 type A, B, C, D), Kể từ sau đại dịch Covid-19 các nghiên cứu thấy rằng cúm B gặp khoảng 40%, do cúm A chiếm 60% trong các trường hợp cúm mùa, rất hiếm gặp cúm C, D.

Ở Việt Nam, cúm B có thể gặp quanh năm, nhưng chủ yếu gặp vào mùa đông và bệnh có thể gây thành dịch không theo quy luật thông thường.

Sốt cao là biểu hiện thường gặp của cúm B.

Khi nhiễm cúm B, bệnh nhân thường có các biểu hiện: Sốt, đau rát họng, ho khan, đau đầu, đau mỏi người, đau xương khớp, mệt mỏi cảm thấy kiệt sức.

Trẻ em bị cúm cũng có thể có các triệu chứng tiêu hóa (buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy). Mặc dù một số triệu chứng cúm có thể tương tự như cảm lạnh, và đa số trẻ sẽ bình phục sau 1-2 tuần, tuy nhiên ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn 2 tuần.

Cũng như cúm A, cúm B lây từ người sang người thông qua các giọt bắn nhỏ (có chứa virus cúm) trong không khí khi người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện.

Ngoài ra, khi chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm bởi các giọt bị nhiễm bệnh rồi chạm vào miệng, mũi hoặc mắt cũng khiến trẻ nhiễm bệnh.

Chăm sóc trẻ bị cúm B tại nhà như thế nào?

PGS Tuấn nhấn mạnh, bệnh cúm B phần lớn là nhẹ và tự hồi phục, chủ yếu điều trị và chăm sóc tại nhà, thuốc kháng sinh không có hiệu quả đối với virus cúm. Cha mẹ cũng tuyệt đối không tùy tiện dùng thuốc kháng virus cúm. Thuốc này chỉ dùng trong một số trường hợp đặc biệt, tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị phù hợp.

Khi trẻ bị cúm, cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà với môi trường sạch sẽ, thoáng mát thông gió. Dùng thuốc hạ sốt nếu trẻ có sốt trên 38,5 độ C, các thuốc có thể sử dụng như: paracetamol liều từ 10 -15 mg/kg/lần (không dùng với các trẻ có các bệnh gan), hoặc ibuprofen liều 6-8 mg/kg/lần (không dùng với trẻ có giảm tiểu cầu hoặc nghi ngờ có sốt xuất huyết), khoảng cách dùng cách 4-6h nếu sốt ≥ 38,5 độ C.

Cho trẻ ăn lỏng, thức ăn mềm, cho uống thêm nhiều dịch (không dùng các loại nước ngọt công nghiệp): nước quả, dung dịch orezol…

Nếu trẻ ho dùng các thuốc ho thảo dược. Giữ thông thoáng đường thở bằng nhỏ nước muối sinh lý, vệ sinh mũi...

Khi nào cần đến viện?

Đa phần người nhiễm cúm B tự hồi phục sau 1-2 tuần mà không cần điều trị đặc biệt, dù tình trạng ho và mệt có thể kéo dài hơn 2 tuần.

Tuy nhiên, virus cúm B cũng có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi. Các biến chứng nghiêm trọng khác hiếm gặp hơn như: viêm cơ tim, viêm não, viêm cơ tiêu cơ vân, suy đa cơ quan nhưng rất hiếm.

Thường cúm B có nguy cơ biến chứng nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi), đặc biệt trẻ < 2 tuổi, trẻ có các bệnh mãn tính: Bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh/mắc phải, bệnh gan, bệnh thận, bệnh hen, bệnh phổi mãn, bệnh tăng áp phổi, trẻ được dùng các thuốc ức chế miễn dịch, mắc các bệnh ung thư, bệnh máu rối loạn chuyển hóa, béo phì,…

Khi trẻ bị cúm B có các dấu hiệu dưới đây, cần đưa trẻ đến viện sớm:

- Sốt cao ≥ 39,5 độ C dùng thuốc hạ sốt và các phương pháp vật lý hạ nhiệt (phòng thoáng mát 26-29 độ, chườm nước ấm tích cực) nhưng nhiệt độ không hạ.

- Trẻ sốt cao ≥ 38,5 độ C quá 3 ngày không có xu hướng thuyên giảm.

- Trẻ thở nhanh, thở bất thường: thở rít, khò khè, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ hô hấp. Mạch nhanh so với tuổi (khi trẻ không sốt), nổi vân tím, lạnh chi (khi không sốt cao).

- Trẻ không ăn/uống.

- Trẻ có biểu hiện mất nước: môi se, mắt trũng, niêm mạc miệng/lưỡi khô, khát nước đòi uống nước, hoặc đi tiểu ít (theo dõi thấy bỉm/tã ít ướt hơn bình thường).

- Thay đổi ý thức: trẻ không chịu chơi, quấy khóc, li bì, co giật… Trẻ lớn thấy kêu đau bụng/đau ngực, nôn nhiều.. Hoặc cha/mẹ/người chăm sóc cảm thấy lo lắng bất an về trẻ. Trẻ có các yếu tố nguy cơ gây bệnh nặng.