Dấu hiệu cho thấy bạn có thận khỏe

Tại sao thận lại quan trọng?

Thận là hai cơ quan hình hạt đậu nằm ở hai bên cột sống, bên dưới lồng ngực. Tuy nhỏ bé nhưng thận đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe vì chúng có chức năng lọc và loại bỏ chất thải qua hệ tiết niệu. Trên thực tế, ước tính thận lọc khoảng nửa cốc máu mỗi phút. Chúng cũng tạo ra nước tiểu.

Ngoài việc loại bỏ chất thải, thận còn cân bằng nước, muối và chất điện giải trong máu. Những chức năng này có thể giúp tạo ra các tế bào hồng cầu và cân bằng huyết áp.

Việc uống đủ nước rất quan trọng với sức khỏe thận (Ảnh minh họa: File Images).

Do chức năng quan trọng, việc đảm bảo thận hoạt động bình thường là rất quan trọng.

Hai xét nghiệm đơn giản giúp xác định bạn có bị bệnh thận:

- Tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR): Xét nghiệm máu đánh giá chức năng thận.

- Tỷ lệ albumin - creatinine trong nước tiểu (uACR): Xét nghiệm nước tiểu đo albumin (một loại protein) và creatinine, một chất thải.

Việc xét nghiệm thường xuyên có thể giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn về thận.

Dấu hiệu thận khỏe

Khoảng 30 triệu người Mỹ mắc bệnh lý về thận. Và có lẽ điều đáng kinh ngạc hơn là hầu hết mọi người đều không biết mình mắc bệnh. Vì lý do này, việc tìm hiểu về các dấu hiệu của thận khỏe mạnh, cũng như các triệu chứng cảnh báo cần chú ý là vô cùng quan trọng.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy thận hoạt động bình thường:

Không thay đổi tần suất đi tiểu

Trên trang cá nhân của mình, TS.BS Victor Gura, chuyên khoa thận tại Los Angeles (Mỹ), cho biết, một trong những dấu hiệu sớm của bệnh thận là đi tiểu thường xuyên hơn. Điều này là do thận bị tổn thương có thể khiến người bệnh cảm thấy buồn tiểu gấp, ngay cả khi vừa mới đi tiểu.

Do đó, nếu bạn không gặp phải tình trạng đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là vào ban đêm, thì có thể bạn đang có thận khỏe mạnh.

Sự đều đặn là một dấu hiệu tốt, vì vậy bạn hãy chú ý đến bất kỳ thay đổi nào trong thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Không có bất thường ở nước tiểu

Nước tiểu có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của thận. Điều này được đánh giá dựa trên màu sắc, độ đặc và tần suất.

Khi thận bị tổn thương, những thay đổi trong nước tiểu có thể bao gồm nước tiểu sủi bọt liên tục hoặc có máu. Do đó, nếu bạn hoặc người thân bắt đầu gặp phải những triệu chứng này, điều quan trọng là phải đi khám.

Độ đặc cũng là yếu tố then chốt, vì vậy hãy chú ý đến bất kỳ thay đổi nào về màu sắc nước tiểu. Màu nước tiểu càng sẫm, bạn càng cần trao đổi với bác sĩ về những nguyên nhân có thể xảy ra.

Ngủ ngon giấc

Một dấu hiệu khác của thận khỏe là thói quen ngủ hợp lý. Thận có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen ngủ, nên một trong những yếu tố đầu tiên bị ảnh hưởng bởi tổn thương thận là chất lượng giấc ngủ. Điều này xảy ra do thận khỏe có khả năng lọc bỏ độc tố và tạp chất qua nước tiểu.

Khi thận không còn làm tốt chức năng này, nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Ngoài việc thiếu ngủ, thận không khỏe còn có liên quan đến các vấn đề về giấc ngủ khác, như hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Có nhiều lý do như căng thẳng, lo lắng và các yếu tố bên ngoài khác có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng nếu bạn liên tục gặp khó khăn khi ngủ mà không có lý do chính đáng, thì nguyên nhân có thể là do thận.

Không có dấu hiệu sưng tấy hoặc phù nề

Khi thận không hoạt động bình thường, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình của bạn.

Mặc dù bạn có thể không cảm thấy thận bị tổn thương, nhưng bạn sẽ nhận thấy một số vùng trên cơ thể bị sưng tấy hoặc phù nề. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến tình trạng sưng ở mắt và phần dưới cơ thể. Điều này là do thận hoạt động kém có thể rò rỉ protein vào nước tiểu và cũng có thể khiến cơ thể giữ lại nhiều natri hơn.

Không bị chuột rút cơ

Mặc dù chuột rút cơ thỉnh thoảng là phổ biến, nhưng chuột rút cơ thường xuyên có thể là dấu hiệu của tổn thương thận. Điều này là do mất cân bằng điện giải dẫn đến các vấn đề như nồng độ canxi thấp.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể không bị độc tố, và nếu không có thận, bạn sẽ cảm thấy các tác dụng phụ về thể chất. Những tác dụng phụ này có thể là về mặt thẩm mỹ, chẳng hạn như sưng phù, hoặc có thể biểu hiện triệu chứng cơ năng như chuột rút.

Đảm bảo thận khỏe mạnh sẽ giúp các bộ phận khác trong cơ thể hoạt động bình thường, đồng thời giúp bạn làm việc năng suất và hiệu quả hơn.

Làn da khỏe mạnh, không nổi mụn

Bạn có thể thấy rõ chức năng thận thực sự ảnh hưởng đến rất nhiều vùng khác của cơ thể. Những người mắc bệnh thận có thể bị khô da hoặc ngứa do máu không được cung cấp đủ dinh dưỡng và khoáng chất. Nếu da đều màu, không nổi mụn, thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy bạn có thận khỏe mạnh.