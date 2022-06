Dấu hiệu cảnh báo quý ông bước vào giai đoạn "mãn kinh"

Ở người phụ nữ có hormone sinh dục nữ rất quan trọng là estrogen, người nam giới cũng có hormone sinh dục quan trọng là testosterone. Ở phụ nữ lượng estrogen này suy giảm theo tuổi, nam giới cũng vậy.

Khi đàn ông già đi, cơ thể sẽ có sự suy giảm sản xuất hormone testosterone tự nhiên. Từ giữa độ tuổi 30, nam giới mất khoảng 1,6% lượng testosterone mỗi năm. Đây thường là một quá trình tự nhiên, không thể đảo ngược được. Ngoài ra, không có ngưỡng mức testosterone được thống nhất đối với thời kỳ "mãn kinh" nam (thiểu năng sinh dục).

"Mãn kinh" nam liên quan đến việc giảm sản xuất testosterone ở nam giới từ 50 tuổi trở lên. Testosterone là một loại hormone được sản xuất trong tinh hoàn của nam giới. Nó giúp thúc đẩy ham muốn tình dục của cánh mày râu. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy những thay đổi trong tuổi dậy thì, cung cấp năng lượng tinh thần và thể chất, duy trì khối lượng cơ bắp...

Ảnh minh họa.

Theo TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sự suy giảm testosterone ở nam giới diễn ra từ từ, mỗi năm một chút. Vì thế, triệu chứng suy giảm hormone sinh dục họ cũng nhẹ nhàng kín đáo hơn phụ nữ. Tình trạng này có dấu hiệu rất đặc trưng như nhu cầu hoạt động tình dục, tần suất quan hệ tình dục giảm đi, chức năng cương dương vật không tốt. Ngoài ra, sự suy giảm testosterone cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phản xạ xuất tinh.

Các triệu chứng của mãn kinh nam gồm:

- Khó chịu và tâm trạng không ổn định.

- Giảm hoặc mất ham muốn tình dục.

- Rối loạn cương dương.

- Mất khối lượng cơ và suy nhược.

- Năng lượng thấp hoặc mệt mỏi.

- Giảm sự phát triển của tóc.

- Các vấn đề về tập trung, trí nhớ ngắn hạn.

- Giảm mật độ xương.

- Bốc hỏa, toát mồ hôi.

Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, các triệu chứng mãn dục nam có thể do các yếu tố khác và không nhất thiết là do giảm nồng độ testosterone. Các nguyên nhân có thể do ngủ không đủ giấc hoặc mất ngủ, chế độ ăn uống không lành mạnh, tập thể dục không đủ, hút thuốc lá hoặc do các yếu tố tâm lý như trầm cảm, lo lắng, căng thẳng. Một số loại thuốc như corticosteroid, thuốc phiện, thuốc an thần, hóa trị cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Bản thân bệnh mãn dục nam không gây tử vong, nhưng nếu không được điều trị, các triệu chứng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nồng độ testosterone thấp đã được phát hiện làm tăng nguy cơ tử vong do các bệnh lý về tim, tăng khả năng mắc tăng mỡ máu và ung thư.

Khi được chẩn đoán mãn dục nam, mục tiêu điều trị chính là bổ sung đủ lượng hormone testosterone thiếu hụt và điều trị các triệu chứng đi kèm.

Phương pháp điều trị phổ biến nhất cho các triệu chứng mãn kinh nam là thực hiện các lựa chọn lối sống lành mạnh hơn. Ví dụ, bác sĩ có thể khuyên bạn ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng. Những thói quen sống này có thể mang lại lợi ích cho tất cả nam giới. Sau khi áp dụng những thói quen này, nam giới có thể nhận thấy sự thay đổi đáng kể về sức khỏe tổng thể của họ.

Liệu pháp thay thế hormone là một lựa chọn điều trị khác. Tuy nhiên, nó gây ra rất nhiều tranh cãi vì có thể có tác dụng phụ.