Đau đầu vào buổi sáng: Không nên chủ quan

Đau đầu là triệu chứng thường gặp có thể xuất phát từ các nguyên nhân như mất ngủ, căng thẳng, giảm thiểu tuần hoàn máu não, rối loạn tiền đình... Tuy nhiên, nếu cơn đau đầu xuất hiện đều đặn vào buổi sáng, đau âm ỉ kéo dài và kèm theo các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi hoặc tê bì tay chân có thể là biểu hiện sớm của bệnh lý u não.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung - Phó giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, cho biết, tình trạng đau đầu do căng thẳng hay bệnh lý thông thường có thể thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau. Còn đau đầu do u não thường kéo dài, không đáp ứng với điều trị thường quy và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Đặc biệt, đau đầu do u não hiếm khi xuất hiện đơn lẻ mà thường đi kèm các triệu chứng thần kinh như: buồn nôn, nhìn mờ, mệt mỏi kéo dài, rối loạn trí nhớ, thay đổi hành vi, yếu hoặc tê liệt tay chân, rối loạn ngôn ngữ hoặc giảm khả năng phối hợp vận động.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung thăm khám, tư vấn bệnh lý u não cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Cũng theo PGS. Hà Kim Trung, nếu khối u não nằm gần các vùng chức năng như vận động, cảm giác hoặc thị giác, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như co giật, mất thăng bằng, suy giảm thị lực. Những dấu hiệu này diễn tiến âm thầm, đôi khi bị nhầm lẫn với mệt mỏi do lao động hoặc tuổi tác, dẫn đến tình trạng phát hiện muộn và bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị bệnh lý u não.

Trên thực tế, nhiều trường hợp bệnh nhân đến viện vì đau đầu kéo dài, khi thăm khám mới phát hiện đã có khối u não, xuất hiện biến chứng thần kinh rối loạn cảm giác hoặc vận động.

Phẫu thuật u não tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: BVCC).

Để chẩn đoán nguyên nhân gây đau đầu, phát hiện tình trạng u não, bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh thực hiện chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp CT sọ não. Việc điều trị u não phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại u, vị trí, kích thước và tình trạng sức khỏe người bệnh... Với khối u lành tính, bác sĩ thường ưu tiên phẫu thuật loại bỏ toàn bộ hoặc một phần khối u. Trong các trường hợp u ác tính hoặc u nằm ở vị trí không thể can thiệp phẫu thuật, người bệnh có thể được chỉ định xạ trị, hóa trị hoặc điều trị nội khoa nhằm kiểm soát triệu chứng và làm chậm tiến triển bệnh.

“Nếu thường xuyên gặp tình trạng đau đầu vào buổi sáng, đau âm ỉ kéo dài kèm các triệu chứng nôn, nhìn mờ, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh, sọ não để thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng về thần kinh, giảm vận động ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống”, PGS. Hà Kim Trung khuyến cáo.